Biometrické pasy pomôžu na letiskách

Nové biometrické pasy elektronicky zachytávajú tvár človeka. Používa ich celá Európska únia.

16. jan 2008 o 20:00 Michal Piško

BRATISLAVA. Minister vnútra Robert Kaliňák a riaditeľ Národného bezpečnostného úradu František Blanárik sú prví majitelia slovenských cestovných pasov s biometrickou podobou tváre. Za expresné vystavenie pred desiatkami novinárov si priplatili štyritisíc korún.

Na policajnom oddelení v Petržalke im ich vydali asi po dvoch hodinách a vzbudili taký rozruch, že na pol hodinu zablokovali vydávanie pasov pre ostatných žiadateľov. Tí si prišli ešte po pasy bez elektronického čipu s biometrickým údajom, keďže nové pasy dostanú až tí, čo o ne žiadajú od včera.

Biometrický údaj elektronicky zachytáva sieť bodov, ktoré sú u každého človeka jedinečné: vzdialenosť očí, šírku nosa, hĺbku usadenia očí či tvar brady. Kombináciu týchto údajov nedokáže oklamať ani plastický chirurg. „Pri identifikácii si pracovník v pase cez čítacie zariadenie otvorí čip, ktorého obsah sa zobrazí na monitore, prečíta si údaje a porovná podobu tváre na monitore s tvárou človeka,“ vysvetľuje Ľudmila Staňová z ministerstva.

Biometrickú podobu tváre do pasov už zaviedli všetky krajiny Európskej únie. Najneskôr do 29. júna 2009 v pasoch pribudne druhý biometrický údaj – odtlačok prsta. „Čakáme len na dohodu únie, akú technológiu načítavania a spracovávania údajov budeme používať. Po rozhodnutí únie to vidím na sedem – osem týždňov, kým budeme schopní zaviesť druhý biometrický údaj,“ povedal Kaliňák.

Poplatky ani čakacia lehota na vystavenie pasu sa nemenia. Aj naďalej môžu ľudia vlastniť dva pasy, ak v starom pase stále majú platné víza. Mení sa lehota platnosti pasu pre deti do päť rokov, ktorým sa pas vydáva na dva roky. Deťom od 5 do 13 rokov pas po novom platí päť a ostatným desať rokov.

Ministerstvo náklady na biometrické údaje odhadlo na 1,57 miliardy korún. Do roku 2010 by na poplatkoch za nové cestovné dokumenty malo od vlaňajšieho roka vybrať 1,6 miliardy.





Má to ísť rýchlejšie Dva biometrické údaje v cestovných dokladoch najneskôr do polovice roka 2009 vyžaduje od členských štátov Európska únia. Po teroristických útokoch v septembri 2001 si biometrické pasy stanovili ako jednu z podmienok na zrušenie vízového styku Spojené štáty americké. „Istý senátor biometrický pas dokonca nazval vstupenkou do USA,“ hovorí minister vnútra Robert Kaliňák. Biometrické údaje žiadateľom o víza sníma napríklad Veľká Británia. Od roku 2006 sa krajine vďaka nim podarilo odhaliť tisíce podvodov. Agentúra ČTK ako príklad uviedla prípad sudánskeho obchodníka, ktorý vlani požiadal o udelenie víza na dovolenku. Porovnanie odtlačkov prstov ukázalo, že v roku 2004 už žiadal o azyl pod iným menom. Cestovanie s novými dokladmi by sa malo zjednodušiť. „Keď zavedieme druhý biometrický údaj, tak sa nikde nemusíte zdržiavať, pretože všetky údaje, ktoré potrebujú imigrační úradníci, budú v pase,“ tvrdí minister. Zrýchliť by sa malo najmä odbavovanie na letiskách v krajinách, do ktorých potrebujeme víza. Niektoré letiská už skúšajú automaty, ktoré porovnajú biometrickú podobu tváre v pase so skutočnou. „Odovzdáte pas automatu, ten ho prečíta, kamera ho porovná s vami a automaticky vás pustí. Je to veľmi rýchla procedúra, trvá to asi dve – tri sekundy. To je budúcnosť.“ Pasy bez biometrických údajov, ktoré sa stále vydávajú tým, ktorí o ne požiadali pred 15. januárom, budú platiť ešte desať rokov. Majitelia starých dokladov sa podľa ministerstva vnútra nemusia obávať znevýhodňovania. „Požiadavkou Spojených štátov bolo všeobecné zavedenie biometrie do pasov v rámci krajiny, čo sme dnešným dňom splnili. Pri vstupe do tejto krajiny nezaváži, či občan má biometrický pas alebo nie,“ tvrdí ministerstvo. Jediným rozdielom môže byť rýchlejšie odbavovanie. „Budeme prijímať staré aj nové pasy, ak budú platné a nepoškodené. Ľudia, ktorí majú platné víza v starých pa­soch, s nimi môžu cestovať,“ odpovedalo americké veľvyslanectvo v Bratislave. (mp)

Ceny pasov Deti do 5 rokov do 30 dní 250 korún do 2 dní 1000 korún Deti od 5 do 13 rokov do 30 dní 400 korún do 2 dní 1600 korún Nad 13 rokov do 30 dní do 2 dní 1000 korún 4000 korún Zdroj: ministerstvo vnútra

