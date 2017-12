Obedná pauza: klikni, potiahni, napíš

Za predpokladu, že sa vám dnešná Obedná pauza zapáči, vám obedných páuz zaberie veľa. A ak máte radi náročné logické hry, zapáči sa vám určite...

22. jan 2008 o 11:30 Slavomír Benko

Tip na flešovku Click, Drag, Type nám poslal čitateľ Adam. E-mail prišiel s výstižným popisom, sám by som to lepšie nenapísal, tak prečo by som vás oň mal ukrátiť: „Dnes som narazil na jednom blogu na link na túto hru - a je to niečo absolútne úžasné! Treba síce vedieť aspoň trocha po anglicky, ale aj tak - ide o to niekam kliknúť, niečo niekam potiahnuť a niečo niekam napísať. Ale čo a kam, už je na hráčovi!"

Zostáva mi len pripomenúť, že podobnú logickú chuťovku s názvom Hoshi Saga (Nájdi hviezdu) môžete nájsť v našej databáze oddychových hier.

Ovládanie:

Je na vás zistiť, ako sa čo ovláda. Majte ale na pamäti, že niektoré hádanky vyžadujú zvuk.

