Najočakávanejšie FPS roku 2008

Dnes to budú akčné hry z vlastného pohľadu – FPSky (first person shooter). Napokon sme vybrali 15 tých naj, od ktorých očakávame skutočnú zábavu. Je možné, že sa na niektorú hru zabudlo alebo že niektorí zo spomínaných titulov napokon neprerazí a bude pri

11. jan 2008 o 14:43 Ján Kordoš

Bilancovanie minulého roku máme úspešne za sebou. Rok 2007 bol rozhodne jedným z najlepších za posledné obdobie, dokonca niektoré optimisti by ho zaradili aj na samotný piedestál herných rokov. Ale prečo sa venovať minulosti a spomienkam, keď ani pohľad do neďalekej budúcnosti nevyzerá vôbec zle. Titulov, ktoré sa v tomto roku objavia na hernom trhu a do ktorých sa oplatí vkladať nádej, je neúrekom, všetky sa určite spomenúť nedajú. Preto sme sa rozhodli rozdeliť článok na viacero časti podľa žánrov, do ktorých hry prislúchajú.

emerným, ale každá z popísaných hier by mala ponúknuť zábavu, do ktorej sa oplatí investovať. Poradie je abecedné, nehľadajte v tom žiadne uprednostňovanie tej alebo tej hry, palce držíme každej.

Borderlands

(Q4 2008)

Planéta Pandora rozhodne nie je žiadnym rajom vo vesmíre. Jedinými (ľudskými) obyvateľmi sú totiž len vyvrheli spoločnosti: od zlodejov a vrahov po ľudí, ktorí sa skrývajú pred zákonom alebo nemajú čo stratiť. Aby to nebolo všetko, celé prostredie je zničené, planéta pripomína miesto testovania nukleárnych hlavíc a navyše sa neodporúča opustiť obývané priestory, pretože vonku na vás čakajú mimozemské formy života, ktoré s vami spravia krátky proces. Vývojári z Gearboxu na tomto projekte už pracujú pomerne dlhú dobu (približne dva roky) a stále sa o tomto zaujímavom projekte nevie mnoho. Obrovský otvorený svet s vopred pripravenými úlohami, ktoré môžete aktivovať, pripomína GTA a vlastne tak by sa dalo popísať aj Borderlands, len je všetko v nepríjemne depresívnych farbách a všade vládne skutočný boj o život.

K tomu si treba pripočítať možnosť ovládania dopravných prostriedkov, no keďže sa hra odohráva v budúcnosti, žiadne súčasné mašinky neočakávajte, skôr pôjde o futuristické buginy, masívne džípy a kopec ďalších vozov. Výhodou je možnosť ovládania vehiklov vo dvojici: jeden šoféruje, druhý strieľa. Kooperatívne hranie bude taktiež prítomné, takže sa nebudeme musieť spoliehať len na prepracovanú umelú inteligenciu počítačom riadených postáv. Do toho sú zamiešané aj RPG prvky a postupným zlepšovaním základných vlastností zvyšujete svoje šance na prežitie. A k tomu si podľa slov tvorcov pripočítajme odhadom tak pol milióna zbraní! Nie, že by sa všetky od seba výrazne odlišovali, bude tu niekoľko desiatok základných typov (brokovnica bude stále len brokovnica), avšak odlišovať sa budú výzorom, funkčnosťou a vlastnosťami. Takmer ako Diablo, len na nehostinnej planéte, v sci-fi kabáte a z vlastného pohľadu. Stále však pôjde predovšetkým o FPS, tieto bonusy majú Borderlands len vyzdvihnúť zo stereotypu. Niet pochýb, že sa to podarí.

Brother´s in Arms: Hell´s Highway

(Q1 2008)

Druhá svetová sa zdá byť svojou tematikou už riadne otrepaným námetom, ale to je možno aj tým, že sme dostávali stále to isté, len s iným názvom. Zatiaľ dvojdielna akčná hra s taktickými prvkami, Brothers in Arms, nás pokúsi presvedčiť o tom, že k tretiemu dielu Hell´s Highway by sme mohli dať ešte šancu. Nielenže je na rozdiel od konkurencie zameraná na reálnejšie stvárnenie bojov a musíte sa strategicky presúvať za prekážkami, riadiť svoj tím udeľovaním príkazov alebo nevystavovať sa paľbe, pretože každý zásah môže byť smrteľný, ale hra má aj dušu. Nie, to nie je všetko, to poznáme z minula a zábava to bola nesmierna. Teraz k tomu pribudne ešte ľudský rozmer. Príbeh, atmosféra, hra na city. Keby to tvrdil niekto iný, ťažko tomu uveríme, lenže Gearbox veľmi dobre vie ako vytvoriť tú správnu príťažlivosť.

Hell´s Highway bude autentickou hrou už len kvôli tomu, že sa do boja znovu vracia Matt Barker, veliteľ 101.výsadkovej divízie. Vojna ho poznačila stratou priateľov, cíti sa znechutený prelievaním krvi, no nemôže si dovoliť ustúpiť, pretože nepriateľ už klope na dvere. Lepšie povedané, Operácia Market Garden riadne trieska na vráta. Z Normandie sa tak presunieme na holandsko-nemeckú hranicu, kde to skutočne intenzívne vrelo, ale názov hry hovorí sám za seba. Už z Call of Duty 4 sme si pomaly začali zvykať, že skrývanie sa za niektoré prekážky nie je dobrý nápad. Drevený plot je materiál krehký a pocítime to aj v Hell´s Highway. K tomu si pripočítajme surové zúfalstvo z vojny, pretože na hrdinské výkony sa tu nikto hrať nemôže – ale veď dobre vieme, že všetci hrdinovia už majú svoj pomník. Grafické spracovanie sa taktiež nevyhne vyhlasovaním o next-gene, nebude chýbať ani multiplayer. Jednoducho akčná hra z prostredia Druhej svetovej vojny, ktorú si veľmi radi pustíme k telu.

Condemned 2: Bloodshot (novinka)

(marec 2008)

Tam kde skončila prvá surová akcia z vlastného pohľadu, bude pokračovať dvojka s podtitulom Bloodshot. Dokonca aj hlavný hrdina zostáva rovnaký, len ubehlo niekoľko mesiacov, Ethan Thomas takmer po minulom šialenstve prišiel o rozum pri prenasledovaní sériového vraha, ktoré sa mu akosi vymklo z rúk. Pamätáme si to všetci, tentoraz je však Ethan skutočne na dne, ale záhadu je nutné vyriešiť. Tentoraz je však Condemned 2 plánované výhradne pre konzolový trh, s PC verziou sa zatiaľ nepočíta. Znovu však dostaneme do rúk akékoľvek predmety, ktorými sa dajú podivné indivíduá, ktoré na vás neustále útočia, pohodlne zlikvidovať. Kontaktný boj je podporený momentmi strachu a pokračovanie bude v tomto krvavom kúpeli pokračovať. Monolith už FEARom presvedčil, že vie poriadne zabrnkať na strunu strachu.

Prvý diel podľa viacerých vydaný tak trochu predčasne (aby sa všetko stihlo s launchom Xboxu 360 – dvojka bude aj na PS3), príbeh nezodpovedal všetky dôležité otázky, čo by sa malo zmeniť práve v pokračovaní, ktorého vydania sa už nikam neponáhľa. Ponurá atmosféra rozhodne nie je na zahodenie, bitky s oceľovými trubkami, sekerami, doskami so zahnutým klincom alebo lopatou – nie, to tu nemáme každý deň. Novinkou bude podpora multiplayeru, na ktorý sme určite zvedaví, hlavne na jeho hrateľnosť. Ale Monolith dobré hry jednoducho nosí ako na podnose – veď preto tu má hneď dvoch zástupcov.

Dead Island

(marec 2008)

Pomerne neznámy projekt od poľských vývojárov Techland (naposledy sa nám predviedli kvalitným westernom Call of Juarez) si v tomto článku určite svoje miesto zaslúži. Minimálne už len preto, že sú v ňom zombíci, jeden obrovský ostrov, po ktorom sa môžete voľne pohybovať a vyzerá to zábavne. Náš hrdina stroskotá na ostrove, stratí ženu a keďže je to dobrák od kosti, rozhodne sa ju nájsť a čo najskôr zmiznúť z tohto pekla. Lenže tak jednoduché to nebude. Okrem ľudí, ktorí sú rozdelení do viacerých navzájom sa nenávidiacich skupín, sú totiž nepríjemnými spoločníkmi mŕtvi. Nie tí, ktorí odpočívajú zahrabaní v zemi, ale nepríjemne páchnuci a hnijúci, ktorí sa rozhodli užiť si ešte trochu denného svetla.

Boj o život môže začať, ale až tak jednoduché to nebude, pretože nikde nemáte šípku označujúcu smer postupu alebo len jednu jedinú cestu. Ostrov máte celý, celučičký prístupný hneď na začiatku a kam povedú vaše kroky, je len na vás. Rozdelené skupiny ľudí si budete musieť nakloniť, no ak pomôžete jednej, druhú si pohneváte a získate okrem zombíkov ďalších nepriateľov. Prostredie bude plne interaktívne, ostrov nie je len zeleným objektom, ale okrem hustých pralesov tu nájdete aj hotely, prímorské letoviská, obytné zóny a všetko sa bude dať preskúmať, každú tyč môžete použiť ako potenciálnu zbraň. Nebude úplne klasická strieľačka, akých sú na hernom trhu mraky a to treba brať na vedomie a Dead Island poctivo sledovať. Okrem PC sa Dead Island objaví aj na Xboxe 360.

Far Cry 2 (novinka)

(marec 2008?)

Hoci sú posledné správy o UbiSofte nelichotivé, hovorí sa o odklade tohto titulu, pretože vôbec nevyzerá tak, ako sa všade popisuje, dávame mu dôveru. Montrealské štúdio totiž doposiaľ nesklamalo a pokojne oželieme strieľačku s voľným svetom umiestnenú na africký kontinent (žiadny konkrétny štát však nečakajte – pre čitateľov noviniek, ktorí pochopia), kde sa môžete voľne pohybovať. Hardvérové nároky sú vraj zatiaľ nesmierne ohromné, že sa to ani na nadpriemernej konfigurácii nehýbe k svetu, takže marec by sme radi po skúsenostiach s Crysis vymenili za záver roku. Inak pôjde o tradičný otvorený svet s možnosťou využívania mnohých zbraní a dopravných prostriedkov, všetko bude nádherné (čo zatiaľ vraj podľa niektorých zdrojov blízkych UbiSoftu tak rozhodne nie je), budeme si môcť najímať iné postavy a kopec ďalších vecí.

Medzi dôležité vlastnosti patrí interaktívne prostredie, pričom sa to netýka výhradne rozpadania objektov, ale napríklad aj ohňa. Ak zapálite horľavý predmet, zhorí, to je samozrejmé. No ak škrtnete zápalkou v lese, ktorý vodu pozná len z rozprávok starej matere, vyhorí kompletne celý, navyše sa pôsobením vetra môže požiar rozniesť aj do blízkeho okolia a to už za spomenutie stojí. Ďalšia, pomerne brutálna vychytávka sa týka zranenia. Krvácate? Žiadne instantné použitie lekárničky, ranu si musíte obviazať, čo bude sprevádzané náležitým zvukovým sprievodom. Vykĺbite si rameno? Prááásk a máte ho späť na mieste! Len tomu všetkému treba dať ešte čas, pretože na papieri to vyzerá výborne, no prax je zatiaľ zrejme iná.

Haze (preview)

(Q1 2008)

Aj keď mal byť projekt Haze multiplatformovým projektom, teraz sa hovorí výhradne o PS3 verzii, ktorá by sa mala objaviť čoskoro a nad ostatnými platformami sa nepremýšľa alebo podľa nás, sa nahlas nehovorí, aby sa udržala časová exkluzivita pre PS3. Zápletka zasadená do budúcnosti nám hovorí o korporácii Mantel, ktorá sa vysokým vplyvom na farmaceutickom trhu dostala až na samotné výslnie a teraz ovláda celý svet. Americká vláda je taktiež bezmocná a jedinou záchranou sa tak zdá byť odbojová organizácia The Promise Hand. Lenže stále im chýba povestné šťastie a nezasiahli žiadne citlivé miesto Mantelu, ktorý chŕli ako na bežiacom páse nových vojakov podporovaných Nektarom. Ide o špeciálnu substanciu, ktorá dáva danej osobe špeciálne schopnosti. A zároveň je drogou, ktorá môže spôsobiť šialenstvo a smrť, no to na pribalenom letáčiku určite nenájdete.

Na začiatku nastupujete ako obyčajný vojak v službách Mantelu a hlavu máte plnú ideálov. Myšlienky, že bojujete za tú správnu vec sa začnú v priebehu hranie pomaly rozplávať, ale tvorcovia nechcú prezradiť viac, no myslíme si, že zápletku by nebolo zložité odhadnúť. V službách Mantelu sa stanete závislým na Nektare, pretože jeho účinky napríklad spomalia čas, zlepšia vašu viditeľnosť v nepriehľadnom prostredí a podobne. Lenže po predávkovaní vás môže chytiť amok, začnete strieľať po každom vo vašom okolí a nerozlišujete medzi tým, či ide o vášho nepriateľa alebo spojenca. Na príbehové zvraty tu je priestoru skutočne dosť a podľa predbežných ukážok sa rozhodne máme na čo tešiť, pretože akcia to bude riadne adrenalínová, navyše prešpikovaná zaujímavou (hoci na klišé vystavanou) atmosférou. Neustále odklady PS3 verzie však trochu brzdia očakávania.

Killzone 2 (preview)

(TBA)

Horúci hit plánovaný pre Playstation 3 možno v tento rok nevyjde, ale tešiť sa naň rozhodne budeme a rovnako budeme vytrvalí v dúfaní, že ku koncu roku sa možno Killzone 2 objaví. Prvý diel mal byť akousi konkurenciou Halo – odpoveď Sony na prvý Xbox od Microsoftu a ich FPS hit, ale nie všetko sa podarilo. Hoci Killzone je kvalitným kúskom, až tak početné publikum si nezískal. Druhý diel toho ponúkne určite viac. Grafická stránka bola prepieraná už na viacerých miestach, prvé video uverejnené na E3 2005 poznajú všetci, no nič to nemení na tom, že po grafickej stránke pôjde o nádheru. Z PS3 sa vývojári z Guerilla Games pokúsia vyžmýkať maximum a podľa všetkého sa im to aj hravo podarí.

Príbeh trochu pokročí. Pod vlajkou ISA sme prežili atak Helghanov na jednu z kolónii Zeme a teraz je tá najlepšia chvíľa na drvivú odpoveď. Oslabený národ vychovávaný despotickou rukou tak bude v domácom prostredí a my sa budeme musieť snažiť získať si aspoň kúsok teplého miesta. Celé to pripomína zákopovú vojnu, dokonca sa na jazyk derie porovnanie s Gears of War, ale tu pôjde o akciu z vlastného pohľadu. Základom sa však stane neustále krytie za prekážky, bojovanie s partnermi po boku a depresívna atmosféra. Majitelia PS3 čakajú určite veľa a keď sa podarí vytvoriť pôsobivú atmosféru, získa aj Sony konečne „vlastnú“ strieľačku z vlastného pohľadu, ktoré jej môžu ostatné platformy závidieť.

Left 4 Dead (preview)

(február 2008)

Štvorica postáv bojujúca o prežitie, bežiaca do najbližšieho bezpečného bodu, kooperujúca na každom kroku. Tak by sa dala popísať na multiplayer zameraná akčná hra, do ktorej vkladáme veľké nádeje, pretože sa nesnaží ponúknuť len obyčajné strieľanie po arénach, ale do hrania vkladá aj nejakú tú dávku strachu z podivných monštier a nemŕtvych, ktorí sa vás snažia dostať. Stále sa musíte držať pri sebe, kto sa odpojí od skupiny (kľudne zbabelo odbehne pri prestrelke, aby sa nezapojil do boja) si nájde čoskoro v rukách čierneho petra – a smrtku za chrbtom s kosou v ruke. Ide o zaujímavý, neznámy projekt, spoliehajúci sa hlavne na atmosféru. Na každého nepriateľa musíte vybehnúť trochu iným spôsobom, každý má svoje slabiny a spoločne tak tvoria celok, proti ktorému musíte bojovať v skupine, pretože aj z vašej partie zvláda ten to a ten zas tamto. Zaujať by to rozhodne mohlo.

Legendary: The Box (novinka)

(Q2 2008)

Nedávno sme vám predstavovali pomerne zaujímavo vyzerajúci titul. Vo svojej podstate obyčajná strieľačka, no niektoré drobnosti by ju mohli spraviť dostatočne zaujímavou. Hlavný hrdina Charles Deckard ja malým zlodejíčkom, no ako dostane zákazku od Black Order, netuší, že vstúpil do nesprávnej rieky. Kult sústreďujúci sa okolo šialeného vodcu LeFeya totiž prahne po tajomnej Pandorinej skrinke, ktorá otvára bránu do inej dimenzie a majiteľovi umožní ovládať magické a bájne bytosti, ktoré sa z nej pohrnú na náš svet. Lenže čo čert a Black Order nechcel, skrinku otvoril Deckard a vypustil všetok ten sajrajt do New Yorku. Všade vládne chaos a keďže Charles ešte má aspoň štipku svedomia, rozhodne sa všetko uviesť na pravú mieru.

Ulice New Yorku sú skutočne zmenené na nepoznanie, čomu bude prispôsobená aj akčná stránka hry, navyše bojovať nebudete len proti mytologickým bytostiam, po krku vám pôjde aj kult Black Order, pretože plány LeFeya na ovládnutie sveta sa tak trochu pokazili. Lenže môžete vyvolať bitku aj medzi bytosťami z inej dimenzie a práve prisluhovačmi kultu, nenápadne sa vytratiť a podobne. Každá z bytosti má svoje citlivé miesto, takže ju obyčajným strieľaním kdekoľvek do tela (veď to krváca, tak to raz skape) nezdoláte, pretože po chvíli ožijú s plnou energiou. Takýchto drobností bude v Legendary viacero a práve to znie lákavo, lebo na maličkostiach sa dajú vystavať veľké veci.

Project Origin

(2008)

V Monolithe nepracujú žiadni cucáci a zrejme milujú japonské horory. Áno, maličké, čiernovlasé dievčatko, ktorému nie je vidieť do tváre, dokáže vydesiť, ak sa objaví za vašim chrbtom s krvavými šľapajami po strope. Ale veď FEAR hrali všetci priaznivci akčných titulov. Lenže práva na názov hry ostali vo Vivendi, Monolith prešiel k Warner Bros. a vzal si so sebou možnosť rozvíjania príbehu. A tak tu máme pokračovanie FEARu, pomenovaného Project Origin. Príbeh pokračuje len pár minút po jednotke. Alma nie je žiadnym sladkým dievčatkom, pokusy na nej si medzi najkrajšie zážitky v živote rozhodne nezapíše. A vy bojujete proti nej.

Dobre, je to len malé dievčatko, ale to si môžete hovoriť iba do chvíle, kým nezistíte, že Alma zvláda také finesy ako ovládanie ľudí okolo seba. Tu sa už vaša výhoda ozbrojeného špeciálneho agenta stráca proti obrovskej presile vojakov, no určite si poradíte s možnosťou využívania spomaľovania času. To je nielen funkčná a fungujúca zložka hry (pre prežitie spomaľovať čas jednoducho musíte, pretože protivníci sú skutočne inteligentní, ale o tom sme sa presvedčili už v jednotke), ale zároveň aj efektná. Grafické spracovanie je úchvatné na prvý pohľad, no v prípade spomaleného času a rozbíjania všetkého naokolo na drobné kúsky, pradie nielen mačka, ale aj každý hráč. A na čo sme zabudli? Žeby strach? Desivé momenty, zúfalé situácie, v ktorých nejeden nevydrží ticho a flegmaticky sedieť, nás už dopredu lákajú a keď sme si pri jednotke radšej pri hraní po tme zapli maličkú lampičku, to isté plánujeme spraviť pri pokračovaní.

Rage (preview)

(TBA)

Keď sa do nejakej hry pustí id Software, okamžite nastražia uši všetci hráči. Tentoraz sa nerozhodli pokračovať v žiadnej zo svojich úspešných sérií, ale vsadili na novú kartu. Rage je odlišný od iných titulov id Softu už len tým, že sa dokonca dáva dôraz na príbeh a jeho postupne otváranie sa v priebehu hry. Navyše nepôjde o tradičnú akciu, ale o spojenie s pretekmi – automobily budete musieť používať, navyše si ich môžete postupne vylepšovať. Spustošená krajina je výsledkom ľudského snaženia sa o rovnosť, bratstvo a slobodu a všetko to zaklincuje despotická vláda. Vojnu prežil len zlomok ľudí a tí sa nezmenili na žiadnych svätých, ale bojujú o zvyšky ľudského diela. Ako vyšité z Falloutu, len grafické spracovanie bude, ako to už u id Softu býva zvykom, na vysokej úrovni. Použité možnosti obrovských textúr umožňujú nielen vizuálnu nádheru, ale jednoduchšiu editáciu a dokonca i znížené nároky na HW. Netušíme ako sa to celé podarí id Softu spojiť dohromady, cítime však obrovský potenciál, len sa trochu obávame, aby sa nevytratil duch a atmosféra, ktorá z tohto konceptu priam sála. Post-apokalyptický svet je totiž lákavým sústom a keď sa podarí tvorcom zapracovať do hry aj kvalitnú a postupne rozvíjajúcu sa zápletku, budeme za vodou. Len či sa hra objaví ešte v tento rok.

The Club

(február 2008)

The Club od Bizzare Creations je na hony vzdialená strieľačka, než sú všetky tu naokolo. Skôr by sa dala nazvať arkádou zo starej školy. Rozdelenie na úrovne tu máme, dokonca aj príbeh na jeden riadok: budúcnosť, moderný šport: zabíjanie sa navzájom a určite tam niekto zabil niekoho blízkeho. Gro hry je však postavený na pomerne kontroverznom základe, ktorý niekomu šmakovať môže a niekomu nie. Každý level sa dá prebehnúť za niekoľko minút. Nech ich je desať či tristo, určite to začína byť každému podozrivé. Cieľom je totiž dosiahnuť čo najvyššie skóre, stihnúť všetko v časovom limite. Samozrejmosťou sú bonusy, násobiče bodov a podobné drobnosti. Znie to šialene, znie to bizarne, ale nedá nám to. Jednoduchá myšlienka postavená na zdravých základoch láka k postupnému prekonávaniu sa. Je to možno novodobá arkáda – ani Asteroids predsa nemajú zložité mechanizmy a všetko funguje. Taký nenápadný čierny kôň tohto roku, ktorý vás buď dostane alebo si do neho kopnete.

Turning Point: Fall of Liberty (novinka)

(marec 2008)

Ani v hernom svete sa to nedeje často, no vždy to aspoň trochu odlíši základnú zápletku hier od ostatných hrdinských ciest za záchranou princeznej kdesi v zapadákove. Druhá svetová vojna dopadla tak trochu inak a ten ujo s podivným účesom a smiešnymi fúzikmi sa vrhol aj na Spojené Štáty Americké a napadol ich. Prekvapujúco to nikto nečakal, na Soche Slobody veje zástava so svastikou a vyzerá to zle-nedobre. Lenže takto to predsa zostať nemôže, zbrane sa chopí náš hrdina. Na jeho auto spadne vojak z oblohy (s padákom, krídla im zatiaľ nenarástli) a rozhodne sa spolu s odbojom konať a vyhnať fašistov späť do... do horúcich pekiel. Úplne klasický koncept strieľačky by sa možno do tohto zoznamu očakávaných titulov nehodil, ale vidieť fašistami obliehajúci New York je tak trochu zážitok a už niektoré tituly z minulosti dokázali, že sa týmto spôsobom zaujať dá. Určite nepôjde o výrazný hit, ale aj dobre odvedenú prácu v suchom období pochválime.

Turok (novinka)

(jar 2008)

Akčný titul, ktorý sa objavil pred 10 rokmi, sa vracia na hernú scénu. Možno ho vôbec nepoznáte, pri klesajúcej kvalite pokračovaní by sa nikto tomu ani nedivil, avšak prvý Turok bol hrou, ktorá ako prvá vyžadovala k behu grafický akcelerátor! Na vtedajšiu dobu to boli grafické orgie, hoci bola architektúra úrovní jednoduchá, ba priam až primitívna, pusté prostredia boli vďaka boomu 3D úchvatné. Turok sa vracia a rozhodne chce ponúknuť viac, než nádherné grafické pozlátko, ktorým samozrejme taktiež disponuje. Príbeh je úplne obyčajný a zaslúži si len niekoľko riadkov: Joseph Turok, člen špeciálnej jednotky, má dôležitú úlohu. Musí ísť po krku svojmu bývalému mentorovi, Rolandovi Keaneovi, ktorý zišiel z cesty dobra a rozhodol sa obliecť dres teroristu. Pristátie na tajomnej planéte plnej dinosaurov nedopadlo najlepšie a všetko je na samotnom hráčovi.

Aj keď je Turok profilovaný ako klasická strieľačka, respektíve si ho tak pamätáme, nová verzia až tak primitívna nebude. Samozrejme, čo nejde silou, sa dá spraviť ešte väčšou silou a cez nepriateľov (ľudských i dinosaurov) sa napokon dostanete, ale bude vás to stáť mnoho nervov a ono to nemusí byť ani tak zábavné ako zakrádanie sa hustou džungľou. K tomu dokonca dostanete do rúk mačetu a potichu môžete obísť hroziace nebezpečenstvo od niekoľkonásobne väčšieho dinosaura. Alternatívnych ciest bude viacero, sme zvedaví ako bude spracovaná voľnosť prostredia. Ďalšou možnosťou je vlákanie ľudských nepriateľov (spoločníci Keana) do pasce, kde si ich podajú praveké zvery. Protivníci totiž po zazretí dinosaura stratia nervy a môžu sa dať na hlasný útek alebo dokonca vrhnúť do súboja. A pozerať sa na to bude určite dobre. Sme veľmi radi, že sa chystá verzia ako pre Xbox 360, Playstation 3, tak i pre PC.

White Gold: War in Paradise

(Q2 2008)

Otvorených svetov nie je nikdy dosť. Možno si spomeniete na Boiling Point: Road to Hell. Vo svojej podstate kvalitný kúsok, no v dobe vydania riadne zabugovaný a HW náročný titul. White Gold je akýmsi krížencom práve Boiling Pointu (obrovský otvorený svet) s Just Cause (tropický ostrov umiestnený niekde v Karibiku) a aj keď to vyzerá byť riadny guláš, rozhodne vonia výborne a veríme, že chutiť bude rovnako. Je možno už aj únavné popisovať, že náš hrdina môže používať more vozidiel, zastrieľa si z X-zbraní a nikto ho nenúti okamžite si vybrať úlohu a splniť ju lineárnou cestou. Inu, otvorené svety jednoducho zažívajú teraz boom a každý chce prispieť svojou troškou. Robiť jednoducho budeme môcť všetko, skutočne to pripomína Just Cause, len je to z vlastného pohľadu, pribudla vážnosť a troška reality a celé je to zabalené aspoň do nejakých RPG prvkov, ktoré určia vaše smerovanie. Nech to znie akokoľvek, ak sa podarí odladiť výkon, minimalizovať chyby, určite sa radi rozvalíme na virtuálnej pláži a okúsime vojnu v raji.

ZÁVER

To je z akčných titulov nateraz všetko, veríme, že tento rozsiahlejší článok napokon odpovedal na vašu otázku, na ktorú strieľačku z vlastného pohľadu sa oplatí tešiť. Onedlho budeme pokračovať trochu odlišným žánrom, no akčné hry sa ešte vrátia. A aby sa nezabudlo na najdôležitejšieho: Duke Nukem Forever ich všetkých zadupe do zeme.