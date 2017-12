Tvorcovia Crysis ukazujú, na čom rozbeháte ich hru

16. jan 2008 o 20:24 Ján Kordoš

Procesor: Intel Core2Duo E6750

Grafická karta: GeForce 8800GT 512MB

Základná doska: NVIDIA nForce 650i Socket 775

Zdroj: 600W ATX12V

Operačná pamäť: 2GB (2 x 1GB) 240-Pin DDR2 800 (PC2 6400) Dual Channel Kit

Pevný disk: SATA 250GB 7200RPM

Optická mechanika: 20x DVD±R Burner

Skiňa: ATX Midi Tower

Operačný systém: Microsoft Windows XP Home SP2

Ak náhodou neveríte, na tejto stránke sú prístupné videá, ktoré zobrazujú hru bežiacu v rozlíšení 1280*720. Investovať do nového počítaču sa teda dá aj pomerne lacno, otázne ostáva, či sa to kvôli Crysis oplatí – ale to si už musíte odpovedať vy sami, hra vyzerá skutočne nádherne.

Zdroj: PR