Maturanti vyplnia elektronické testy na zapožičaných notebookoch

15. jan 2008 o 10:45 SITA

BRATISLAVA 15. januára (SITA) - Niektorí maturanti budú písať maturitné testy externej časti skúšky na zapožičaných notebookoch. Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) Július Hauser v rozhovore pre agentúru SITA povedal, že elektronické testy čakajú približne 250 maturantov, ktorí budú skladať skúšku dospelosti zo španielčiny a taliančiny. ŠPÚ nezaplatí ani korunu za požičanie 200 notebookov od firmy Agemsoft. "Predpokladáme, že niektoré školy, na ktorých to budeme robiť, tých 50 notebookov budú mať. Ak by chýbali, vypomôžeme aj my zo ŠPÚ," hovorí o zabezpečení potrebnej techniky Hauser. Notebooky prejdú bezpečnostnými opatreniami. "Počítače budú vyčistené, nebude možný ani zvonku prístup, budú určené len na on-line testovanie," povedal Ľudovít Hajduk z ŠPÚ.

Pedagogický ústav si vybral Agemsoft vo výberovom konaní spomedzi štyroch firiem. Nevypisovala sa verejná súťaž, bola len komisia, keďže išlo o zákazku nižšiu ako jeden milión korún, konštatovala právnička ŠPÚ Lucia Mešťáková. Podľa Hausera zmluvu podpísali na necelých 900-tisíc korún. Hajduk tvrdí, že firma bude mať na starosti iba zabezpečenie elektronického testovania.

Podľa Hausera bezplatné požičanie notebookov sa dohodlo až po vyhlásení víťaza výberového konania. "Táto firma bez ohľadu na to, že vyhrala, nám ponúkla 200 notebookov, ktoré zapožičajú. Bolo to veľmi pekné gesto, že sme to nemuseli ani my kupovať, ani ministerstvo, ale to povedali až potom, nie predtým, aby nejako neovplyvňovali výber," tvrdí Hauser.

Ministerstvo školstva (MŠ) sa nevyjadrilo k tomu, či súhlasí s tým, aby maturanti písali testy na zapožičaných notebookoch. "Je to návrh ŠPÚ a vedenie MŠ SR sa ním bude zaoberať," uviedla hovorkyňa rezortu Viera Trpišová.

Riaditeľ Agemsoftu Ján Trubač nekomentuje, prečo sa firma rozhodla poskytnúť počítače zadarmo. "Vzhľadom na našu zmluvu so ŠPÚ môže médiám o projekte poskytovať informácie len samotný úrad," napísal v stanovisku. Podľa neho pripravujú informačný portál o projekte, "aby nevznikali zbytočné komunikačné šumy vo verejnosti".

Podľa Ľudovíta Hajduka ak generálna skúška s on-line testami bude bezproblémová, ŠPÚ predpokladá, že elektronické testy budú aj z ďalších cudzích jazykov.

Tohtoroční maturanti si ešte budú môcť zvoliť obtiažnosť svojej maturity. Agentúre SITA to potvrdil Hauser. Ak sa prijme nový školský zákon, ktorý by mal byť platný od septembra, úrovne maturitných predmetov sa zrušia. Tento rok sa pripravujú externé testy z cudzích jazykov na troch úrovniach A, B a C. Hauser priznal, že nie je zástancom C úrovne, pretože žiaci strácajú motiváciu učiť sa. Hauser si myslí, že sa častokrát stáva, že "béčkari" predbehnú "áčkarov". "Niektorí béčkari sú veľakrát lepší ako áčkari, ktorí sa prihlásia, nadhodnotia svoje sily len preto, aby mali to áčko a riskujú. Béčkari sa podhodnotia, ale veľakrát dosahujú lepšie výsledky," ozrejmuje Hauser. Po novom by mali jednotné testy obsahovať úlohy, ktoré budú zostavené od najľahších k ťažším. Podľa Hajduka zrušenie úrovní uľahčí systém vyhodnocovania.