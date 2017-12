Alone in the Dark napokon v máji

18. jan 2008 o 12:33 Ján Kordoš

Písmo: A - | A + 0 0 Alone in the Dark: Near Death Investigation, a preto nám nebolo do smiechu, keď sme sa dozvedeli o posunutí termínu vydania, ktorý sa presúval až na jesenné mesiace. Nikto to však vtedy oficiálne nepotvrdil, išlo len o domnienku, pretože sa na hre ešte muselo pracovať. Teraz sa vyšlo s pravdou von, respektíve ju vytiahol CEO Infogrames, Patrick Leleu. Ten potvrdil, že sa termín vydania posúva, ale nie až na jeseň. Alone in the Dark sa objaví v máji pre všetky plánované platformy. Dôvodom posunu oproti začiatku tohto roku je prozaický. Fanúšikovia si totiž žiadali vyššiu obtiažnosť, ktorá by bola výzvou aj pre hardcore a nielen bežných alebo sviatočných hráčov. Navyše chystá spoločnosť pod menom Atari mnoho Wii-DS titulov a plánuje poriadne rozbehnúť doménu Atari.com. Tak nech to všetko klapne, báť sa budeme až v máji. Viac o hre sa dozviete v našom preview. Zdroj: Firingsquad