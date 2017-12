Školy stále málo využívali počítače a internet

Vyplýva to zo správy Štátnej školskej inšpekcie. Časť učiteľov podľa inšpektorov nedokázala v žiakoch prebudiť záujem o učenie.

16. jan 2008 o 21:44 ČTK

Bratislava 16. januára (ČTK) - Slovenské školy v predchádzajúcom školskom roku málo využívali pri vyučovaní počítače a internet. Vyplýva to zo správy Štátnej školskej inšpekcie, ktorú dnes prerokovala vláda. Úroveň vzdelávania síce inšpektori považovali na väčšine kontrolovaných škôl za dobrú, časť učiteľov však podľa nich nedokázala v žiakoch prebudiť záujem o učenie.

Správa inšpekcie zhrnula zistenia z kontrol v približne štvrtine existujúcich škôl a školských zariadení. "Žiaci pasívne počúvali výklad učiteľa, mechanicky reprodukovali osvojené vedomosti a vykonávali málo praktických činností, čo viedlo k ich postupnému nezáujmu o učenie," vyčítali niektorým základným školám inšpektori. Negatívne hodnotili aj to, že modernú audiovizuálnu techniku a počítače využívali len na niektorých hodinách matematiky a dejepisu.

Pri vyučovaní cudzieho jazyka na stredných odborných učilištiach inšpekcia zase odhalila stereotypné formy výuky, ktoré prispeli k slabšiemu rozvoju jazykových zručností. Naopak, zaujímavšie boli podľa inšpekcie na učilištiach hodiny matematiky a žiakov to motivovalo k väčšej aktivite a snahe informáciám porozumieť.

Pozitívne hodnotila inšpekcia aj prácu stredných zdravotníckych škôl pri spájaní teoretických znalostí z matematiky, fyziky či biológie so zdravotníckou praxou.

Školám podľa inšpektorov naďalej chýbali kvalifikovaní učitelia. Najväčšie problémy mali pri obsadzovaní hodín angličtiny. Celkovo bolo na prvom stupni kontrolovaných základných škôl bez potrebnej odbornosti odučených 477 hodín týždenne, pričom kvalifikovaní učitelia odučili 665 hodín. Oproti školskému roku 2004/2005 sa však situácia zlepšila. Vtedy totiž na školách odučili nekvalifikovaní pedagógovia viac ako polovicu hodín anglického jazyka.

V Bratislavskom kraji bol však aj minulý školský rok počet neodborne odučených hodín angličtiny vyšší ako počet odborných. Kvalifikovaní pedagógovia viedli 34 hodín týždenne, nekvalifikovaní 62. Riaditelia škôl v Bratislave v minulosti opakovane tvrdili, že v hlavnom meste si jazykovo zdatní učitelia pomerne jednoducho nájdu lepšie platenú prácu a preto v školách neučia.

Prácu slovenských škôl by podľa ministerstva školstva mala zlepšiť pripravovaná reforma vzdelávania. Žiakom a učiteľom by mala priniesť viac priestoru na vlastnú tvorivosť. Očakáva sa taktiež, že žiaci by v budúcnosti mali získané vedomosti lepšie uplatniť v praxi.

