Blog, blogovanie a blogeri

Ak ste ešte nepočuli alebo nečítali slovo blog, patríte zrejme k tým šťastlivcom, ktorých nepohltila krútňava vedecko-technickej revolúcie alebo minimálne vás obišiel jeden z momentálne najpopulárnejších fenoménov na internete.

Človek je tvor spoločenský a jeho základnou prirodzenosťou je potreba výpovede. U niekoho je silnejšia, u niekoho mizivá, ale vždy je prítomná a čakajúca na svoju príležitosť. Ak dáme bokom klasickú ústnu výpoveď, tak práve písomná výpoveď, písaný text, je na prvom mieste ľudskej komunikácie - prinajmenšom od čias, keď Gutenberg vynašiel kníhtlač. Zároveň však vznikla aj veľká, takmer neprekonateľná bariéra - medzi autorom správy a jej príjemcom. Príjemcom mohol byť každý, kto sa k textu dostal (a vedel čítať). Autorom však mohol byť len ten, kto 1. vedel písať, 2. zažil nejakú udalosť, 3. mal prístup k médiu, ktoré jeho správu uverejní. S príchodom internetu však táto bariéra začala padať a so vznikom blogovania už padla úplne. V prostredí tzv. virtuálnej reality môže každý človek byť zároveň konzumentom aj tvorcom, stačí, aby vedel čítať a písať. Médium má takpovediac doma na stole v podobe počítača pripojeného na internet. A udalosťou, o ktorej chce podať správu, môže byť čokoľvek, a to doslova.

Blog

Slovo blog vzniklo skrátením anglického slova weblog, ktoré znamená záznam zapísaný na webovej stránke. Dokonca poznáme aj presný deň jeho prvého použitia - 17. december 1997, keď ho John Barger použil na svojej webovej stránke robot­wis­dom.com. Za najrýdzejšiu formu blogu sa považuje komentovaný odkaz denníkového charakteru - väčšina blogov je niečo medzi denníkom a komentárom, ktoré šikovnejší blogeri dopĺňajú aj o fotografie, obrázky a najnovšie aj videá. Veľa ľudí nesúhlasí s pevným dátumom vzniku prvého blogu - poukazujú na to, že blog je klasickou formou zápisu textu, nové je len médium, teda internetová stránka. Aj preto recesisti tvrdia, že praveké nástenné maľby v jaskyni Lascaux sú v podstate prvými fotoblogmi - rovnako ako kedysi Lasicov inžinier Bobo Bobó vysvetľoval, že zrezaný peň je vlastne prvá slovenská elpé platňa.

Prečo sa z blogov stal fenomén až teraz? Je to podobný mechanizmus ako pri iných vynálezoch. Keď sa počítač scvrkol z niekoľkoposchodovej budovy na malú škatuľu (a rovnako klesla aj jeho cena), okamžite sa stal novým fenoménom. Kým bolo treba ovládať základy internetového jazyka HTML (HyperText Markup Language), aby sa aj ten najjednoduchší text zobrazil v programe nazývanom prehliadač, „blogovala" len skupina technicky zručných ľudí. V okamihu, keď vznikli špecializované stránky s nástrojmi na vkladanie a úpravu textov na internet (nazývané aj redakčné systémy), mohlo sa blogovanie rozbehnúť na plno.

Ako sa stať blogerom?

Blogerom sa môže stať každý gramotný človek, ktorý vlastní počítač pripojený na internet. To je základná podmienka. Druhou je schopnosť vidieť a zaznamenávať udalosti okolo seba alebo ešte presnejšie, mať silný motív na písanie. Nemusíte si hneď predstavovať, že bloger musí mať nejaké výnimočné zamestnanie, aby mal o čom písať. Väčšina blogov sa týka práve úplne obyčajných a často až všedných vecí. Sú blogeri, ktorí píšu o svojich problémoch s nadváhou, iní si všímajú život okolo seba, ďalší píšu o výchove detí, o domácich zvieratách či svojich koníčkoch. Sú cestovateľské blogy, kuchárske blogy, blogy hudobných fanúšikov, vyznávačov rôznych športov, ale aj vysoko odborné blogy zaoberajúce sa napríklad hĺbením tunelov, reklamou či literatúrou. Tém je nepreberné množstvo a čitateľov tiež, takže sa vynára ďalšia podmienka blogovania - schopnosť písať zaujímavo. Zbytočne si budete navrávať, že vaše témy sú zaujímavé, ak neovládate aspoň základy štylistiky a výstavby textu, váš blog bude len nesúvislým bľabotaním, ktoré prestanú čítať aj vaši najbližší priatelia.

Ak sa rozhodnete blogovať, hneď na začiatku si ujasnite, aký obsah budú mať vaše texty a do akého prostredia s nimi vstúpite. Budete písať pod vlastným menom alebo pod pseudonymom? Nesprávna voľba totiž môže mať katastrofálne dôsledky. Ak o sebe zverejníte dôverné informácie a ešte k tomu pod vlastným menom, môžete zažiť aj nepríjemné prekvapenie. Virtuálna realita, v ktorej ste sa doteraz pohybovali, sa ľahko premení na reálnu skutočnosť, ktorá vám zasiahne do života. Mladík, ktorý na blogu SME zverejnil svoju homosexuálnu orientáciu, takto opisuje svoju skúsenosť: „Blog mi priniesol veľa nepríjemností. Opovrhujúce pohľady na ulici, ohováranie a stratu niekoľkých blízkych priateľov. Byť gayom na Slovensku a priznať sa k tomu na verejnosti stále nie je žiadna výhra, verte mi."

Diskusie - povzbudia, ale aj znechutia

Veľmi zásadným aspektom blogovania sú aj diskusie k príspevkom. Každý bloger uverejňuje svoje texty, aby boli čítané a aby okolo textu vznikla diskusia. Diskusie a tým aj vytváranie istej komunity patria k tomu, čo blogy odlišuje od iných webových stránok. Bloger sa takmer okamžite dozvie názor na svoj príspevok - niekto ho pochváli, iný doplní a ďalší vyvráti jeho tvrdenia. Bloger tak získa pocit, že jeho text nie je zbytočný a že má svojich čitateľov, okruh, ktorý súhlasí s jeho pohľadom na svet. Lenže do diskusie môže bez obmedzenia (a anonymne) vstúpiť každý a bloger by mal byť na to pripravený - nie každý diskutujúci jeho text pochváli a nie každý sa vyjadruje slušne. Veľa blogerov skončilo len preto, že nevydržali tlak diskusie, ktorá vie byť aj pekne ostrá a výsmešná.

Únava z blogovania

Okrem schopnosti vyberať si témy a gramotne písať, potrebuje bloger aj výdrž. Exspiračný čas blogera sa odhaduje na dva až tri roky. Niektorí blogeri skončia po dvoch troch príspevkoch, pretože nemajú o čom písať alebo ich zlikviduje diskusná úderka. Kým spočiatku sa zdá, že všetko je „blogovateľné", bloger postupne zisťuje, že tém ubúda, a keď nie je profesionál, ktorý sa vie vyrovnať s rutinou každodennej reflexie, veľmi rýchlo sa vypíše. Zvlášť, ak píše v prostredí, kde nie je jediným prispievateľom a v okamihu, keď aj niečo vytvorí, zistí, že kolega bloger sa už na danú tému vyjadril omnoho výstižnejšie. Jedna vec je totiž možnosť písať pre každého a druhá, či má každý čo povedať. Jedného dňa sa tak môže naplniť chmúrna vízia spisovateľa Milana Kunderu, že raz sa každý prebudí ako spisovateľ a nastanú časy všeobecnej nezrozumiteľnosti a hluchoty. Písať budú všetci, ale nikto to nebude čítať.

Z blogu na poličku kníh

Napriek tomu, že texty na blogoch sa môžu dostať k obrovskému počtu čitateľov, existujú ľudia, pre ktorých je blog prestupnou stanicou ku knihe. Pravdepodobne je to dané tým, že kniha je ešte stále vnímaná ako prestížna záležitosť. Ak zadáte do vyhľadávača frázu napríklad Turning blog into book (zmena blogu na knihu), dostanete sa k desiatkam blogov, ktoré ponúkajú návod, ako postupovať, aby sa texty z internetu zmenili na viazanú alebo aspoň brožovanú knižku. Pre tých, čo sa nechcú spoliehať na vydavateľstvá, existujú online služby, prostredníctvom ktorých možno vytlačiť si knihu vo vlastnom náklade - napríklad lulu.com prípadne česká služba knihovnicka.cz. Minimálny počet kníh je desať a maximum 2000.

Príkladom úspešnej zmeny blogera na spisovateľa môže byť v Česku veľmi populárny blog Ostraváka na ostravak.bloguje.cz, ktorý počas svojej kariéry vydal päť kníh úspešného blogu. Koncom roka slovenské vydavateľstvo Motýľ vydalo román Na lásku sa nezomiera, ktorý začala autorka Anna Adamová písať na stránkach blogspotu patriaceho pod Google. A Slovenský spisovateľ vydal v minulom roku knižku Petra Moskaľa Cestopis, v ktorom sú dve poviedky pôvodne publikované na blogu SME.

Celebritám blogy nesadli

Jednou z prekvapivých čŕt blogovania vo svete, ale aj na Slovensku je veľmi malá schopnosť známych osobností byť aktívnym a hlavne zaujímavým blogerom. Na internete môžete nájsť blog iránskeho prezidenta (www.ahmadinejad.ir), dokonca aj Fidela Castra, ale tie pôsobia skôr dojmom akejsi povinnej jazdy ako skutočný živý blog. So slovenskými celebritami je to ešte horšie. Stačí si pozrieť stránku blog.aktualne.sk, kde sa to nimi len hemží a po krátkom preklikaní zistíte, že takmer žiadna z osobností nemá viac ako tri články. Milan Lasica to vo svojom jedinom príspevku zhrnul viac než úprimne a možno aj za iných: „Priatelia, dostal som ponuku na spoluprácu. Na úvod len toľko: Doteraz som nemal potuchy, čo je to blog. Teraz už viem, že je to „stránka, na ktorej môžem bez obmedzenia vyjadrovať svoje názory". Takže to hneď využijem: momentálne nijaké názory nemám, ale určite sa to zmení a rád sa príležitostne ozvem. So srdečným pozdravom Milan Lasica."

Pre politikov sa stávajú blogy významným prostriedkom komunikácie s voličmi. Ako už býva pravidlom, najviac sa to prejaví v predvolebnom období. Kým pri prezidentských voľbách v USA v minulosti stačili webové stránky kandidátov, dnes je situácia výrazne iná. Volebné štáby úzko spolupracujú s blogermi a tradičné médiá citujú stanoviská z blogov. V Čechách majú svoje blogy politici Miroslav Macek, Jiří Paroubek, Ivan Langer, na Slovensku blogovala Zuzana Martináková, Ľudovít Kaník a poslankyňa Európskeho parlamentu Anna Záborská, lenže tí všetci už dávno skončili, ledva boli vyhlásené volebné výsledky v roku 2006. Väčšiu snahu a výdrž prejavujú aktivisti rôznych občianskych združení, niektorí regionálni politici alebo ľudia združení v OKS.

Budúcnosť blogov - bulvár a nekvalita?

Budú naozaj všetci písať a nikto nebude čítať? Budú vychádzať len knihy, ktoré predtým vyšli na blogu? Zničia blogeri gramatiku? Na tieto otázky sa ťažko hľadá odpoveď, ale nemusíme byť skeptickí. Všetci blogeri píšu dovtedy, kým ich niekto číta, takže sa nemusíme báť, že nás blogy zavalia. Horšie je to s gramatikou. Ukazuje sa, že rastúci počet blogerov vedie k úpadku kvality textov. Skúsenejší čitatelia, ktorí si potrpia na pravopis a dobrú štylistiku, navštívia blogy len raz a potom sa ešte dlho v noci budia od hrôzy, ktorú tam zažili. Veľa blogerov naozaj neovláda ani len základy slovenčiny, vybrané slová či interpunkciu. Mnohí majú zjavné problémy sformulovať to, čo chcú povedať, pretože ich slovná zásoba je na úrovni neandertálca. Nuž a pre nezanedbateľnú časť je blogovanie formou autoterapie, potrebujú sa vytárať, uľaviť si, posťažovať sa a nejaké budovanie textu či pravopis ich nezaujíma.

Iným zaujímavým javom je prispôsobivosť blogerov. Mnohí veľmi rýchlo zistili, že dobrý nadpis a výber témy dokáže s návštevnosťou zázraky. Takže za často bulvárnymi nadpismi a vysokou čítanosťou sa skrýva banálny nahlúply text, v ktorom nenájdete ani jednu originálnu myšlienku.

S istotou môžeme povedať len jedno - blogy sú (väčšinou) texty, ktoré treba čítať. A pre ne platí to isté, čo pre „klasickú" literatúru - o trvalejšom úspechu rozhoduje kvalita textu, zaujímavý pohľad na vec, schopnosťou rýchlo a jasne vyjadriť myšlienku či emocionálna sila textu. Takýchto blogov je málo, a o to viac poteší, že ich autori zostávajú blogovaniu verní a zvyšujú kvalitu svojho písania až tak, že zaujmú editorov z časopisov a novín a tí im ponúknu možnosť písať aj pre „oficiálne" médiá. Väčšina blogerov však tvorí svoje texty ako vo vtipe, ktorý koluje na internete: „Nemám čo povedať." „Tak o tom bloguj!"

Chcete sa stať "úspešným" blogerom? Chcete sa stať blogerskou superstar? Chcete sa trvalo usadiť na špičke čítanosti blogov? Ponúkame vám niekoľko rokmi overených trikov, ako tento cieľ dosiahnuť. Základom úspechu je bulvárny nadpis Venujte maximálnu pozornosť titulkom. Mali by byť priamočiare a pokiaľ možno mieriť na prvú signálnu sústavu. Titulky ako Moja prvá návšteva sexshopu alebo Návod pre ženy, ako sa stať dobrou milenkou z vás dokážu urobiť zo dňa na deň blogohviezdu. Pamätajte, že konkurencia je silná, a ak zaváhate, môžete ľahko skončiť v blogozabudnutí. Ignorujte gramatiku Možno pre niekoho prekvapivá zásada. Ignorovanie gramatiky je však dôkazom vášho nadhľadu a vzbury proti konvenčným pravidlám. Ste kúl, ste freš, ste in! Ak sa náhodu nájde niekto, kto vás upozorní na skloňovanie prídavných mien, prípadne na vybrané slová, vytiahnite okamžite do boja za zrušenie ypsilonu a prihláste sa k Bernolákovej tradícii - píš, ako počuješ. Buďte konfrontační Nesnažte sa ulahodiť každému. Milota je cestou do blogového pekla zabudnutia. Naopak, hneď od začiatku sa vymedzte politicky, nábožensky či tematicky. Keby pre vašich čitateľov neboli dostatočne radikálne názory v článku, pritvrďte v diskusiách. Buďte trendoví Sledujte, aké témy letia. Neváhajte pridať tisícprvý článok o morálnom úpadku, interrupciách, úbohosti bulváru alebo o trápnosti reality show. Nič to, že prežujete to isté milióntykrát, aspoň opäť dáte dohromady tradičnú skupinu podobne rozhnevaných blogerov a diskutérov a uľaví sa vám. Buďte ohnivým diskutérom Aktívne sa venujte diskusiám nielen pod vlastným článkom, ale všade, kde sa dá. Majte svoj nezameniteľný štýl a v rámci pravidiel buďte čo najostrejší. Časom sa môžete stať lídrom tzv. grcajúcich úderiek, ktoré v diskusiách odpília nejedného málo otupeného blogera, ktorý s plačom opustí svoj blog aj blogovanie. Hrajte na city Ak sa vám protiví priamy bulvár, hrajte na city. Vytiahnite príbehy umierajúcich rodinných príslušníkov, zabudnutých učiteľov či staré lásky. Dojemný príbeh boduje takmer vždy a vaša popularita bude rásť do nebies. Vítané sú aj básničky či fotografie kvietkov a chrobáčikov. Priznajte sa k zmene viery alebo sexuality Ak ste konvertovali na iné náboženstvo alebo sa priznali k zmene sexuálnej orientácie, je blog tým pravým pre vás. Vaše priznanie nenechá nikoho chladným, čo len potvrdia stovky búrlivých reakcií. Ak ste zmenou neprešli, stačí veľmi silne zdôrazniť, že vaše konzervatívne alebo liberálne postoje sú jediné správne a ich neuznanie je spôsobené všeobecným úpadkom. Ak vám tieto zásady nebudú fungovať, skončite s blogovaním alebo začnite blogovať na inom portáli, kde vás ešte nepoznajú. Poznámka autora: Všetky zásady sú odpozorované počas troch rokov adminovania blogov a platia viac-menej všeobecne.

Projekt Blog.sme.sk Denník SME začal poskytovať blogy v novembri 2004. Vytvoril tak nový priestor na spoločenskú diskusiu, ktorá by mala byť voľnejšia a zároveň odbornejšia, ako diskusie k článkom. Priestorom na komunikáciu medzi novinármi, expertmi a čitateľmi - a zároveň miestom, kde sa každý čitateľ môže stať novinárom, pretože určite existuje oblasť, v ktorej je sám odborníkom. V prvých mesiacoch blogovalo len pár platených autorov, v súčasnosti je zaregistrovaných vyše 8500 blogerov, pričom aktívnych je približne desatina z nich. Blogy na sme.sk sa odlišujú od iných aj v možnosti hodnotiť autorov čitateľmi. Takzvaná karma článku je kombináciou čítanosti a ocenenia kvality článku. Hoci by mala slúžiť predovšetkým čitateľom na orientáciu v tom, ktorý článok najviac zaujal, prax ukázala, že neraz ovplyvňuje aj autorov. Vysokú karmu totiž zvyknú mať články s konfrontačným alebo citovým obsahom. Na druhej strane čitatelia dokážu vcelku rýchlo identifikovať, kto píše úprimne a kto len hrá na city. Od decembra 2007 môžu blogeri na sme.sk k článkom pridávať aj video. Vysoká čítanosť blogov SME je zabezpečená vďaka prepojeniu s titulnou stránkou sme.sk a jej podstránkami. Licenciu na blogovací systém SME používajú aj niektoré české stránky napríklad Idnes.cz, týždenník Respekt a Lidové noviny. Kvalita blogov na sme.sk sa odrazila aj pri udeľovaní Novinárskej ceny za rok 2006, kde všetci finalisti v kategórii blog sú blogermi SME - Tomáš Práznovský - Marihuana vs. Alkohol (praznovsky.blog.sme.sk), Vladimír Schwandtner - séria článkov o drogovej závislosti (schwandtner.blog.sme.sk), Gabina Weissová - séria článkov o anorexii a bulímii (weissova.blog.sme.sk). Cenu a finančnú odmenu 25 000 korún získala nakoniec Gabina Weissová.

Adresy, na ktorých si môžete zaregistrovať blog Blogger.com Služba, ktorej vlastníkom je spoločnosť Google, umožňuje vytvorenie blogu na tri kroky. V prvom si človek vytvorí konto na službe Gmail, vyberie si adresu blogu a nakoniec šablónu pre vzhľad stránky. Pravidlá služby štandardne zakazujú propagáciu násilia, pornografie, hanobenie rasy, národa a náboženstva. Google však zároveň upozorňuje, že obsah nemonitoruje, a preto vzhľadom na charakter lokality sa v blogoch môže nachádzať urážlivý a nepravdivý obsah. Užívateľ si môže kontrolovať aj diskusné príspevky. www.blogger.com/start

Blog.sk Systém prevádzkuje denník Pravda. Pri registrácii si človek zvolí názov blogu a jeho adresu. Medzi povinné údaje patrí meno, priezvisko a e-mailová adresa. Na Blog.sk dozerajú admini, ktorí si vyhradzujú kontrolu obsahu a komentárov. blog.pravda.sk Bloguje.cz Český blogovací systém. Podobne ako v prípade blog.sk vyžaduje po súhlase s pravidlami služby len voľbu užívateľského mena a hesla. Stránka umožňuje anonymné blogovanie. bloguje.cz

Blog.SME.sk Má najprísnejšie podmienky pre registráciu. Užívateľ musí uviesť svoje meno a priezvisko, kompletnú adresu bydliska a fotografiu. Ak by chcel písať o citlivých témach, môže požiadať o pseudonym, redakcia však musí poznať aj jeho skutočné meno. www.blog.sme.sk

Zaujímavé blogy weissova.blog.sme.sk Blog o anorexii, ocenený aj novinárskou cenou. schwandtner.blog.sme.sk Články o liečení z drogovej závislosti. drahovsky.blog.sme.sk Autor sa venuje problematike nesprávneho dopravného značenia. baranek.blog.sme.sk Blog obsahuje pravidelný seriál Varíme s Medveďom. vrablanska.blog.sme.sk Zaujímavý fotoblog. sedivy.blog.sme.sk Zaujímavé cestopisy s „túlavým" bicyklom. vlckova.blog.sme.sk Texty, ktoré pohladia dušu. Dávkovať ako dobré víno. nataliablahova.blog.sme.sk Pohľad do sveta detských domovov a adopcie. liang.blog.sme.sk Čínske dievča Chen Lidka Liang a jej pohľad na Slovensko. chanum.blog.sme.sk O Iráne zvnútra. ostravak.bloguje.cz Jeden z najúspešnejších blogov v rámci česko-slovenského prostredia, v súčasnosti nie je aktualizovaný.

Počítač UNIVAC v roku 1954. Jeho „strojovňa“ zaberala niekoľko poschodí, takže na použitie v domácnosti a písanie blogov sa príliš nehodil. PROFIMEDIA

Casey Serin (1984) je kurióznou postavičkou medzi blogermi – označujú ho za najnenávidenejšieho blogera USA. Toto označenie si vyslúžil svojimi podvodmi na realitnom trhu, o ktorých začal písať blog – vraj aby sa poučili ostatní ľudia. Blog si všimli oficiálne médiá a vďaka nim sa Serin stal známou osobou. Ostatní blogeri označujú jeho blog za rafinovanú formu žobrania, pretože Serin má na krku dlh 2,2 milióna dolárov a v peňaženke prievan. PROFIMEDIA