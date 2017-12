Nesmrteľný Highlander prichádza

18. jan 2008 o 12:36 Ján Kordoš

Ide o akčnú hru, takže sa jednoducho premlátime za osudom, nech to stojí, čo to stojí. Všetko budeme sledovať z pohľadu tretej osoby. Za Highlanderom stojí Eidos, ktorý poveril touto úlohou vývojárov z Widescreen Games. Na hre sa však pracovalo už dávnejšie, avšak informácie sa objavujú postupne až teraz, tesne pred termínom vydania, ktorý je pre PC, X360 a PS3 naplánovaný na máj 2008, čo je skutočne za dverami. O grafický kabát sa postará silný Unreal engine tretej generácie od Epicu. Nechajme sa prekvapiť, len veríme, že pôjde to nesmrteľnému Highlanderovi pôjde lepšie ako Beowulfovi.

Zdroj:PR