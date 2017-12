Týždeň vo vede

(12. 4. –18. 4. 2001)

19. apr 2001 o 0:00

* Vedci z U.S. National Institute on Drug Abuse (NIDA) objavili spôsob, ako chemicky zablokovať tzv. kanabisové receptory – bielkoviny na povrchu mozgových buniek, ktoré spôsobujú opojenie po požití marihuany. Tvrdia tiež, že marihuana je návyková droga.

* U detí, ktoré sa narodia starším rodičom, je vyššie riziko vzniku schizofrénie, zistili lekári z izraelského ministerstva zdravia a Kolumbijskej univerzity v USA.

* Veteráni vojny v Perzskom zálive trpia vyšším počtom zdravotných problémov ako ich kolegovia z iných vojnových konfliktov. Britskí vedci z univerzity v Manchestri, ktorí skúmali 14-tisíc veteránov u 9-tisíc z nich zistili príznaky tzv. „syndrómu vojny v Zálive“.

* Nedostatok spánku zvyšuje riziko vredových ochorení tráviacej sústavy, tvrdia lekári z britskej univerzity v Newcastli. Bielkovina TFF2, ktorá pomáha reparovať drobné trhliny na sliznici sa totiž v organizme produkuje predovšetkým počas spánku.

* Počet znečisťujúcich chemických látok v ovzduší a vo vode sa v USA v roku 2000 zvýšil o 5 percent oproti predchádzajúcemu roku, hovorí sa v správe, ktorú vydala Environmental Protection Agency (EPA). Agentúra pravidelne monitoruje koncentráciu 644 priemyselných toxických látok.

* Bielkovina Nef je zodpovedná za to, že vírus HIV, ktorý spôsobuje AIDS, napáda ľudský imunitný systém, zistili vedci z Gladstone Institute of Virology and Immunology. Na následky AIDS za posledných 20 rokov vo svete zomrelo takmer 22 miliónov ľudí.

* Starší ľudia, ktorí trpia Alzheimerovou chorobou alebo inou formou demencie umierajú už tri roky po objavení sa prvých príznakov, teda dvakrát rýchlejšie ako sa doteraz predpokladalo, hovorí sa v poslednom vydaní časopisu New England Journal of Medicine.

* Pomocou počítačových simulácií a analytických výpočtov fyzici z Rutgers University v New Jersey v USA objavili nový spôsob, ako zmeniť nebezpečné atómy rádioaktívneho plutónia na stabilnejšie atómy. Objav by mohol pomôcť vyriešiť otázku skladovania a likvidácie vyhoreného jadrového paliva.

* Ruský prezident Vladimir Putin na oslavách 40. výročia letu Jurija Gagarina do vesmíru prisľúbil zvýšiť finančnú podporu ruskému kozmickému programu. Veľká časť verejnosti je presvedčená, že Rusko zánikom orbitálnej stanice Mir stratilo svoje dominantné postavenie v oblasti výskumu vesmíru.

* Ako oznámila tlačová agentúra Interfax, pred úspešným štartom Gagarina do vesmíru stratil Sovietsky zväz troch kozmonautov, ktorí štartovali počas utajených letov pred Gagarinom. (Reuters, 5D)