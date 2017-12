Vedci vyrobili kontaktné šošovky s displejom

Chcete byť ako James Bond alebo postava zo sci-fi filmu? Možno práve kontaktná šošovka so zabudovaným displejom je to, čo vám chýba.

18. jan 2008 o 15:19 Ivan Kahanec

Chcete byť ako James Bond alebo iná postava z filmu? Možno práve kontaktná šošovka so zabudovaným displejom je to, čo vám chýba. To si zrejme mysleli vedci Univerzity vo Washingtone, USA, ktorí pracujú na vývoji takýchto kontaktných šošoviek. Vyrobili už dokonca prvé prototypy. Vedci washingtonskej univerzity ich vyrobili využitím výrobných techník na mikroskopickej úrovni.

Tieto kontaktné šošovky by si mohli nájsť využitie napríklad vo svete mobilov, kde by zobrazovali meno volajúceho alebo iné informácie. Využitie by sa však našlo aj pre vodičov áut a pilotov, ktorí by mohli vidieť rýchlosť a iné dôležité informácie bez toho, aby sa museli pozrieť mimo cesty. No a samozrejme sa dá očakávať, že túto technológiu budú chcieť využiť výrobcovia počítačových hier.

Prototyp šošovky obsahuje elektrický obvod a červené svetelné diódy. Prototyp však zatiaľ nie je funkčný a vedci ho využili len na testovanie, či nebudú takéto šošovky škodlivé. Testovali ich na králikoch a u nich sa žiadna negatívna reakcia na šošovku neukázala. Prototyp nemal žiadne dioptrie, no vedci tvrdia, že by to nemal byť problém.

Zatiaľ nie je jasné, aká technológia bude prenášať obraz medzi šošovkou a elektronickými zariadeniami a ako bude riešené napájanie elektrinou. Vedci dúfajú, že sa im podarí skombinovať bezdrôtové získavanie energie z rádiového signálu a solárnu energiu. Tvrdia, že na šošovke je dostatok priestoru na umiestnenie rôznych zariadení, keďže jej veľká časť je mimo zorného poľa oka.

Prvý funkčný prototyp s nízkym rozlíšením by sa podľa vedcov mohol objaviť pomerne rýchlo, no na komerčnú verziu si zrejme budeme musieť počkať.

Zdroj: uwnews.org