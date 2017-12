Nokia končí s výrobou v Nemecku

Tvrdá konkurencia a znižovanie nákladov prinútil Nokiu presunúť výrobu mobilov z najväčšej európskej ekonomiky do Rumunska. Ekonómovia odkazujú vláde, že namiesto populizmu má začať ľuďom vysvetľovať pravidlá trhovej ekonomily.

22. jan 2008 o 0:00 Jana Salgovic, Mníchov

Nokia bola jedným z posledných svetových výrobcov mobilov, ktorý si udržiaval výrobu v Nemecku. Pre vysoké náklady ju teraz presúva do Rumunska.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ FOTO – REUTERS)

Gigant na výrobu mobilných telefónov Nokia minulý utorok oznámil, že do polovice roku zatvorí závod v západonemeckom priemyselnom meste Bochum. Ohrozených je 4000 pracovných miest: z nich je 2000 vo výrobe, 300 vo výskume, zvyšok v dodávateľských firmách. Výroba sa má premiestniť do iných európskych lokalít, hlavne do novej fabriky v novom priemyselnom parku v rumunskej obci Jucu pri Kluži, kde má dlhodobo vzniknúť 3500 pracovných miest.

Nemecko je pridrahé

Podľa údajov v nemeckej tlači sa tam začne s masovou výrobou mobilov už vo februári. Ako dôvod svojho rozhodnutia Nokia uviedla skutočnosť, že výroba mobilných telefónov v Bochume je pridrahá. Z dlhodobého hľadiska je zatvorenie továrne nevyhnutné pre zachovanie konkurencieschopnosti Nokie, ktorá má vo svete ďalších osem lokalít, všetky s lacnejšou pracovnou silou - v Kórei, Číne, Brazílii či v Mexiku.

Nokia tým opustí ako posledný výrobca mobilov Nemecko. Vlani sa vzdala americká Motorola lokality vo Flensburgu, rok predtým zavrela svoje brány aj taiwanská spoločnosť BenQ; obe firmy konali v dôsledku slabej pozície na medzinárodnom trhu. Rozhodnutie fínskeho koncernu však ovplyvnili strategické dôvody. Napriek klesajúcim cenám za mobily zvýšil svoj zisk a podľa údajov v denníku Frankfurter Allgemeine Zeitung aj podiel na medzinárodnom predaji mobilov o 38 percent za posledné tri kvartály.

Politici vyhlásili bojkot

Voči rozhodnutiu Nokie rozprúdili nemeckí špičkoví politici vlnu rozhorčenia. Viacerí z nich (šéf SPD Beck, predseda parlamentnej frakcie SPD Struck, či minister poľnohospodárstva Seehofer, CSU) oznámili, že mobily tejto značky prestanú používať. Ministerka hospodárstva Severného Porýnia-Vestfálska Thoben (CDU) vyslovila voči Nokii hrozbu o vrátení subvencií vo výške 41 miliónov eur.

Finančná pomoc pred vyše desiatimi rokmi bola podľa jej slov viazaná na prísľub, že v bochumskom závode vznikne 2800 pracovných miest. Ministerský predseda Jürgen Rüttgers (CDU), ktorý Nokiu označil za subvenčnú kobylku, žiada opatrenia proti ďalšiemu presunu výroby v rámci Európskej únie.

Vláda má radšej vysvetľovať

Takéto reakcie nemeckých politikov označil komentátor denníka Financial Times za primitívny populizmus. Podľa dosiaľ dostupných údajov Nokia neporušila žiadny zákon. Chce iba znížiť náklady, konajúc tak pod tlakom akcionárov, ktorí očakávajú vyššiu výnosnosť a pod tlakom zákazníkov, ktorí požadujú vyspelejšie a zároveň lacnejšie mobily.

Denník žiada od politikov, aby namiesto bojkotu Nokie (ktorý ich nič nestojí, keďže mobily dostanú zadarmo od ministerstva či frakcie) voličom vysvetlili pravidlá ako trhovej ekonomiky, tak aj globalizácie, z ktorej Nemecko profituje, keďže jeho hospodárstvo ťaží z exportu.

Noviny Süddeutsche Zeitung poukazujú na to, že v rýnskej oblasti, ktorú teraz Nokia opúšťa, sa štátnymi subvenciami držali príliš dlho pri živote zastarané odvetvia, zatiaľ čo inde viedli nové technológie k vzniku príťažlivých pracovných miest.

Politika a hospodárstvo by mali staviť na nové špecializované produkty namiesto masovej výroby; štát by mal investovať do vzdelávania.

Ekonomickí odborníci žiadajú radikálne ohraničenie udeľovania štátnych subvencií, označujúc ich za stratené peniaze: pracovné miesta totiž nedokážu trvalo zabezpečiť.