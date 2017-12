Komisia prešetrí údajné zneužitie roamingu

Európska komisia prešetrí údajné zneužitie nových roamingových pravidiel niektorými európskymi telekomunikačnými operátormi. Volania účtujú po minútach.

22. jan 2008 o 12:29 (sita, ik)

BRUSEL 22. januára (SITA, Reuters) - Európska komisia (EK) prešetrí údajné zneužitie nových roamingových pravidiel niektorými európskymi telekomunikačnými operátormi. Potvrdil to úrad eurokomisárky pre telekomunikácie Vivian Redingovej. Komisia reaguje na správu European Regulators' Group (ERG), podľa ktorej telekomunikačné spoločnosti účtujú roamingové hovory podľa minútovej tarifikácie a predražujú tak hovory niekedy až o 20 percent. "Obávame sa, že ide o nekalé praktiky," potvrdil úrad Redingovej, avšak neuviedol, ktorých spoločností sa vyšetrovanie týka.

Spoplatňovanie roamingových hovorov funguje tak, že mobilní operátori účtujú klientom poplatky na základe toho, čo im vyfakturuje roamingový partner. To sa vzťahuje aj na tarifikáciu, keďže roamingový partner vyfakturuje počet minút a operátor nemá dosah na to, či klient pretelefonoval celú minútu, alebo len jej časť. Ak teda klient slovenského operátora uskutočnil v zahraničí 20 sekundový hovor a na faktúre má vyúčtovaný minútový, znamená to, že minútovú tarifikáciu uplatňuje operátor v navštívenej krajine.

Vyvodenie zodpovednosti za nekalé praktiky v telekomunikačnom sektore patrí primárne do kompetencie národných regulačných úradov. Komisia však môže vyvinúť tlak na národných regulátorov a v prípade ich nečinnosti podniknúť potrebné kroky. Navyše Európska únia vlani v novembri zverejnila návrh nových pravidiel pre telekomunikačný sektor, ktoré počítajú s rozšírením kompetencií EK v sankcionovaní porušenia hospodárskej súťaže. Návrh však musí schváliť Európska rada aj parlament.

Správa ERG, ktorá sa zaoberá dôsledkami zavedenia nových roamingových sadzieb tzv. eurotaríf v únii, hodnotí všeobecný trend až na uvedené nedostatky ako pozitívny. Eurotarify, ktoré platia pre klientov mobilných operátorov od konca augusta minulého roka, stanovili maximálne stropy roamingových sadzieb. Ceny roamingových hovorov podľa nariadenia klesli zhruba o 60 percent oproti stavu pred reguláciou. Napríklad na Slovensku klesla cena za minútu odchádzajúceho hovoru v zahraničí v niektorých prípadoch z vyše 50 korún na 19,60.