Materské centrum v Senci naučí dôchodcov pracovať s internetom

Ženy z materského centra Senecké slniečko chcú naučiť dôchodcov pracovať s internetom. Informovala o tom predsedníčka centra, Angela Čenkeyová.

12. jan 2008 o 19:33 SITA

Cieľom ich projektu Stretávajme sa a spoznávajme sa je povzbudiť seneckých dôchodcov k tomu, aby sa stretávali s mladými, novoprisťahovanými Senčanmi a aby sa spoločne so ženami z materského centra Senecké slniečko a ich deťmi obohacovali. V rámci projektu chcú mamičky naučiť starých ľudí z Klubu dôchodcov pracovať s počítačom a internetom. O tradíciách, ktoré starí ľudia poznajú z mladosti, by ženy z materského centra chceli pripraviť prezentáciu, ktorú by si mohli ich vnúčatá doma pozrieť na DVD prehrávači. Mamičky s dôchodcami mali už dve stretnutia. Piekli a ozdobovali perníky a rozprávali si o tradíciách. Deti mali radosť z "náhradných" starých rodičov, uviedla Čenkeyová.

Materské centrum Senecké slniečko vzniklo v roku 2004 z iniciatívy Angely Čenkeyovej, ktorá je stále predsedníčkou, aj keď už nemá malé deti. Materstvo prežila štyrikrát a ako povedala - "bolo mi ľúto, že sme sa s mamičkami stretávali len na pieskovisku". V materskom centre organizujú rôzne prednášky psychológov a kurzy, napríklad angličtiny a počítačový kurz. Zo vstupného zabezpečujú občerstvenie a krátkodobé stráženie detí, keď ich matky potrebujú navštíviť zubára alebo odborného lekára.

Senecké slniečko funguje vďaka príspevku z dvoch percent daňovníkov a zo zbierky, ktorú organizovali k Dňu matiek. Na svoj projekt Stretávajme sa spoznávajme sa, dostali z Nadačného fondu Slovak Telekom 34-tisíc korún.