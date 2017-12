Babetko.sk: Hlavne nezobudiť deti!

Na začiatku sa len mamičky na materskej chceli podeliť o svoje skúsenosti. Po siedmich rokoch sa z miesta pre virtuálnu kočikársku párty stal najnavštevovanejší server o deťoch a tehotenstve.

„Na začiatku nebola žiadna spásonosná vízia, že ideme pomôcť celému svetu a všetkým mamičkám,“ hovorí šéfredaktorka Babetko.sk Eva Pavlíková. „Boli sme žienky domáce na materskej. Potrebovali sme sa pobaviť a robiť niečo pre blízku komunitu.“ Technickú podporu im robili manželia a pre Pavlíkovú bolo zakladanie servera Babetko.sk v roku 2000 vôbec prvým vážnejším stretnutím s internetom.

Reklama budila deti

Prvé honoráre za texty vyplácala Eva Pavlíková zo svojich materských príspevkov. Dnes sedíme v kancelárii v starej Petržalke, kde má server svoje oficiálne sídlo. Pre slovenské weby je pritom neobvyklé, že si môžu dovoliť vlastnú kanceláriu.

„Trvalo niekoľko rokov, kým Babetko.sk prestalo byť koníčkom a začalo ísť do plusových čísel,“ hovorí Eva Pavlíková. S návštevnosťou okolo 100 ­tisíc unikátnych návštev mesačne žije stránka z reklamy. Nie však z každej: „Zobrali sme raz kampaň so zvukom, kde bolo nejaké trúbiace auto,“ spomína autorka stránky. „Písali nám potom mamičky, že ledva uspia dieťa, zapnú Babetko.sk a začne to trúbiť. Odvtedy z princípu neberieme zvukové bannery. Nechceme rušiť spiace deti,“ smeje sa.

Kancelária sa spolovice ponáša na detskú izbu a počas nášho rozhovoru sedí za počítačom štvorročný Patrik. „Som rada, že môžem robiť také zamestnanie, pri ktorom sa nevenujem rodine toľko, koľko mi dovolí šéf, ale pracujem toľko, koľko mi dovolí rodina.“ O chvíľu sa Patrik hlási o pozornosť. „Prepáčte, musím ísť prestaviť nejaké vévévé,“ odbieha od nás mamička Pavlíková.

Od pôrodu k dôchodku

Evine deti majú dnes štyri, šesť a osem rokov, a tak sa aj hlavný názov stránky zmenil z Babetko na Rodinka.sk. „Naša stránka rastie s našimi deťmi. Možno raz prídem k tomu, že budem robiť server Dôchodcovia.sk,“ smeje sa autorka.

Jej web sa delí na viacero tematických podstránok, kde si návštevníci môžu nájsť pôrodnicu, ktorá splní ich požiadavky, vyhľadať informácie o chorobe dieťaťa alebo požiadať o radu odborníka.

Fóra a diskusie na stránke zase poskytujú spätnú väzbu pôrodniciam. Nie vždy je však vítaná - to, čo sa niekedy dialo za dverami oddelenia, je totiž teraz vecou verejnou. „Často mávam telefonáty od pôrodníkov z nemocníc, že ako si dovoľujeme dávať priestor ľuďom, ktorí ich nepekne vykresľujú,“ hovorí. „Raz som si uvedomila, že ja už v Bratislave asi nemám kde rodiť, že všetci sú už na nás naštvaní,“ hovorí so smiechom.

Napokon kladieme najdôležitejšiu otázku: Nepletú si Evu Pavlíkovú so známou herečkou? „Jasné, často. Poznáme sa aj osobne. Keď som jej povedala, že som Eva Pavlíková z Babetka.sk, povedala: Tak to ste vy? Keď ma minule niekto hľadal v Googli, tak to stále vyhadzovalo iba vás!“