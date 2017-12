Milión za mobil ešte u nás neplatil nik

Na Slovensku zatiaľ účet za telefón nikoho nezruinoval. Dôvody, prečo niektorí ľudia zažívajú šoky z vysokých účtov od mobilného operátora, sú dva. Neznalosť cenníka operátora a volania na drahé audiotexové čísla.

BRATISLAVA. Bežný zákazník slovenských mobilných operátorov by bol asi dosť nemilo prekvapený, keby mu prišiel účet za telefón napríklad na päťtisíc korún. Priemerne totiž ľudia na Slovensku minú za telefón okolo 650 až 700 korún mesačne. Čo však mal povedať dvadsaťdeväťročný Ian Simpson z britského mestečka Darlington keď dostal mesačný účet na vyše 27-tisíc libier (asi 1,2 milióna korún)?

Ian urobil chybu v tom, že sa cez mobil pripájal z počítača na internet a stiahol tak približne 30 televíznych relácií. Ním objednaný dátový balík mu však umožňoval preniesť cez mobil len 120 megabajtov, čo by v najlepšom prípade zodpovedalo dvom až trom reláciám.

"Keby som vedel, že to bude také drahé, nerobil by som to. Myslel som si, že mám neobmedzené pripojenie na internet," povedal Simpson, ktorého by mohlo vyplatenie celého účtu finančne zruinovať. Vodafone nakoniec zrejme aj po tlaku médií, napríklad The Mirror, znížil Simpsonov účet za dátové prenosy na 35 libier.

Simpson nebol v poslednom období jediným používateľom mobilu s extrémne vysokým účtom. Len pred pár mesiacmi sa podarilo pri rovnakej nevedomosti Kanaďanovi Piotrovi Staniaszekovi z Calgary urobiť účet za 85-tisíc dolárov (asi dva milióny korún). Nakoniec mu jeho mobilný operátor znížil účet na 3200 dolárov (asi 75-tisíc korún) s tým, že mu jeho prevádzku účtovali podľa výhodnejšieho dátového programu.

Na Slovensku menej

Slovenskí mobilní operátori zatiaľ nemuseli vystavovať súkromnej osobe faktúru na milióny korún. "Najvyššiu faktúru súkromnej osobe sme vystavili asi na pol milióna korún s DPH. Bol to však ojedinelý prípad," povedal Richard Fides z Orangeu. Zákazník minul túto sumu na volania na audiotexové čísla, pri ktorých môže stáť minúta hovoru aj 80 korún. Bežnejšia suma je za túto službu je približne 40 korún za minútu.

Aj v T-Mobile robia klienti pomerne vysoké účty, no spoločnosť výšku najvyššej faktúry neposkytla. "Klienti minú vysoké sumy často preto, že sa neoboznámia s presnou tarifikáciou služieb," povedal Martin Vidan z komunikačného oddelenia T-Mobilu. Operátor O2 je na trhu príliš krátko, a tak extrémne prípady ešte nezaznamenal.

Operátori upozornia

Najlepšia ochrana pred vysokými účtami je sledovanie vlastnej spotreby. O2, Orange aj T-Mobile umožňujú svojim klientom zistiť si, koľko približne počas aktuálneho mesiaca minuli. Dá sa to cez WAP, pri zavolaní na infolinku operátora, cez SMS správy alebo aj na internete či v predajni. Okrem toho Orange aj T-Mobile upozornia klienta, ak má nadmernú spotrebu. T-Mobile to pri dátových programoch rieši SMS správou, v Orangei pri veľkom náraste spotreby kontaktuje klienta zamestnanec operátora.

A netreba volať do rôznych súťaží, na erotické linky a iné audiotexové čísla. Pomerne drahé môže byť aj posielanie súťažných SMS správ alebo SMS správ do televíznych relácií, ktoré stoja zvvyčajne od 6 do 24 korún. Viac ako za bežnú SMS správu zaplatia klienti aj pri darcovskej SMS, no v tomto prípade zväčša vedia prečo.

"Klienti by si okrem toho mali dávať pozor na svoj mobilný telefón, nepožičiavať ho, nenechávať ho voľne prístupný a v prípade straty či odcudzenia okamžite zavolať operátorovi a zablokovať SIM kartu," radí Fides z Orangeu. Obaja operátori okrem toho radia riadne si preštudovať cenník využívaných služieb, a to najmä ak cestujú do zahraničia.

V rámci Európskej únie sa ceny zjednotili a sú už nižšie ako v minulosti, no v iných krajinách sveta sú ceny za volania pomerne vysoké. A to aj v prípade, že klient hovor prijme. "Okrem oboznámenia sa s cenami roamingu odporúčame zákazníkom pred cestou do zahraničia, aby si dočasne vypli odkazovú schránku," povedal Vidan za T-Mobile.

S operátorom sa dá dohodnúť Aj napriek tomu, že si klient dáva pozor na svoju spotrebu, môže sa stať, že minie omnoho viac, ako by chcel. Či už sa zabudne a zavolá do telefonickej súťaže, alebo pošle veľa hlasov svojmu favoritovi do superstar. Klienti mávajú často vysoké účty po dovolenkách v zahraničí, hovorí Fides. V takom prípade sa môže obrátiť na svojho mobilného operátora a požiadať ho o splátkový kalendár. Ak má klient záujem faktúru uhradiť, len práve nemá dosť peňazí, operátori sú ochotní vyjsť mu v ústrety. A ako sa najčastejšie klienti vyhovárajú, že majú veľký účet? „S mobilom sa mi hralo malé dieťa."