Odložené hry: Alone in the Dark a Left 4 Dead

14. jan 2008 o 15:34 Ján Kordoš

Left 4 Dead by malo čoskoro vyjsť, vôbec sme netušili, že túto správu budeme musieť z hláv vymazať. Po odkúpení vývojárov Turtle Rock Studios spoločnosťou Valve sa totiž objavila správa o tom, že sa napokon vydanie kooperatívne zameranej akčnej hry odkladá na leto. Presnejšie informácie, prečo sa tak stalo, sa nám nepodarilo získať, no zrejme potrebuje projekt chvíľu času na odladenie a vychytanie chýb. Ďalším odloženým projektom je Alone in the Dark – hororová akčná hra z pohľadu tretej osoby. Eden Games oznámili, že PC verzia potrebuje ešte čas a pôvodné marcové vydanie padá. Alone in the Dark sa najskôr objaví až v septembri tohto roku. Dôvody posunu sa taktiež nepodarilo nikomu u vývojárov alebo vydavateľa Atari dopátrať. Zdroj: Shacknews