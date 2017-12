Virtua Fighter 5 - do boja!

Máte chuť dať konečne niekomu poriadne do zubov, ale ste príliš umiernený typ na konfliktné situácie? Potom je tu Virtua Fighter 5 pre vás. Zabudnite na predchádzajúce bojovky, prichádza nový kráľ tvrdých pästí.

16. jan 2008 o 14:41 Ján Pásztor

Napriek všetkému z vyššie menovaného je slovenskej hernej obci najbližšia bojovka, ktorú som doposiaľ ani nespomenul. Samozrejme reč je o sérii Mortal Kombat, ktorá na našom trhu ťaží hlavne z prítomnosti na u nás stále poprednej PC platforme. Po tomto krátkom predstavení niekoľkých titulov je vari nad slnko jasné, že Virtua Fighter to nebude mať ľahké. Začnem preto so všeobecným priblížením. Virtua Fighter 5 (ďalej už len VF 5) podobne ako jeho predchodcovia vsádza na predstavenie reálnejšieho stvárnenia jednotlivých bojových scén, podobne ako je to v prípade série Tekken. V hre nenájdete ani náznak krvi, teda VF 5 by sa dal v tomto smere charakterizovať ako opozitum k Mortal Kombat. Celkovo už po prvých minútach by sme mohli hru ohodnotiť pozitívne, nakoľko herné prevedenie vytvára dojem vysoko nadpriemerného titulu.

Dnes sa už nezaobídeme bez záplatky v žiadnej z pripravovaných hier a preto ani taký žáner akým je bojovka nemôže stáť bokom. Neuveriteľných 17 najlepších bojovníkov z celého sveta obdržalo pozvánku na piaty svetový turnaj v boji o toho najlepšieho. Všetci sa tak musia v čo najkratšom čase skoncentrovať a dôkladne pripraviť ako po fyzickej, tak aj po psychickej stránke na turnaj. Netušia však, že J6 (organizácia financujúca celé podujatie) má aj iný zámer než len ten, ktorý je navonok všetkým zrejmý. Samozrejme v ľudskej reči ide o snahu ovládnutia sveta. K dosiahnutiu tohto cieľa je ale potrebný ultimátny bojovník schopný poraziť každého, kto mu skríži cestu. Vedci z J6 preto pilne pracujú na bojovníkovi s ľudskými črtami, avšak stoja pred neľahkou úlohou, nakoľko ich prvý model bol porazený v štvrtom turnaji. J6 nato nechala uniesť jednu z najlepších bojovníčok, Vanessu a skopírovala jej štýl bojového umenia do nového vylepšeného modelu ultimátneho bojovníka s názvom V-Dural. Vanesse sa však s pomocou zradcu z radou J6 podarilo utiecť a preto nadchádzajúci turnaj nebude len o odhalení najlepšieho bojovníka, ale aj o odhalení zradcu. Príbeh sa tatko na papieri v elektronickej podobe môže javiť riadne zložito, no v skutočnosti ho v hre sotva postrehnete a pochybujem, že mu niekto z vás bude venovať výraznú pozornosť.

GRAFIKA 9 / 10

Jednoznačne dominanta nového dielu. Technické spracovanie sa stane vašou pýchou pri prezentovaní Virtua Fighter 5 okoliu. Väčšinou sa redaktori videohier zdržujú podobných hodnotení, no v tomto prípade nemožno inak ako len slovami chváli. S pokojným svedomím vám môžem oznámiť, že v súčasnosti neexistuje graficky krajšia bojovka než nami dnes recenzovaný titul. V prvom rade však treba rozlíšiť na akom televízore máte PS 3 či Xbox 360 zapojený. Osobne som mal tú česť vidieť túto hru i na klasickej SDTV s uhlopriečkou 37 centimetrov a poviem vám, hra vyzerala o fúz lepšie než bežná bojovka na PlayStation 2. Ak si chcete kvalít VF 5 úžiť v plnej miere, neostáva vám iné než si HDTV kúpiť. Ich cena už v dnešnej dobe nespôsobuje infarktové stavy, teda pokiaľ nepoškuľujete po dvojmetrovej uhlopriečke a výsledok oceníte okamžite.

Poďme ale do detailov. Každej z postáv bola venovaná ohromná pozornosť pri tvorbe detailov. Hráč má dokonca možnosť vidieť z akého materiálu bolo oblečenie jednotlivých postáv ušité. Zároveň pri bližšom pohľade do tváre tej ktorej postavy je vidieť aj také detaily, ako sú póry na pokožke, mihalnice či popraskanie pier. Obzvlášť vydarený je El Blaze, Akira, Lei-Fei, Jeffry McWild a Wolf Hawkfield. Za zmienku stoja aj bojové arény. Medzi absolútne vrcholy patrí aréna v horách, ktorá je ohradená klietkou a v pozadí vidno sneh ligotajúci sa od slnečných lúčov, zároveň malá horská chatka v pozadí už hádam ani reálnejšie nemohla vyzerať. Rovnako tak by sme mohli hovoriť aj o aréne v centre mesta či aréne na úpätí hôr. Priam až komicky v súvislosti s nadpriemerným technickým spracovaním pôsobí animácia poškodenia zábradlia. Niečo tak neprirodzene naanimované som nevidel už od čias PS One. Pôsobí to ako päsť na oko.

INTERFACE 8 / 10

Ovládanie môžeme radiť medzi stredne zložité v rámci žánru. Predošlé diely v oveľa väčšej miere vsádzali na tvorcami zvolené komba a hra vo všeobecnosti pôsobila veľmi ťažkopádne pre začiatočníkov a bežných hráčov. Virtua Fighter 5 sa v tomto smere akoby uvoľnil a hru si tak užijú nielen veteráni série, ale aj obyčajní ľudia. Netreba však zabúdať, že gro série stále ostalo pri starom a keby ste okúsili čo i len jeden zápas proti skúsenému hráčovi, ani tým najdivokejším stláčaním tlačidiel by ste ho neporazili.

HRATEĽNOSŤ 8 / 10

Ovládanie, ktoré som naznačil už v úvode, hodnoverne odráža hrateľnosť hry. Tým, že tvorcovia upustili od zložitých kombinácii, otvorili nový priestor pre nováčikov. Aj keď si myslím, že určité výhody to prinieslo pre všetky strany, Sega mohla urobiť podstatne viac. Teraz je VF 5 akoby uväznené medzi dvoma mlynmi. Skalní fanúšikovia niečo stratili a zároveň nováčikovia nezískali toľko, aby mohli pokojne presedlať na novú, doposiaľ nepoznanú, sériu. My sa dnes stretávame pri recenzií na obe verzie hry, teda aj na verziu pre PlayStation 3 a aj na verziu pre Xbox 360. V doposiaľ hodnotených aspektoch boli hry takmer na vlas totožné, no pri ovládaní a bezprostrednom kontakte s hrou nachádzame prvé rozdiely. Obe verzie ponúkajú rovnaké možnosti v menu, avšak pri samotnom hraní sa verzia pre Xbox 360 javí malinko vyladenejšie. Niektoré ovládacie prvky z verzie pre PS 3 boli upravené a rovnako tak aj pribudli nové veci na získanie v Quest móde. Tento mód môžeme považovať za hlavný, pretože práve v ňom môžu postavy získavať nové oblečenia, doplnky, peniaze a taktiež postúpenie v rangu.

MULTIPLAYER 8 / 10

Hru pre viacerých hráčov obsahujú obe verzie, avšak je tu jeden zásadný rozdiel. Nakoľko verzia pre PlayStation 3 bola vydaná podstatne skôr, autori nemali dostatok času nato, aby mohli implementovať funkčný multiplayer po sieti. Prítomný tak ostal len klasický multiplayer pre dvoch hráčov v rámci jednej konzoly. Naproti tomu verzia pre Xbox 360 obsahuje plnohodnotný online multiplayer pre dvoch hráčov. Nesporne ide o najväčší prínos tejto verzie a to už len z dôvodu, že nie vždy máme po ruke niekoho s chuťou si to s nami rozdať. Online možnosti navyše výrazne zvyšujú životnosť hry a tým aj jej hodnotu pri rozhodovaní sa o kúpe.

ZVUKY 7 / 10

Zvukové efekty sú dalo by sa povedať priemerné. Zatiaľ čo skandujúci diváci či ruch mesta v pozadí vystihuje skutočnosť, zvuky priamo v aréne sú presným opakom. Kopance, údery a pády znejú obstojne, no už spomínané otrasné zničenie zábradlia nielen zle vyzerá, ale rovnako aj zle znie, nehovoriac o páde do vody.

HUDBA 8 / 10

Hudobný doprovod je jednoznačne svetlou stránkou. Každá z arén disponuje vlastnou skladbou a ani melódia v menu sa nenechá len tak ľahko zahanbiť. Treba ale povedať, že nejde o výrazne skladby, ktoré by vám utkveli v pamäti.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 9 / 10

Opäť sa dostávame k náročnosti a teda nepriamo aj k multiplayeru. Ako každá bojovka i táto nie je žiadnou výnimkou a preto odráža svoju náročnosť priamo od skúsenosti každého hráča zvlášť. Pokiaľ ste so sériou nemali doposiaľ žiadnu skúsenosť a vrhnete sa hneď na plnohodnotné turnaje, budete po niekoľkých kolách kruto porazení. S Virtua Fighter 5 rozhodne nečakajte prechádzku ružovým sadom. Ak sa aj poriadne nacvičíte, alebo si o sebe myslíte, že svojho premožiteľa už asi ani nenájdete, doporučujem vyskúšať online možnosti Xboxovej verzie a z tohto vášho omylu vás hráči po celom svete rýchlo vyvedú.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 8,9 / 10

Prebojovali sme sa až na záver samotnej recenzie, noví majitelia Virtua Fighter 5 to nebudú mať ľahké, hra je koncipovaná svojským štýlom, avšak za svoje ťažko zarobené peniažky by ste to aj čakali, veď kto by chcel triviálnu záležitosť na jedno popoludnie. Nech ste však už prívrženci ktorejkoľvek z next-gen konzol, máte na výber. Majitelia PS 3 môžu siahnuť aj po overenom Tekkene, ktorý sa dá kúpiť len na PS Store za nižšiu cenu a navyše s možnosťou hry online. Fanúšikovia Xboxu majú zase na výber dnes už tiež pomerne lacnú verziu Dead or Alive 4. Vkus má každý z nás iný, preto je len na vás ako sa rozhodnete. Ku konzole však bojovka neodmysliteľne patrí a Virtua Fighter 5 je zatiaľ najlepšou na trhu.