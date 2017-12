Presun akcií Telekomu je len kozmetickou zmenou

Ministerstvo dopravy po urgenciách Eurokomisie presunulo akcie Slovak Telekomu na ministerstvo hospodárstva. Odborníci sa zhodujú na tom, že to nie je konečným riešením konfliktu záujmov štátu ako akcionára a regulátora.

16. jan 2008 o 0:00 Ivan Kahanec

BRATISLAVA. Konflikt záujmov ministerstva dopravy, ktoré bolo akcionárom dominantnej telekomunikačnej spoločnosti Slovak Telekom a zároveň financovalo chod regulačného Telekomunikačného úradu, sa včera skončil. Balík 34 percent akcií, ktorý patril rezortu dopravy, je už totiž majetkom ministerstva hospodárstva. Ďalšími akcionármi sú Fond národného majetku s 15 percentami a Deutsche Telekom s 51 percentami akcií.

Zmenu chcela únia

Zmenu vlastníctva hromadnej akcie musel štát spraviť, pretože ho k tomu tlačila Európska komisia. Tej sa totiž tento stav, kedy akcionár niekdajšieho monopolu a v súčasnosti regulovaného podniku financuje chod regulátora, nepáčil. Vláda o presune akcií rozhodla v decembri minulého roka, čo je zhruba 7 rokov po privatizácii Slovak Telekomu nemeckému gigantu Deutsche Telekom.

Na konflikt záujmov upozorňoval aj predseda Telekomunikačného úradu Branislav Máčaj pri nástupe do funkcie na konci roka 2006. Zmenu akcionárskej štruktúry preto uvítal. „Z nášho pohľadu sa odstránil neštandardný stav. Na druhej strane za väčší problém stále považujem otázku postavenia úradu a osobitne jeho financovania,“ povedal Máčaj.

Kozmetická zmena

Odborná verejnosť však nie je presvedčená, že presun akcií medzi rezortmi problém konfliktu záujmov vyrieši. „Myslím si, že ide len o kozmetickú úpravu. Konflikt záujmov za vyrieši až vtedy, keď bude Telekomunikačný úrad ústredným orgánom štátnej správy a teda bude mať vlastnú rozpočtovú kapitolu,“ povedal predseda Asociácie telekomunikačných operátorov Vladimír Ondrovič. Dodal, že činnosť úradu je v súčasnosti obmedzovaná, lebo nemá dostatok peňazí na zaplatenie špičkových odborníkov pre oblasť telekomunikácií či právnikov. „Pri sporoch totiž súkromné firmy regulátora po odbornej stránke prevalcujú,“ povedal.

Predseda IT asociácie Slovenska Juraj Sabaka si síce myslí, že by presun akcií mohol pomôcť vyriešiť konflikt záujmov, no na vec sa pozerá z iného pohľadu. V súčasnosti podľa neho nemá zmysel, aby bol štát akcionárom Slovak Telekomu. „Táto spoločnosť už nie je strategickým podnikom, aby si štát ponechával jej akcie z nejakých strategických dôvodov,“ povedal Sabaka. Riešením by teda podľa neho bol dopredaj akcií Telekomu, pričom riešení je niekoľko. Jedným z nich je predaj väčšinovému akcionárovi Deutsche Telekom, ktorý má predkupné právo. Ďalšou možnosťou je napríklad ich umiestnenie na akciovú burzu.

Vláda chcela pôvodne presunúť akcie Telekomu na Fond národného majetku, no to nebolo podľa privatizačnej zmluvy možné.