Nominácie na najlepšie hry minulého roku podľa odborníkov

21. jan 2008 o 16:16 Ján Kordoš

Najlepšia hra roku

• Bioshock

• Call of Duty 4: Modern Warfare

• Rock Band

• Super Mario Galaxy

• The Orange Box

PC hra roku

• Bioshock

• Call of Duty 4: Modern Warfare

• Crysis

• The Orange Box

• World of Warcraft: The Burning Crusade

Konzolová hra roku

• Bioshock

• Call of Duty 4: Modern Warfare

• Mass Effect

• Rock Band

• Super Mario Galaxy

Handheldová hra roku

• Drawn to Life

• Jeanne D'Arc

• Puzzle Quest: Challenge of the Warlords

• Ratchet and Clank: Size Matters

• The Legend of Zelda: Phantom Hourglass

Inovácia v hrateľnosti

• Assassin's Creed

• Bioshock

• Rock Band

• Super Mario Galaxy

• The Orange Box

Zdroj: Shacknews