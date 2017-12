O2 ponúka v rámci akcie volania, SMS aj MMS cez víkendy za korunu

Každý, kto si od 22. januára aktivuje niektorý z programov Pre mňa od O2, môže získať víkendové volania, esemesky a MMS správy za korunu. Ich počet je však limitovaný.

21. jan 2008 o 8:23 Ivan Kahanec

Zvýhodnené volania a správy nie sú obmedzené len na sieť O2, ale platia do všetkých mobilných aj pevných sietí v SR a možno ich využívať v čase od soboty 00:00 do nedele 24:00. A to aj pred prevolaním predplatených minút.

Limit na zvýhodnené SMS a MMS správy, ktoré môže klient odoslať v priebehu jedného mesiaca, je rovnaký pre všetky paušály a je stanovený na tisíc esemesiek a sto MMS. Je jedno, či si ich klient minie počas prvého víkendu, alebo rovnomerne v priebehu štyroch víkendov počas mesiaca. Limit na volania predstavuje štvornásobok počtu predplatených minút v paušále, teda napríklad pri najnižšom Pre mňa 70 je to 280 minút.

Nie pre všetkých klientov je využívanie služby O2 Víkendy, ktorá zahŕňa korunové volania a správy, bezplatné. Tí, ktorí si vyberú paušál Pre mňa 70 spolu s akciovým mobilom, zaplatia za jej využívanie mesačne 99 korún a majitelia paušálu Pre mňa 130 s akciovým mobilom zaplatia 49 korún. Títo klienti teda majú jednu minútu alebo správu po rozpočítaní mesačného poplatku o niečo drahšiu. Záleží to na tom, kolko minút prevolajú a koľko správ odošlú. Ostatní kleinti za využívanie služby neplatia žiaden mesačný poplatok.

Rozdiel je aj v tom, ako dlho môžu klienti akciovú ponuku využívať. Klienti, ktorí si nevezmú akciový mobil, sa musia zaviazať na rok a výhody môžu využívať dva roky. Ak si však klient vezme akciový mobil, musí sa zaviazať na dva roky, no službu Víkendy môže využívať len v priebehu prvého roka viazanosti.

