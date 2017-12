Posledný deň Billa Gatesa

Kto tvrdil, že Bill Gates nemá zmysel pre humor? Na výstave CES pustil video v štýle amatérskych záberov na YouTube nakrútené s „kamarátmi“ zachytávajúce predstavu o jeho poslednom dni zamestnanca Microsoftu. Ten príde čoskoro, už v júli.

16. jan 2008 o 0:00 Miloš Čermák

Video sa začína o šiestej ráno, keď Bill nasadá do lacno pôsobiaceho Fordu, na streche zabudne položenú aktovku a termosku a vyráža do práce. „Je ťažké uveriť, že to naozaj prišlo,“ komentuje posledný Gatesov príchod do kancelárie Steve Ballmer, súčasný šéf Microsoftu. „Ale je na to, myslím, pripravený. Pracoval tvrdo a niečo si aj našetril.“

Podľa predchádzajúcich vyjadrení sa Gates chce venovať charite, z videa však vyplýva, že by rád kariéru rozvíjal aj inak. Pracuje na svojej postave v telocvični a usilovne zdvíha činky. „Už si môžem dať dolu tričko?“ pýta sa trénera. „Ešte nie,“ odpovedá tréner, ktorého hrá hollywoodska hviezda Matthew McConaughey. O chvíľu neskôr skúša v štúdiu na gitaru. Vytáča číslo Bona Voxa, ktorý je práve na pódiu pri koncerte a zabrnká mu niečo na elektrickej gitare. „No nebolo to to najlepšie sólo, aké si kedy počul?“ Po krátkej rozpačitej pauze mu Bono vraví: „Máme teraz v kapele plno, bohužiaľ.“ V klipe sa objavia aj Steven Spielberg, Hillary Clintonová, Gates sa snaží vnútiť svoje služby aj Barackovi Obamovi a Alovi Gorovi.

Na video musel Gates najať skutočných profíkov. Po jeho zhliadnutí mi totiž prvýkrát napadlo: Tento človek nám bude chýbať.