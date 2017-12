Sony Ericsson W960i: špičkový manažér v koži hudobníka

Hudobný mobil Sony Ericsson W960i je z pohľadu parametrov model P1i oblečený do „walkmanovského" šatu. Zásadným rozdielom je špičkový hudobný prehrávač a 8 GB pamäť.

24. jan 2008 o 8:54 Ivan Kahanec

Hudobný mobilný telefón Sony Ericsson W960i je z pohľadu technických parametrov model P1i oblečený do „walkmanovského" šatu. Zásadným rozdielom je špičkový hudobný prehrávač a osem gigabajtová pamäť. Rozdiel je aj v dizajne, keďže W960i je zaoblenejší, a má klasickú alfanumerickú klávesnicu. Keďže je model W960i parametrami veľmi blízky modelu P1i, budeme v recenzii tieto dva modely často porovnávať.

Dizajn a klávesnica

Telo modelu W960i nie je hranaté, ako pri P1i, a aj o niečo málo vyššie. Rozmery W960i sú 109 x 55 x 16 milimetrov a hmotnosť je 119 gramov, čo je o pár gramov menej ako pri P1i. Zaoblené telo W960i sa pohodlne drží vo väčšej ruke, pre ľudí s menšou dlaňou nebude držanie telefónu také pohodlné. Je to daň za veľký displej a klávesnicu s pomerne veľkými klávesmi.

Telefónu dominuje veľký displej, ktorý je chránený plastovým krytom. Ten displej chráni a zároveň vyrovnáva prednú časť - displej nie je zapustený do tela telefónu ako pri P1i. Nad displejom je štrbina reproduktora a videokamera pre videohovory. Pod displejom je trojica dotykových kláves na ovládanie hudobného prehrávača a alfanumerická klávesnica. Celá predná časť je lesklá a ostávajú na nej odtlačky prstov či líca. Na hornej bočnej strane je tlačidlo na zapnutie prístroja a na spodnej strane je systémový konektor pre nabíjačku a handsfree. Na pravej bočnej strane je umiestnená dvojica tlačidiel na ovládanie hlasitosti a tlačidlo spúšte. Na opačnej ľavej strane je ovládacie koliesko Jog-Dial a pútko pre šnúrku na krk. Zadná strana už tradične pripomína kompaktný fotoaparát. Je tu objektív s bleskom a mriežka reproduktora hlasitého odposluchu. Okolo objektívu je vyvýšená okrúhla časť zadného krytu, ktorá by mala objektív chrániť. Samotný objektív však nie je výraznejšie zapustený a teda sa síce dobre čistí, no môže sa ľahšie poškriabať. Škoda, že tu nie je mechanický plastový kryt. Pod krytom batérie je len samotná batéria a SIM karta.

video //www.sme.sk/vp/2636/

Telo telefónu je pevné, no niekedy sa nám stalo, že pri stlačení tela na kraji jemne vrzgal. Pri stláčaní telého tela sa to však nevyskytlo. Opatrne treba narábať s displejom, ktorý je dotykový a teda nie je výrazne chránený. Jeho plastový kryt je tenký a ohybný, keďže inak by dotykový displej nefungoval. Celé telo je z plastu.

Ku klávesnici nemáme žiadne veľké výhrady. Jednotlivé klávesy majú primeraný zdvih aj tuhosť. Trochu by sme sa však pristavili pri ich tvare a veľkosti. Plocha klávesov je dostatočná, no tým, že sú užšie, tak sa niekedy stane, že kláves stlačíte a čakáte, či ste sa trafili. Je to vec zvyku, nám sa nestalo, že by sme stlačili zlý kláves, len sme občas mali obavu. Výhrady nemáme ani k bočným či dotykovým klávesom. Pracovalo sa nám s nimi pohodlne. Čo by sme vytkli koncepcii klávesnice je, že výrobca premiestnil kláves „späť" z ľavej bočnej na prednú stranu. Umiestnenie na ľavej strane bolo podľa nás pohodlnejšie, keďže pri práci jednou rukou sme zväčša používali koliesko Jog-Dial a vtedy je pohodlnejšie nahmatávať „späť" na ľavom boku ako vpredu.

S telefónom sa dodáva aj semišové puzdro, ktorého úlohou je chrániť dotykový displej pred poškrabaním vo vrecku.

Displej a ovládanie

Dotykový displej W960i je rovnaký, ako v P1i. Ide o displej s rozlíšením 240 x 320 pixelov, ktorý zobrazí 262-tisíc farieb. Na rozdiel od P1i sme si však zo začiatku museli zvykať na „tuhšie" ovládanie. Problémom je krycí plast, ktorý musí používateľ pri dotyku prekonať. Jednoducho musí viac pritlačiť, čo je trochu problematické na okrajoch displeja. Problémom bolo aj dotykové pero, ktoré nebolo také pevné, ako pri P1i. Kombinácia týchto dvoch faktorov znamenala, že telefón zo začiatku na niektoré naše pokyny nereagoval. Keď už sme si na to zvykli, nemali sme s ovládaním problémy. Podobne to bolo aj keď sme namiesto dotykového pera používali prsty. Telefón sa dá ovládať aj prstami, no niekedy sme správny bod triafali na dvakrát.

Telefón sa ovláda dotykovým najmä displejom. V niektorých prípadoch, napríklad ak má používateľ voľnú len jednu ruku, sa hodí koliesko Jog-Dial na ľavej strane a klávesy „späť" a „c".

Menu a operačný systém telefónu

Operačný systém telefónu je Symbian vo verzii 9.1 s grafickým rozhraním UIQ 3.0. Po tejto stránke nejde o novinku a taký istý OS má aj model P1i. Vylepšením je len pridanie walkmanu ako aplikácie pre aktívny desktop.

Na displeji sa okrem walkmanu môže v pohotovostnom stave zobrazovať aj rozbaľovacie menu s rýchlym prístupom do kalendára, k e-mailom, k SMS a MMS správam, úlohám či zoznamu zmeškaných hovorov. V spodnej časti displeja je rad piatich ikon. Ide o akési rýchle menu, ktoré možno roztiahnuť na tri riadky. Užívateľ tak získa rýchly prístup k pätnástim funkciám len dvoma kliknutiami do displeja. Tradičné menu, ako ho poznáme, tvorí matica deviatich ikon, ktoré nie sú animované. Ďalšie submenu sú už vo forme zoznamu, kde je na začiatku každého riadku ikona. Aj submenu môžu byť vo forme matice.

Menu telefónu je pomerne rýchle, no ak spúšťame niektorú z aplikácií, chvíľu to trvá. A to aj pri internetovom prehliadači, či nastaveniach. Rýchlosti navigácie v menu výrazne pomáha Jog-Dial, ktorým sa dá v menu pohybovať niekedy rýchlejšie, ako dotykom na displeji.

Operačný systém Symbian umožňuje používať okrem Java aplikácií aj aplikácie napísané pre Symbian. Nové prostredie UIQ 3.0 však výrazne zredukovalo počet použiteľných aplikácií. Na druhej strane, ich počet sa stále zvyšuje a vývojári aktualizujú svoje aplikácie.

Funkcie

Hudobný telefón W960i je nadpriemerne vybavený mobilný telefón, ktorý kombinuje virtuálnu kanceláriu a špičkový hudobný prehrávač. Nechýba ani možnosť pridávať si nové funkcie a aplikácie, ktoré sú bezplatne alebo za poplatok dostupné na internete.

Priamo od výrobcu dostanete kancelársky balík QuickOffice, ktorý dokáže prezerať aj vytvárať dokumenty wordu a excelu a prezerať powerpointové prezentácie. Aplikácia umožňuje prepnutie do celoobrazovkového režimu a aj otočenie obrazu na šírku. V telefóne možno prezerať aj PDF súbory v aplikácii PDF+.

V biznis telefónoch sa čoraz častejšie stretávame aj so skenerom vizitiek. Rozpoznávanie nie je úplne stopercentné, no pri pevnej ruke sa nám podarilo získať z odfotenej vizitky všetky informácie. Problém bol len pri niektorých znakoch s diakritikou, no telefónne čísla, e-mail a webovú adresu zoskenoval telefón bez problémov. Pri mene bez diakritiky sme nemali žiaden problém. Skener dokázal zistiť aj to, či je vizitka dobre zaostrená a opýtal sa, či aj v takom prípade chceme vizitku rozpoznať. Výsledky boli podľa očakávaní horšie, aj keď nie vždy. Mali sme však aj vizitky, kde bol výsledok aj napriek správnemu zaostreniu žalostný. Skener si poradil aj s vizitkami orientovanými na výšku, pričom fotili sme ju na šírku a teda bola otočená o 90 stupňov.

V telefóne nechýbajú bežné funkcie ako kalendár, či časové funkcie a je tu samozrejme možnosť synchronizácie telefónu so vzdialeným serverom alebo počítačom.

Telefónny adresár

V modeli W960i možno, rovnako ako v prípade P1i, počítať s viacpoložkovým adresárom s takmer neobmedzenou kapacitou. Chýbala nám možnosť vyhľadávať podľa viacerých polí, teda nie len podľa priezviska. U Sony Ericssonov sme si už akosi zvykli na fakt, že ku kontaktom na SIM karte sa ide ťažšie. Tak či tak je adresár v telefóne komfortnejší a pre bežného používateľa nemá zmysel využívať ten na SIM karte.

Správy

Práca so správami je rovnaká ako v prípade P990i či P1i. Telefón podporuje SMS a MMS. V menu správ je elegantne vyriešený adresár so správami, v ktorom sa jednotlivé zložky prepínajú vo vertikálnom režime. Používateľ tak má na obrazovke vždy tú zložku, ktorú potrebuje a preferuje. SMS a MMS správy možno písať na klávesnici i dotykovým perom, editor správ je jednoduchý a prehľadný. Pri písaní správy sa na obrazovke odpočítava počet znakov, i spojených SMS.

Veľmi jednoducho sa píše aj e-mail a editor v telefóne sa len mierne odlišuje od editora v počítači.

Multimédia

Hudobný telefón Sony Ericsson W960i ponúka špičkový hudobný prehrávač s hudobnou knižnicou. Tá triedi skladby podľa názvu, interpreta či albumov a používateľ si môže vytvárať vlastné zoznamy skladieb. K dispozícii sú aj zoznamy najhranejších, nových či posledne prehrávaných skladieb. Používateľ môže jednotlivé skladby aj hodnotiť a pridávať im - a to aj v telefóne - „náladu". Podľa nej si potom môže zvoliť, aký typ skladieb sa má prehrávať - pomalé, rýchle atď. Vo veľkom sa dá nálada nastavovať v počítačovom programe, ktorý je dodávaný s telefónom.

Počas prehrávania skladby sa zobrazujú všetky dôležité informácie, ale aj tie menej dôležité. Je to dobré pretože dotykom možno jednotlivé funkcie zapínať bez vstupu do menu. Na vylepšenie reprodukovaného zvuku je k dispozícii ekvalizér s jedenástimi nastaveniami. Nenašli sme možnosť manuálneho nastavenia ekvalizéru, no jedenásť nastavení nám počas testu postačovalo.

Veľmi pozitívne hodnotíme zobrazovanie základných informácií walkmanu v rámci aktívneho destopu. Po kliknutí na oblasť walkmanu sa používateľ dostane priamo do prehrávača. Nie je to však potrebné, keďže pri aktivácii tejto oblasti možno walkman ovládať dotykovými tlačidlami pod displejom.

Video možno prehrávať v okne alebo na celej obrazovke, kedy sa ale obraz otočí o 90 stupňov. Videoprehrávač ponúka základné funkcie.

Telefón má aj funkciu TrackID, vďaka ktorej môže používateľ z nahrávky zistiť, ako sa volá skladba a jej interpret.

W960i ponúka okrem walkmanu aj FM rádio s podporou RDS. V prípade, že stanica vysiela aj názov aktuálnej skladby, aplikácia rádia ho zobrazuje.

Dáta a pamäť

Boli sme trochu sklamaní, že Sony Ericsson W960i nemá podporu rýchlych dátových prenosov HSDPA. Používatelia sa tak musia uspokojiť s maximálnou rýchlosťou 384 kilobitov za sekundu, ktorú poskytuje UMTS/3G. Mimo pokrytia 3G sieťou je k dispozícii len GPRS s rýchlosťami maximálne 56 kilobitov za sekundu. Vyššiu rýchlosť si môžu užívať tí, ktorí majú k dispozícii sieť Wi-Fi. EDGE chýba. Prenosy na kratšiu vzdialenosť možno robiť cez bluetooth verzie 2.0 s profilom A2DP. Ten umožňuje pripojenie bezdrôtových stereo slúchadiel. K dispozícii je aj USB 2.0.

Pamäť telefónu je úctyhodná a ponúka zhruba 8 gigabajtov. To znamená priestor pre 1500 až 2000 skladieb v bežnej kvalite. Táto kapacita je k dispozícii aj pre fotografie a ďalšie dáta. Nie je možné rozšíriť ju, no pri takejto kapacite by to bolo v súčasnosti zbytočné. Obmedzením je len fakt, že väčšie objemy dát sa musia prenášať cez USB kábel a nie je možné využívať prenos cez čítačku pamäťových kariet, ktorá môže byť niekedy rýchlejšia a praktickejšia.

Fotoaparát

Sony Ericsson W960i nie je fotomobilom a keďže je postavený na základni P1i, ponúka fotoaparát s tými istými parametrami ako P1i. Stále môžeme povedať, že ide o veľmi dobrý fotoaparát. Má rozlíšenie 3,2 megapixelu, automatické zaostrovanie, makro a blesk. Samozrejmosťou je fotenie jedného alebo viacerých záberov tesne za sebou, vyváženie bielej, farebné efekty (sépia, čiernobiely, solarizácia a negatív) či nočný režim. K dispozícii je aj možnosť zosvetliť a stmaviť snímku.

Fotoaparát dokáže nahrávať aj video v maximálnom rozlíšení 320 x 240 pixelov. Pri snímaní videa sú k dispozícii aj funkcie, ktoré sú pri fotení. Video možno nahrať bez zvuku.

Uverejnené fotografie sme v počítači zmenšili na rozlíšenie 1024 x 768 pixelov.

Batéria

Batéria, ktorá je dodávaná s telefónom, nás mierne sklamala. Kým model P1i mal batériu s kapacitou 1120 mAh, model W960i má batériu s kapacitou len 950 mAh. Batéria je typu Li-Polymer. Mierne tým utrpela výdrž telefónu a to najmä pri počúvaní hudby, výraznejšie to bolo keď sme použili bezdrôtové slúchadlá. Tak či tak môže aktívnejší používateľ počítať s tým, že bude telefón pripájať na nabíjačku každý druhý večer. Počúvanie hudby a prípadne využívanie ďalších multimediálnych funkcií na veľkom displeji si žiada svoje.

Celkové hodnotenie

Mobilný telefón Sony Ericsson W960i je vlastne model P1i prezlečený do walkmanovského kabátu a má pridaný prehrávač walkman a väčšiu vnútornú pamäť osem gigabajtov. Ostatné parametre ostali rovnaké. Z pohľadu zábavy patrí W960i k špičke, no na samotný vrchol nemôže dosiahnuť kvôli fotoaparátu. Má len 3,2 megapixelu a nemá optický zoom. Na druhej strane ponúka vysokú kapacitu vnútornej pamäte a prepracovaný hudobný prehrávač. Pre menej náročných manažérov je W960i vhodným telefónom, no pre nich je vhodný aj model P1i, ktorý má QWERTY klávesnicu a pôsobí viac „manažérskejšie". Lepšie sa nám pracovalo s dotykovým displejom P1i, no je to vec zvyku. Ten vo W960i je zase lepšie chránený.