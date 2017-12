Prvé oficiálne informácie o záchrane ľudstva z Resistance 2

14. jan 2008 o 15:55 Ján Kordoš

Hlavným hrdinom bude znovu Nathan Hale z prvého dielu. Havaruje na Islande a musí sa prebojovať do Ameriky. Podrobností o príbehu je zatiaľ málo, no už teraz sa môžeme tešiť na inteligentnejších nepriateľov, ktorí sa vo vašej blízkosti (teda vo vašom zornom poli) budú ukrývať a kooperovať, čo bude vyzerať určite zaujímavo. Ani vaši parťáci na tom samozrejme nebudú inak a postup v skupinkách dostane reálnejší nádych. Pribudne súbojov s bossmi, na ktorých sa budete musieť pripraviť dôslednejšie a nájsť ich slabiny. Najväčší rozruch však spôsobil multiplayer, ktorý si získal už priaznivcov jednotky.

Kooperatívne postupy na špeciálne vytvorených mapách (odlišný príbeh od singlu) bude k dispozícii až pre osmičku hráčov prostredníctvom služby Playstation Network. Zvýšenie počtu hráčov určite prispeje k pôsobivejšej atmosfére. Čo sa týka čisto MP módov, budú hráči rozdelení do menších skupín so špecifickými úlohami a celkový počet sa vyšplhal až na šesť desiatok. Ďalším zlepšením je rozdelenie hráčov do jednotlivých tried podľa zamerania (special ops, medic, heavy weaponry).

Keďže je Resistance plánovaná trilógia (s tými sa akosi roztrhlo vrece: Halo, Gears of War, God of War atď.), príbeh sa nám úplne rozpletie až s príchodom trojky, no ani druhý diel by nemal zaháľať a pre PS3 sú tak na tento rok plánované až dve skutočne oslnivé pecky. Killzone 2 tak bude mať pôsobivú konkurenciu a keďže sa tvorcovia tentoraz nemusia nikam ponáhľať (stihnutie launchu), dostane sa do dvojky všetko to, čo sa čakalo od prvého dielu.

