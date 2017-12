Obedná pauza: v pohybe

Pri dnešnej Obednej pauze sa veľmi nenarozmýšľate, ale keď máte radi hry, v ktorých úspech závisí od vašej šikovnosti s myškou, prídete si na svoje.

15. jan 2008 o 11:30 Slavomír Benko

V hre Dr3i musíte bezpečne previesť svoju guľôčku na druhú stranu posúvajúcej sa obrazovky, pričom na vás po ceste striehne ohromné množstvo nástrah vo forme kadejakých vývrtiek, mechanizmov, naháňajúceho oblaku a ďalších vecí, ktorým sa za každú cenu musíte vyhýbať. Dotýkať sa vlastne môžete iba červených bodov. Všetky sa započítavajú do finálneho skóre, no priamo pri hraní vám pomáhajú hlavne tie so symbolom mínus, pretože zmenšujú nepriateľa a spomaľujú čas.

Ovládanie:

Myš.



