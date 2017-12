Nový Battlefield Heroes bude zadarmo

22. jan 2008 o 13:08 Ján Kordoš

Keďže bude tento projekt voľne prístupný, dalo sa očakávať, že sa EA pokúsi získať si čo najväčšie množstvo fanúšikov v hernej obci a práve preto bude Battlefield Heroes určený aj širokej verejnosti, nielen priaznivcom a skúseným hráčom. Niekoho to môže odradiť, ale otvárajú sa tak dvere viacerým , ktorí do virtuálnej zábavy môžu preniknúť. Postupne si budete vlastné postavy vylepšovať, získavať tak lepšie renomé. Nemusíte sa však obávať, že by vás hra hneď vhodila do arény s kvalitnými hráčmi – systém hodnotenia kvality hráčov (tzv. matchmaking) zabezpečí to, že budete vždy bojovať výhradne proti protivníkom na rovnakej alebo podobnej úrovni. Battlefield Heroes by sa malo objaviť niekedy v lete a viac informácií bude čoskoro odtajnených.

Ak vám však stále vŕta hlavou, prečo Electronic Arts vydávajú hru zadarmo, máme pre vás odpoveď. O svoje zisky neprídu, dokonca je dosť pravdepodobné, že na tomto titule kvalitne zarobia. Na sklonku minulého roku si totiž odskúšali v Kórei systém bezplatnej distribúcie športového titulu FIFA, ktorý sa ukázal ako lukratívny z jednoduchého dôvodu: reklama. Zabudované reklamné plochy určené na prenájom, prípadne iné reklamné upútavky, išli na odbyt a podobný systém sa napokon rozhodli aplikovať aj na Battlefield Heroes. Je teda otázne, či medzi zápasmi nepríde reklamná prestávka, prípadne budú neustále rotovať banery na mapách. Nech je to akokoľvek, určite sa nájde dostatok ľudí nadávajúcich na tento systém, no na stranu druhú: bude to zadarmo, čo tento zápor pohodlne zahrabáva pod zem.

Zdroj: Gamespot, Shacknews