Oddnes prvé cestovné pasy s biometrickými údajmi

Bratislava 15. januára (TASR) - Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) dnes vydá prvé dva cestovné pasy s biometrickými údajmi, a to podpredsedovi vlády a ministrovi ...

15. jan 2008 o 8:57 ČTK

Bratislava. Slováci môžu oddnes cestovať s novými pasmi s biometrickým údajom, ktoré vyžaduje Európska únia. Doklady, ktoré obsahujú digitálnu mapu tváre, začala vydávať polícia. Ich zavedenie je dôležité aj na prípadné zrušenie víz pri cestovaní do Spojených štátov. Doteraz vydané pasy budú platiť naďalej, a to až do skončenia doby ich platnosti.

"Tieto pasy znamenajú ďalší posun v bezpečnosti a možno aj jednoduchosti cestovania našich občanov," povedal minister vnútra Robert Kaliňák, ktorý rovnako ako riaditeľ Národného bezpečnostného úradu František Blanárik dnes dostal nový pas.

VIDEO: Kaliňák si robí nový biometrický pas ((video))

Druhý biometrický údaj - odtlačky prstov - by sa mali podľa skorších vyjadrení polície v cestovnom doklade objaviť na budúci rok. Podľa Kaliňáka ministerstvo vnútra však čaká na rozhodnutie EÚ, ktorá sa zatiaľ nedohodla na technológii načítania a spracovania tohto údaja.

Základný poplatok za vybavenie pasu zostal 1000 Sk. Ministerstvo vnútra by chcelo v budúcnosti skrátiť doterajšiu štandardnú mesačnú lehotu na ich vydanie na dva až tri dni, poznamenal Kaliňák. Pokuta do 10.000 korún hrozí previnilcom, ktorí hneď nenahlásia krádež alebo stratu nového pasu.

Dátový nosič s biometrickým údajom je uložený na polykarbonátovej strane pasu. Podľa Kalináka sú takéto doklady viac chránené pred prípadným zneužitím. "Nie je možné zneužívať pas cudzou osobou, ktorá fyzicky sa podobá," spresnil minister.

Cestovanie občanom Slovenska do väčšiny európskych krajín uľahčil koncom decembra vstup krajiny do schengenského priestoru bez hraničných kontrol. Už predtým však mohli Slováci cestovať do krajín EÚ, ako aj niektorých ďalších európskych štátov len na občiansky preukaz.

V susednom Česku začali vydávať pasy s prvým biometrickým údajom ešte v roku 2006.