Podľa Deloitte je informačná bezpečnosť firiem nedostatočná

Napriek zvýšeným investíciám do informačnej bezpečnosti, mnoho spoločností z odvetvia technológií, médií a telekomunikácií (TMT) sotva drží krok s rastúcimi hrozbami súvisiacimi s digitálnymi informáciami a technológiami. Vyplýva to z globálneho prieskumu

17. jan 2008 o 11:15 (sita)

bezpečnosti spoločnosti Deloitte Touche Tohmatsu za rok 2007 s názvom "Šliapanie vody."

Počas 12 mesiacov, ktoré predchádzali prieskumu, sa väčšina spoločností úspešne tejto kríze vyhla. 69 % spoločností uviedlo, že sú si "veľmi" alebo až "extrémne" istí efektívnosťou svojich spoločností pri zdolávaní externých bezpečnostných problémov. Ale len 56 % vyjadrilo presvedčenie, že zvládnu vnútorné ohrozenia.

"Najnebezpečnejšie hrozby prichádzajú zvnútra," uviedol vedúci odvetvia TMT spoločnosti Deloitte Central Europe Dariusz Nachyla. "Je to hrozba, ktorú sa väčšina spoločností musí naučiť zvládnuť," dodal Nachyla. Vzhľadom na fakt, že TMT spoločnosti musia zabrániť všetkým rizikám porušenia bezpečnosti, akými sú napríklad krádež identity, únik dát, sprenevera účtov, a mnohým ďalším, prieskum Deloitte sa bližšie zameral na to, v koľkých z týchto spoločností funguje dozorný rámec informačnej bezpečnosti. Väčšina respondentov (82 %) takýto rámec už zaviedlo, ďalšie 3 % ho plánujú zaviesť v najbližších dvoch rokoch. Len 6 % organizácií ho nemajú vôbec, respektíve ho neplánujú zaviesť.

Spoločnosť Deloitte už druhý rok uskutočnila detailný prieskum bezpečnostných opatrení vo viac ako 100 TMT spoločnostiach na celom svete. Respondentmi globálneho prieskumu boli spoločnosti z odvetvia TMT patriace do všetkých troch segmentov, pričom 44 % z nich zamestnáva od 5 tis. do 50 tis. zamestnancov a 47 % vykazuje výnosy vo výške od 1 do 10 mld. USD. Tohtoročný prieskum odhalil obrovskú potrebu TMT spoločností upriamiť pozornosť na rôzne aspekty informačnej bezpečnosti, od používania primeranej technológie, cez vytvorenie protokolov na reakciu na porušenia bezpečnosti, až po vplyv krízového nedostatku vhodných pracovníkov na informačnú bezpečnosť spoločnosti.