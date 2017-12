Beowulf - krvavý kúpeľ bez peny

Chystá sa Beowulf film, takže automaticky musí prísť aj hra. Stáva sa to pravidlom a herní recenzenti si v zúfalých kŕčoch vytrhávajú zvyšky ochlpenia (na hlave, samozrejme), pretože je pravidlom, že ide zväčša o priemerné kúsky.

22. jan 2008 o 20:25 Ján Kordoš

Takže Beowulf je krvavá akčná hra, v ktorej beháte s bohatierom zo severu a sypete si s bájnymi nepriateľmi na zadok púder. Baci bac robíte celý čas, občas si zájdete na kávičku s nejakým tým bossom, inokedy postláčate klávesy v minihre, dokonca tu sú aj RPG prvky a príbeh? Príbeh ten je tu tiež. Horšie však je, že celé to stojí za jedno veľké... radšej nič. Zápletka je primitívna: Beowulf, neohrozený hrdina odrazí odpor Grendela, zasadne na dánsky trón a hybaj ho brániť panstvo. Je obdarený špeciálnymi schopnosťami, extrémnou silou a jeho palec na nohe je hrubý ako váš trup. Minimálne. Príbeh tu teda je, spriaznenosť s filmom je doslova dychberúca, pretože on je hrdina, on vám to ukazuje po celý čas a zápletka je tak úboho zlepená s nie vždy kompaktných dielov. Ale nevadí, hlavné je predsa rúbanie a to je zastúpené vrchovatou mierou. Tak rúbete do všetkého a púder so sebou!

GRAFIKA 4 / 10

Pri troche snahy by sme si mohli predstaviť, že to, čo sme videli, bolo úchvatné, ale to by nám museli vývojári poslať veľmi veľkú bonboniéru. S karamelom. Neposlali, pozrieme sa teda pravde do očí – next-gen verzia pre konzoly dopadla podpriemerne, PC na tom nie je inak. Nielenže je prostredie pusté, dizajn úrovní je tak biedny, až sa začíname pýtať, či tu vôbec nejaký je, ono je to aj zúfalo náročné na HW, pričom to vyzerá dosť zanedbane. Ak už totiž niekto tvorí lineárnu akciu, kde sa dá ísť len jednou cestou, nevrhne vás do tohto neviditeľného tunelu s minimom okrasy naokolo. Vaše oko tak spočinie väčšinou na priemerných textúrach, s minimálnym cítením pre architektúru jednotlivých miest, ktoré mali zaujať, no oni radšej ukazujú svoju prázdnu dušu. Oh áno, keď sa prelieva voda cez palubu lode, je to pekné a napríklad aj animované sekvencie nemajú zlý strih a snímajú scénu s dobrého uhlu, avšak už na prvý pohľad vám bude zrejmé, že sa termíny dajako nestíhali, a preto sa plácali textúry čo najrýchlejšie, len aby sa stihol dátum vydania totožný s filmom.

A máte to tu. Dnes už priemerný výzor – sú tu aj pekné miesta, ale je ich zúfalo málo a väčšinou sa pohybujete v nudnom prostredí s biednou paletou farieb. Aj hry podľa animovaným rozprávok sú pestrejšie! Chýba tomu život a týmto pádom môžeme skutočne porovnávať grafiku s God of War 2. Ten vyšiel na PS2, aby bolo jasno. Postavičky sprevádzajúce vás na vašom krvavom ťažení sú animované pekne, krv strieka všade naokolo, odtrhávate protivníkom údy, vyšklbávate oči a podobnými spôsobmi ich mordujete, čo nie je nič pre mladších, pretože besnenie je to skutočne morbídne a Beowulf si skutočne rád pláva v krvi a vypiskuje si pri tom svoju obľúbenú skladbu. Celé to však pôsobí až príliš umelo, akoby bol Beowulf s dychom na konci už pri svojom štarte.

INTERFACE 4 / 10

Ovládanie by fajn byť mohlo – a ono pri troche snahy je aspoň priemerné, no iba v tom prípade, že zvierate v rukách gamepad. Klávesnica plus myš je v PC verzii cestou vydláždenou do psychiatrickej liečebni. Ovládacia schéma na gamepad je úplne klasická, PC verzia spája klávesnicu plus myš. K boju používate až dve klávesy, takže Beowulf máva mečom, sekerou alebo čímkoľvek jedným spôsobom a druhým spôsobom, pričom to celé môžete kombinovať, avšak radosť z toho mať nebudete, pretože možností je asi toľko, koľko je prstov na ruke bežného občana tohto štátu. Ale rúbete, tak čo... A tak celé hranie pripomína besné stláčanie toho a potom toho a nejako tie potvorky naokolo popadajú - dúfate po celý čas hrania. Aj sa tak stane, lenže potom prídu na rad akési minihry, ktoré fungovali vo Fahrenheitovi, dokonca sa dajú zvládať aj v Jerichu (recenzia čoskoro), ale Beowulf ich robí maximálne možne frustrujúce, nepríjemné, abnormálne a ešte raz nepríjemné.

Tak napríklad stretnete nejakú väčšiu potvorku. Musíte stlačiť to, potom tamto, zas to a to všetko v nejakej sekvencii úderov, ktorá vám za vášho správneho stláčania vopred vybraných tlačidiel predvedie nádherné divadielko. God of War to zvládol dokonale, Heavenly Sword to zvládlo dokonale, každý takýto súboj bol úžasne príťažlivý. Tu je to zvládnuté na jednu tretinu. Súboje jednoducho týmto spôsobom nemajú tú správnu šťavu a proste cítite, že je to zbytočná nutnosť. To však nie je nič proti povzbudzovaniu svojich druhov ďalšou z minihier. Na lodi potrebujú podporu v poriadnej búrke: burcujete ich. Musia otvoriť dvere: burcujete ich. A podobne. A hádžete myš o stenu, klávesnicu trieskate o drahý monitor/LCD a dlhé mesiace odložený plyšák užívajúci si bezkonfliktné obdobie zrazu dostáva strach, pretože frustrácia z tohto diabolského ovládania dosiahla maximálne možnú mieru. S klávesnicou rozhodne áno. Ovládanie je v tomto prípade nepresné a často netušíte, čo robíte alebo čo vôbec robiť máte. S gamepadom to je samozrejme o niečo lepšie, avšak k dokonalosti to má sakramentsky ďaleko. Mnohé situácie sú bezradné kvôli pochybne navrhnutej schéme, kde dochádza príliš často k prerušeniu reťazenia akcií, ktoré vyvolávate v minihrách. Navyše sa vždy musí začínať od začiatku a to je v kombinácii s respawnujúcimi sa protivníkmi skutočne na slučku.

HRATEĽNOSŤ 4 / 10

Keď to už tak biedne vyzerá a pochybne sa ovláda, určite ste nečakali, že sa budeme pri hraní usmievať. Ono to je totiž tak, že mlátiaca časť je jednoducho mlátiaca a hoci len stláčate všetko, čo vám padne pod ruku, nie je to až tak zlé, aby ste pri tom nevydržali. Ono je to vlastne zhodná schéma s neustále spomínaným God of War, no Beowulfovi akosi chýba atmosféra, ten správny kopanec, ktorý by vás donútil sústrediť sa výhradne na hranie. Ďalej je tu mnoho maličkostí, ktoré skôr berú chuť do hrania: postupné ničenie zbraní by bol fajn nápad, keby sa jednotlivé kúsky nerozpadali po pár súbojoch, takže behom jednej bitky vystriedate hneď niekoľko mečov alebo sekier. Síce neskôr natrafíte na ultimátne zbrane, ktoré už čo-to vydržia, ale prečo sa rozpadajú aj obyčajné zbrane až tak rýchlo, to netuší zrejme nik a hrateľnosti to na kvalite nepridáva. RPG prvky sú navyše biedne a ide vlastne len o to, či využívate špeciálne brutálnu temnú silu. Podľa toho sa prikláňate na stranu dobra alebo zla (Carnal). Ak ste totiž v amoku, útočíte síce s nadľudskou silou a zároveň sa stávate nesmrteľnými, no na druhú stranu mlátite všetko naokolo hlava-nehlava, takže to schytajú aj vaši parťáci a tí od radosti výskať nebudú.

Takto si akoby volíte cestu medzi dobrom a zlom, ale ono je to vlastne úplne jedno, pretože celý princíp hrania je založený na obyčajnej akcii, takže stláčate útok-útok-útok a Beowulf seká-seká-seká. Len je to akosi nudné, súboje nezaujmú ani napriek svojej krvavosti. Kratos bol taktiež brutálny a porcioval telá protivníkov ako dobre opečené kuriatko, no tam to malo akoby ducha, tu je to bezvýznamný fakt. Možno za to môže biedne prostredie, možno monotónnosť, ale ak jednoducho postavíte vedľa seba akčné hry z tohto žánru, neponúkne Beowulf NIČ, prečo by ste mali ukázať prstom práve na neho baviť sa s ním. Trh týmito hrami rozhodne presýtený nie je, ale aj tak... Intenzita súbojov je podpriemerná, hoci sa stále bijete do krvi, nemáte z toho pocit, akoby ste medzi nepriateľmi doslova tancovali, neužívate si to rúbanie. Práve v tom tkvie príťažlivosť týchto projektov – vy súboje prežívate, hoci sú ich tisícky. Beowulf je len nafúknutou bublinou, ktorá spľasne prirýchlo, pretože ponúka iba a výhradne stláčanie príslušného tlačidla. Chýba výpravný príbeh (oh, Heavenly Sword), chýba pohlcujúca zložka nútiaca rozohrať to po najbližší checkpoint. Je to len priemer, ktorý vás možno zabaví, možno nie, skutočne je hrateľnosť na ostrom rozhraní miernej zábavy a fatálnej nudy.

MULTIPLAYER

Hra ho neobsahuje.

ZVUKY 7 / 10

Dabing sa podaril, zvukové efekty znejú taktiež príťažlivo a toto je jedna z položiek, ktorú musíme hodnotiť kladne za jej filmové poňatie. Nedá sa síce na adresu zvukov povedať nič extra lákavé, ale nič nám na nich nevadilo natoľko, aby sme zostali zúfalí ako z upadajúcej hrateľnosti.

HUDBA 7 / 10

Hudba sa nesie v závese so zvukovými efektmi a ak vás má niečo zaujať a vtiahnuť do diania na obrazovke, tak je to svojím spôsobom aj hudba, ktorá dokáže občas vyburcovať a zdvihnúť viečka postupne padajúce pod náporom spánku.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 3 / 10

Beowulf nie je hra dlhá, dokonca ak vynecháme frustrujúce opakovanie stále tých istých činností, pretože to jednoducho nikto netestoval a nezistil, že tá a tá pasáž je totálne sk... skazená – tak by sme dostali takých 5-6 hodín hrania. Frenetických súbojov, ktoré nemajú šťavu a občasného krvavého čardášu s bossmi. Je to hra otravná, nepríjemne lineárna, inteligenciou nedisponujú protivníci (čo berieme, potrebujete ich predsa vymlátiť stovky), ale ani vaši kamaráti, hoci máte možnosť zadávania príkazov, jednoducho neplnia základné potreby a robia si, čo uznajú za vhodné. Netreba pripomínať, že vám tým len zbytočne sťažujú situáciu. Je to hra náročná hlavne na vašu výdrž, ochotu zaťať zuby a ísť ďalej. O tom však zábava nie je a tým pádom je Beowulf zbytočne náročná hra, ktorej by radšej prospelo duchaplnejšie rozvrstvenie náročnosti. To tu nik nezvládol a keď zabudnete na zbytočne otravné pasáže, dlhá zábava to rozhodne nebude. Ďalšia chyba, pretože tým pádom vám Beowulf ani nič prekvapujúce neponúkne. Tam, kde bol Heavenly Sword trochu kratší, tam to ani nevadilo, pretože to bola jedna bláznivá cesta s neskutočným spádom a krátkosť hry sa tým pádom dala odpustiť. Beowulf je cesta frustrujúca, tŕnistá a možno chvalabohu príde jej koniec tak skoro.