Hackeri cez internet odstavili elektráreň

Americká tajná služba prvýkrát informovala o prípadoch, keď hackeri cez internet prenikli do elektrární a vypli prúd v celých mestách.

23. jan 2008 o 0:01 (tb)

Dlhé roky to bol len výmysel, ktorým strašili autori sci-fi a politikom slúžil na zdôvodňovanie často nezmyselných investícií do „protiteroristických“ programov. Zrazu je to realita: Tom Donahue z americkej tajnej služby minulý týždeň na bezpečnostnej konferencii SANS v New Orleans prvýkrát potvrdil, že vo svete už došlo k niekoľkým úspešným hackerským útokom na elektrárne a siete rozvádzajúce elektrinu.

Donahue podľa časopisu Forbes odmietol spresniť, kedy a v ktorých krajinách sa to stalo. Nešlo však o Spojené štáty. Najmenej pri jednom z prípadov sa hackerom podarilo zastaviť dodávky elektriny do viacerých miest súčasne. „Nevieme, kto tieto útoky urobil a prečo, ale ku všetkým došlo cez internet,“ povedal agent CIA Donahue .

O možnosti vyradiť cez internet z prevádzky fyzickú infraštruktúru sa naposledy hovorilo minulý rok, keď najskôr v auguste Ganesh Devarjan z firmy Tipping Point teoreticky predviedol, ako možno cez internet preniknúť do systému SCADA riadiaceho americkú infraštruktúru vrátane priehrad a verejnej dopravy. O mesiac neskôr agentúra Associated Press získala priamo video amerického ministerstva pre vnútornú bezpečnosť s „testom Aurora“, ktorý dokázal, že prienikom cez počítačovú sieť možno zadať veľkým generátorom energie také príkazy, že sa úplne zničia.

Podľa riaditeľa inštitútu SANS, ktorý prevádzkuje krízové centrum na pomoc firmám postihnutým kyberútokmi, sa v posledných dvoch rokoch podaril prienik do niekoľkých firiem používajúcich systém SCADA. Hackeri podľa Alana Pallera získali „stovky miliónov dolárov“ vydieraním takýchto spoločností.

„Je ťažké odhadnúť rozsah škôd, pretože firmy platia za to, že sa o prieniku nikto nedozvie. Tento typ výpalníctva je najväčším tajomstvom kyberzločinu,“ povedal Paller.