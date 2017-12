Rozhodnite o novinkách na MOBIL.SME.SK a vyhrajte hodnotné ceny

Povedzte si, či a aké hodnotenie mobilných telefónov by ste chceli a čo vám na MOBIL.SME.SK chýba. Kto hlasuje, môže vyhrať Kroniku 20. storočia, filmy a CD z edícií SME.

21. jan 2008 o 10:19 Redakcia MOBIL.SME.SK

Každý rok vyjde na stránkach MOBIL.SME.SK niekoľko desiatok recenzií mobilných telefónov. Vyberať si medzi recenziami a určiť, ktorý mobil je pre čitateľa najlepší je preto pomerne ťažké. A to aj napriek tomu, že v recenziách píšeme celkové zhodnotenie toho ktorého prístroja. Preto sme sa rozhodli vám výber mobilu uľahčiť a popri katalógu, kde sa dajú porovnávať parametre telefónov, chceme mobily aj číselne hodnotiť.

Radi by sme preto počuli názor čitateľov, ako hodnotiť. Možností je viacero a preto si myslíme, že by mali najvhodnejšie hodnotenie vybrať čitatelia.

Vyjadrite svoj názor a hrajte o ceny!

1. cena: kompletná Kronika 20. storočia

2. cena: kompletná edícia DVD Slovenský film 70. rokov

3. cena: kompletná edícia CD Legendárne albumy

Anketa prebieha od 21. do 31. januára 2008 a do žrebovania bude zaradený každý, kto sa do ankety zapojí. A to bez ohľadu na to, ktoré odpovede zvolí - všetky sú vyhodnocované ako správne. Do kolónky "Váš názor" nám môžete napísať návrh, ktorý sa do anketových otázok nedostal.

Každá odpoveď bola považovaná za správnu. Práve pracujeme na vyhodnotení súťaže o ceny a onedlho oznámime aj výsledky ankety.

