Najočakávanejšie stratégie roku 2008

Pokračujeme v našej sérii článkov o najočakávanejších herných projektoch roku 2008. Tentoraz sa zameriame na žáner stratégií.

15. jan 2008 o 14:32 Ján Kordoš

Strategické hry sú väčšinou doménou osobných počítačov, o tom netreba vďaka priaznivému ovládaniu myšou ani chvíľu pochybovať. Postupne sa však tento hráčmi obľúbený žáner rozširuje aj na konzolovom trhu, hoci sú to čriepky pomerne ojedinelé, i tak si našli dostatok priaznivcov. Napríklad taký tretí Command & Conquer sa stal obľúbený aj na Xboxe 360. Určiť niekoľko adeptov je nesmierne obtiažne, pretože každý vychádzajúci titul môže zaujať a žiaľ každý i sklamať. Vybrali sme pre vás niekoľko kandidátov, od ktorých si sľubujeme nadpriemerné hodnotenie. V tento rok však nebude až tak nabitý očakávanými hitmi ako ten predošlý. Stačí spomenúť hviezdnu trojicu Supreme Commander, Tiberium Wars a World in Conflict.

Nič to však nemení na tom, že sa ešte môžeme dočkať nejakého prekvapenia, ktoré sa objaví znenazdajky a pripúta nás k obrazovkám na dlhé dni. Príkladom je napríklad zaujímavý projekt War Front, ktorý bol v prítomnosti hitov zbytočne prehliadaný. Ak si myslíte, že sa na niektorú stratégiu zabudlo, stačí sa ozvať v diskusii a porovnáme to s vašimi očakávanými hrami.

Codename Panzers: Cold War (jar 2008)

Séria Codename Panzers od maďarského Stormregionu sa zapísala do strategických sŕdc dvojicou podarených dielov z prostredia Druhej svetovej vojny. Tá však už takmer každého omrzela, tak sa nový konflikt presunie o niekoľko rokov vpred, kedy začala vystrkovať rožky nenápadná Studená vojna. Podľa vývojárov to však až tak chladné nebude a na Zemi sa rozpúta poriadne peklo. Sovietsky zväz nesedí tichučko ako kvočka na vajciach, poriadne sa vyzbrojil, do ruksaku nabalil desiatu a hybaj ho ovládnuť západný svet.

Keďže ide výhradne o taktickú stratégiu, nebudeme sa starať o výstavbu základne ani budovanie vlastnej armády. Jednotky dostávame podľa zásluh za tzv. body, ktoré sú odmenou za splnené úlohy na danej mape. Rôznorodosť jednotiek nepozná hraníc, no stále sa držia reálnej predlohy, takže vojnoví fanatici tu určite nájdu hneď niekoľko svojich obľúbených miláčikov. Výrazným zlepšením prešlo technické spracovanie. Codename Panzers: Cold War poháňa vylepšená verzia pôvodného Gepard enginu, fyzika pokročila o riadny kúsok vpred (po Company of Heroes sa to dalo očakávať) a tentoraz budeme môcť postupne ničiť jednotlivé budovy. Veríme, že si hra nachová aj ironický nadhľad z predošlých dielov.

Command & Conquer 3: Kane´s Wrath (marec 2008)

Prečo sem ťaháme obyčajný datadisk? Tak pôvodná hra bola výborná a to isté očakávame od datadisku Kane´s Wrath. Noviniek je viac než dosť. Príbeh je rozdelený do troch kampaní, pričom sú rozdelené medzi pomerne rozsiahly časový úsek. Prvá sa zaoberá tým, čo sa stalo po Tiberium Sun (druhý diel), druhá rozvíja príbeh paralelne s kampaňou tretieho dielu Tiberium Wars a kampaň tretia pokračuje ďalej a dozvieme sa čosi o tretej rase Scrinov. Znie to zamotané, ale dokonca to dáva zmysel a určite nám to príde zaujímavejšie ako chaoticky navrhnuté misie. Keď sme už pri tom, žiadne úrovne tu vlastne nebudú, pretože ako sa začína stávať zvykom, lineárnemu radeniu misií zrejme na čas odzvoní a po úspešnom splnení úlohy si zvolíme na centrálnej mape ďalšie teritórium, na ktoré sa vrhneme, pričom je na hráčovej voľbe, či sa vyberie tam vľavo dole alebo skúsi napadnúť protivníka zhora. Inak sa dočkáme tradičnej nálože nových jednotiek, MP máp atď.

Disciples III: Renaissance (2008)

Rozhodli sme sa sem zaradiť aj jedného zástupcu ťahových fantasy stratégií. Je to možno trochu smiešne, pretože o hre samotnej takmer nič nevieme, ale Disciples patrí medzi nebezpečných pánov v pozadí, na ktorých sa zabúda, hoci svojou kvalitou vôbec nezaostávali za Heroes of Might and Magic. Tretí diel ponúkne okrem tradičného grafického vylepšenia klasickú nálož fantasy ťahoviek: mapa, tvorba jednotiek, zgrupovanie do armád, ťahové boje po strete armád. Jednoducho všetko to, čo máme tak radi. Možno to vôbec neklapne a Disciples III bude prepadákom, ale dali sme mu aspoň šancu.

Empire: Total War (4Q 2008)

Sériu Total War netreba stratégom nijako obšírnejšie predstavovať, poznajú ju určite všetci. Všetko to začalo japonskými šogúnmi, pokračovalo rímskymi légiami a napokon sme si užili zábavu aj v stredoveku. Tentoraz sa presunieme ešte o krôčik ďalej a konečne vytiahneme kotvy a začneme sa plaviť po šírych moriach. A hlavne na nich bojovať, všakže. Súboje na mori boli totiž zbožným želaním fanúšikov série, tak ich tu máme a podľa prvých ohlasov to vyzerá nielen graficky úžasne, ale má to náboj, aký pri hrách podobného typu zatiaľ nebol videný. Niet sa čomu čudovať, veď zatiaľ to boli len kvázi stratégie, v ktorých išlo často výhradne o to, natočiť sa správne k súperovi a zvoliť jeden z troch typov gulí. Nie, že by to nebola zábava, ale práve Empire: Total War by malo priniesť toho správneho strategického ducha do hrania.

Obdobie 18.storočia bolo dostatočne zaujímavé na rôzne konflikty, ktoré sa postupne presúvali na more. S rozmachom kolonizovania sa to dalo aj čakať, takže po zvolení tej správnej mocnosti (Anglicko, Francúzsko, Rusko, Francúzsko...) sa už plavíte pod oficiálnou vlajkou a je len na vás, ktorým smerom sa vydáte, ktorú krajinu sa rozhodnete podrobiť. Mapa pôsobenia doteraz zmrazená na Európu a kúsok Severnej Afriky sa tak rozšíri o Afriku celú, dostaneme sa aj do Ameriky, Indie, centrálnej Ázie. Škoda, že napríklad taká osamotená Austrália ani tentoraz nebude na zozname možných destinácií. Aj keď je pravdou, čo tam? Tak či onak, už teraz je jasné, že toto bude rozhodne zaujímavá plavba.

Halo Wars (Q4 2008)

Ďalšia z výhradne konzolových stratégií, no táto vychádza zo známeho sveta, len sa zmení žáner. Strieľačka Halo má po svete (ale hlavne v USA) nenormálne množstvo priaznivcov a čokoľvek spojené s týmito štyrmi písmenami na odbyt jednoducho pôjde. Skúsení tvorcovia stratégií Ensemble Studios (vytvorili sériu Age of Empires) sa vrhli na horúcu konzolovú pôdu a presúvajú sa do ďalekej budúcnosti, do vojny medzi ľuďmi a rasov Covenants. Žiadny port sa neplánuje, tak je ovládanie vytvárané priamo na gamepad, takže by sme sa nemali dočkať mierne toporného zmätku ako pri Battle for Middle-Earth 2. Presné definovanie si necháme až na recenziu, no kombinovanie dvoch tlačidiel (stlačíte, stlačíte 2x, podržíte) vyzerá vcelku intuitívne.

Príbeh sa odohráva niekoľko rokov po prvom Halo, všetky jednotky budú teda hráčom veľmi dobre známe, veríme, že to na strategickú hru bude stačiť a dočkáme sa pomerne rozsiahleho a odlišného davu vojačikov, bugín a tankov. Keďže Halo Wars patrí medzi klasické stratégie, budeme ťažiť suroviny, stavať základne, vylepšovať ich, rovnako i jednotlivých vojakov a na všetko sa budeme pozerať z výšky. V tomto nečakajte žiadne veľké inovácie – a sme dokonca aj radi, pretože Ensemble Studios s týmto pracovať vedia na výbornú. Nebudú tu ani žiadne RPG prvky, ani prevtelovanie sa priamo do jednotlivých jednotiek. Keďže je real-time stratégií na konzolách málo, oplatí sa Halo Wars sledovať.

Sins of Solar Empire (Q1 2008)

Vesmírne stratégie sa začínajú postupne vytrácať z herného biznisu, ešteže máme stále zopár vytrvalcov medzi nami, ktorí im dôverujú. Kde sú tie časy, keď bol Homeworld modlou a úchvatným dielkom (odporúčame, rovnako i datadisk Cataclysm a následne druhý diel, ide o vskutku vynikajúce projekty, hoci sú staršieho dáta vydania). Možno to je aj trochu kontroverznou hrateľnosťou, ktorú sa nepodarí každému vyšperkovať. Jedným zo zástupcov, ktorému naplno dôverujeme, je Sins of Solar Empire od spoločnosti Stardock – presne tak, to sú tí machri, ktorí vytvorili skvelú ťahovú sci-fi stratégiu Galactic Civilizations. Ich nový projekt si vezme niečo z GalCiv, niečo práve z Homeworldu a pokúsi sa to zabaliť do vynikajúceho grafického spracovania s adaptabilnou umelou inteligenciou.

Základom však je, že tentoraz to nebudeme hrať na ťahy, ale pekne v reálnom čase. Príjemne pôsobí okopírovaný systém zo Supreme Commander: jednoduchým skrolovaním kolieskom na myši sa môžete oddialiť od vlastných vesmírnych plavidiel až tak ďaleko, že vidíte akoby mapu, následne bez akéhokoľvek nahrávania sledujete detaily jednotlivých plavidiel. Boje budú náležite epické a nasiaknuté atmosférou (spomínaný Homeworld), lenže je možné, že sa budú odohrávať na viacerých miestach v jednom momente. Strategické ataky vo svojej podstate vítame, no veríme, že umelá inteligencia vašich pomocníkov (dáte im priebežné rozkazy ako sa majú správať v daných situáciách, navrhnete výzbroj vašich plavidiel) bude dostatočne silná. Taktiež je v pláne obsadzovanie planét a zber surovín z ich povrchu, no miliónom tabuliek by sme nemali byť zahltení, všetko bude intuitívne a neskôr zautomatizované. Znie to výborne, berieme akúkoľvek náhradu za Homeworld a Stardock je zrejme najpovolanejší herný tím, ktorý by sa o to mal pokúsiť.

Spore (leto 2008)

Projekt Spore je čiernym koňom strategických titulov už niekoľko rokov. Hoci sa neustálym odkladom nikto neteší, všetci to akceptujeme, pretože na hre pracuje Maxis s Willom Wrightom na čele. A to je pre nás osobnosť, hoc The Sims začíname pomaly nenávidieť, tento človek má skvelé myšlienky. Spore nebude klasickou stratégiou, dokonca je odvážne nazvať tento titul aj hrou, ide skôr o akúsi hračku. Základné princípy sú známe už niekoľko dlhých mesiacov, ale ako sa to v konečnom dôsledku bude hrať, nevie zrejme nik. Ale i tak Spore jednoducho bomba bude. Prečo?

Celý koncept hrania je rozdelený na sedem etáp, pričom na začiatku ovládate jednobunkový organizmu a štýlom starých arkád „pojedáte“ menších a slabších jedincov, čím sa váš miláčik stáva silnejším. Neskôr sa presúvate z vody na súš a objavujete nové prostredie okolo seba, spájate sa s inými organizmami a vytvoríte akési spoločenstvo, následne osadu. Strategické prvky pri riadení maličkého zoskupenia silnejú, a to sa na scéne neobjavila nepriateľská skupina, rovnako ako vy združený v spoločenstve. Boj sa však nebude odohrávať len na povrchu planét, zavítate aj do vesmíru. Medzi dôležité súčasti patrí editor, extrémne komplexný editor, v ktorom si môžete vytvoriť potvorky podľa vlastného gusta: štyri veľké chápadlá, jedno oko, dve anténky miesto uší, fialová farba pokožky s ružovými bodkami a k tomu z brucha rastúci pazúr. Podľa vami definovaného stvorenia sa budú rozlišovať jednotlivé orgranizmy vlastnosťami. Svoje výtvory môžete zdieľať s ostatnými hráčmi. Áno, nebude to klasická príbehová stratégia s postupným sledom úrovní – tentoraz sa budeme nezáväzne baviť.

Starcraft 2 (TBA)

Sú hry, ktoré sa stanú akýmsi kultom len pri ich oznámení. Predstavte si, že spoločnosť Blizzard oznámi úplne nový projekt – a verejnosti povie len názov hry a pri troche snahy aj žáner. Netešili by ste sa tak či tak? Čo sa potom stane, ak Blizzard oznámi vývoj pokračovania jednej z najúspešnejších stratégií, ktorá sa hrá na turnajoch aj desať rokov po jej vydaní? Starcraft 2 netreba predstavovať nikomu. Real-time stratégia zo sci-fi prostredia s trojicou unikátnych strán, s extrémne vyváženými jednotkami, chytľavou single-playerovou kampaňou, ale hlavne geniálnou podporou pre viacerých hráčov. Multiplayer je skrátka famózny i dnes a nedá sa naň povedať žiadne krivé slovo.

Blizzard pravidelne uvoľní niekoľko obrázkov, ktoré slúžia na pokochanie sa príjemných spracovaním. Prechod ku kompletnému 3D spracovaniu je v dnešnej dobe nutný a budeme unesení nielen z dobre vyzerajúcich, ale aj skvele animovaných jednotiek. Pravidelne dostávame informácie aj o jednotlivých jednotkách a stranách, postupne sa odhaľujú ich vlastnosti, schopnosti, slabiny a silné miesta. Kampaň už nebude úzko zviazaná s príbehom, ale sa na veľkej galaktickej mape rozhodujete, kam sa práve vyberiete. Objavia sa aj starí a známi hrdinovia z predošlých dielov. Jednoducho mediálna masáž ako sa patrí. Ale to je zbytočné vypisovať: Starcraft 2 bude bomba. Ak to príde v tento rok, bude to tohtoročná bomba, ak nie, tak budúcoročná. Čas pri hrách od Blizzardu totiž nezohráva žiadnu úlohu.

Supreme Commander Xbox360 (TBA)

Dobre, je pravdou, že sa Supreme Commander na PC objavil už pred niekoľkými mesiacmi, ale nás rozhodne veľmi zaujíma ako to celé dopadne s konzolovou verziou. Doposiaľ sa totiž na strategické tituly sústredila spoločnosť EA, ktorá priniesla majiteľom X360 okrem C&C3 aj Battle for Middle-Earth 2. Pôvodné dielko Chrisa Taylora si získalo mnoho priaznivcov za ponúknutú hrateľnosť a niekoľko nových prvkov, ktoré hranie spríjemnili a osviežili. Dá sa teda očakávať, že i konzolová verzia ponúkne výborné grafické spracovanie s možnosťou zoomu na detailne vymodelované jednotky, no na druhú stranu sa môžete vystreliť do obrovských výšok, aby ste prostredie videli ako mapu s ikonami jednotiek. Stratégov raj.

Obrovský počet jednotiek zostáva zachovaný, rovnako aj tradičný systém kameň-papier-nožnice. Každá z jednotiek je proti určitému typu účinná, imúnna a proti inému sa nedokáže efektívne brániť. Súboje stoviek jednotiek preto nemusia byť iba vlhkým snom generálov. Všetky tieto veci sú nám dostatočne známe, a preto sa náš pohľad otáča výhradne na konverziu. Tá sa jednoducho musí podariť. Nie každý majiteľ X360 si totiž kúpi myš, takže očakávame priaznivé ovládanie navrhnuté špeciálne pre gamepad. Nech sa hra samotná aj trochu spomalí, aby sme to stihli ovládať. V opačnom prípade o toto dielko nikto ani len nezakopne. A to by bola rozhodne škoda.

Universe at War: Earth Assault (január 2008)

Táto sci-fi stratégia od Petroglyph Studio už síce na niektorých miestach recenzovaná bola, no u nás sa len začne predávať, tak sme ju do nášho predstavenia zaradili ako taký skrytý, dodatočný bonus. Budúcnosť pre Zem nie je vôbec ružová a hoci sa na nej odohráva zúrivý boj, ľudstvo sa na ňom paradoxne vôbec nezúčastňuje, pretože je zaostalé až hrôza. Trojica mimozemských frakcií je dostatočne odlišná a ten bojuje za to, ten zas za to, no a my tu na zemi máme z toho sakra reálne kino. Odlišnosť strán sa dá odvážne porovnať so Starcraftom. Samotné strategické besnenie dostáva grády vďaka dynamicky rozvíjajúcej sa kampani, jednotky sú nesmierne pestré a špecializované, takže armádu musíte vytvoriť podľa nepriateľskej taktiky. To však neplatí pri kráčajúcich walkeroch, akýchsi obrovských kolosoch, ktoré zrovnajú všetko so zemou. Grafické spracovanie na úrovni robí z hrania skutočne pestrú záležitosť. U nás by sa mala objaviť lokalizovaná verzia (čeština formou titulkov), dokonca sa chystá aj verzia pre Xbox 360.

Tom Clancy´s EndWar (Q4 2008)

Výhradne konzolová stratégia, ktorá podľa odvážnych tvrdení redefinuje podstatu taktických hier. Pre hráčov PC to môže vyzerať ako riadna rana pod pás, no zatiaľ by sme počkali na akýkoľvek výsledok, pretože zatiaľ sa UbiSoft nepochválil ničím hrateľným. Samotné informácie však vyzerajú celkom nádejne. V roku 2020 vládne všade mier, USA nemajú do čoho pichnúť, Rusko nemá do čoho pichnúť. Nad Európou sa začína nielenže blýskať na horšie časy, oni majú nad sebou aj nukleárny dáždnik (ochranná ruka v podobe hlavíc od strýčka Sama). Pretože nikomu sa nechce len tak vŕtať prstami vo svojich obľúbených otvoroch vtrhne Rusko do Európy na menšiu zmenu územných celkom. USA nelení, vojaci nelenia, jadrové hlavice nelenia a už sa to všetko melie. Okrem sledovania vojakov priamo na bojisku môžeme pohľad oddialiť až na strategickú mapu kvôli globálnemu plánovaniu. Keďže sa EndWar na PC (žiaľ) nechystá, dôležité bude ovládanie. Práve to vyriešili tvorcovia šalamúnsky. Gamepad necháte zapadať prachom, jednotky budete ovládať hlasom! Uvidíme, či bude táto novinka nielen skvostne vyzerať, ale aj skutočne fungovať. Multiplayer bude v niektorých prípadoch doslova masový a v kombinácií s hlasovým ovládaním a možnosti pripojenia kamery, to zaujímavo rozhodne vyzerá. Ako to však bude, neviem, o projekte sa dlhšie nič nepovedalo.

A to je na dnes všetko. Už onedlho sa pozrieme do iného žánru, ktorý nám taktiež potvrdí, že sa máme skutočne na čo tešiť.