Nokia N82: fotím, teda som

Fínska Nokia predstavila model N82 ako odpoveď na fotomobily konkurencie. Výhodou oproti niektorým konkurentom je veľmi dobrá multimediálna výbava ako kvalitný hudobný prehrávač, rádio či podpora flashu.

11. jan 2008 o 11:11 Ivan Kahanec

Zdá sa, že v najvyššej N series bude pohybový senzor štandardom.

Dizajn a klávesnica

Aj keď by sa mohlo zdať že bude model N82 nástupcom modelu N81, nie je to tak. A rozdiel je vidieť okamžite, keďže model N81 a jeho predchodca N80 boli vysúvacie slidery, ale model N82 je klasickej konštrukcie. Skôr by sme ho teda pasovali nástupcom modelu N73, ktorý má taktiež klasickú konštrukciu a patrí do série N.

Nokia N82 je teda telefón klasickej konštrukcie s rozmermi 112 x 50,2 x 17,3 milimetra a s hmotnosťou 114 gramov. Nami testovaný telefón bol v strieborno-bielej farebnej kombinácii. Predná strana telefónu bola leštená a lesklá, čo v praxi znamená, že na nej ostávali odtlačky prstov či ucha. Zadná strana je na tom lepšie, keďže je lakovaná s jemným vzorom.

video //www.sme.sk/vp/2528/

Na prednej strane je umiestnený rozmerný displej, ovládacie klávesy a alfanumerická klávesnica. Nad displejom je svetlocitlivý senzor a kamera pre videohovory. Klávesy nájdeme aj na pravej strane telefónu. Je tu spúšť fotoaparátu, kláves pre rýchly prístup k fotografiám a dvojica klávesov na ovládanie hlasitosti reproduktora. Okrem toho sú na tejto strane umiestnené dva reproduktory, ktoré majú v prípade otočenia telefónu na bok vytvárať stereo efekt. Na hornej strane telefónu je tradične tlačidlo na zapnutie prístroja a vedľa neho je konektor pre 3,5 mm jack. Na ľavej strane je umiestnený microUSB konektor pre pripojenie k počítaču, krytý slot pre pamäťové karty a konektor pre nabíjačku. Väčšinu zadnej strany telefónu tvorí kryt batérie s poistkou, blesk a objektív fotoaparátu s mechanickým krytom. Ten je zároveň aktívny, takže po otvorení objektívu možno hneď fotiť a používateľ nemusí navyše spúšťať aplikáciu fotoaparátu. Okrem toho to umožňuje veľmi rýchlo spustiť fotoaparát a teda používateľovi neujdú momentky. Pri blesku je aj dióda, ktorá slúži v horších svetelných podmienkach ako pomôcka pri ostrení obrazu.

Konštrukcia telefónu je pomerne dobrá, no zarazilo nás pružné sklo, ktoré má chrániť displej. Toto sklo sa až príliš prehýba a už pri slabšom stlačení tlačí na displej. Ľahko sa tak môže stať, že pri silnejšom tlaku displej praskne a ochranné sklo ostane nepoškodené. Ostatné prvky konštrukcie sú veľmi dobré a telefón pri stlačení nevŕzga ani nepraská. Kryt batérie sedí na svojom mieste dobre.

Aj keď by sa dalo povedať, že klávesnica v prípade N82 ustúpila displeju, nie je to celkom tak. Pod displejom je totiž dostatok miesta na to, aby mohli mať jednotlivé klávesy riadnu veľkosť a nemuseli byť také úzke. Taktiež zdvojené klávesy - kontextový kláves a kláves pre vstup do menu, respektíve kontextový kláves a vymazávacie tlačidlo „c" - sú príliš zapustené do telefónu a ťažšie sa nahmatávajú. Na pravej strane, kde je tlačidlo „c" je navyše špeciálne tlačidlo pre vstup do multimediálneho menu. To tiež spôsobuje dlhšie nahmatávanie správneho tlačidla na tejto strane. Štvorsmerné tlačidlo sa ovláda dobre, rovnako aj klávesy na prijatie a odmietnutie hovoru. K bočným tlačidlám nemáme výhrady.

Displej

Nokia N82 je vybavená displejom s rozlíšením 240 x 320 pixelov a uhlopriečkou 2,4 palca. Ak k tomu prirátame, že zobrazí 16 miliónov farieb, tak ide na súčasné pomery o nadštandardný displej. Farby zobrazuje verne a je pomerne dobre čitateľný aj na priamom slnku.

Ovládanie

Hlavným ovládacím prvkom N82 je štvorsmerné tlačidlo s potvrdzovaním uprostred. Rýchly prístup k multimédiám zabezpečuje špecializované strieborné tlačidlo na pravej strane medzi štvorsmerný ovládacím tlačidlom a tlačidlom na odmietnutie hovoru. Kláves pre vstup do menu je spojený s ľavým kontextovým klávesom a podobne na pravej strane je spojené tlačidlo vymazávania „c" a pravý kontextový kláves. Na pravej strane ich oddeľuje jedine tlačidlo pre prístup k multimédiám. Tlačidlá na prijatie a odmietnutie hovoru sú na bokoch a na rozdiel od modelu 6120 Classic sa stláčajú dobre. Nepohrdli by sme však, keby boli ovládacie prvky viac vystúpené a o niečo väčšie.

Menu a operačný systém telefónu

Nokia N82 beží na operačnom systéme Symbian v9.2 s používateľským rozhraním S60 tretej edície s Feature Packom 1. Prostredie je rýchle a ponúka všetky možnosti prostredia S60, na ktoré sme zvyknutí.

Hlavné menu tvorí matica ikon, pričom naraz je vidieť 12 ikon v štyroch radoch. Platí, že hlavné menu aj submenu sú maticové, ikony sú farebné a štandardne sa neanimujú. Animovanie ikon možno zapnúť. Menu môže byť aj v tvare zoznamu.

Telefón ponúka aj aktívny desktop. Tradične je v ňom rad ikon s vybranými funkciami, kalendár či vyhľadávanie Wi-Fi sietí. Okrem toho je v aktívnom desktope vyhľadávanie a po spustení hudobného prehrávača sa tu zobrazí aj názov skladby a interpreta.

Funkcie

Funkčná výbava N82 zodpovedá Nseries. Okrem tradičných funkcií ako je kalendár, budík či stopky, tu nájdeme aj Quickoffice na prezeranie kancelárskych dokumentov, prehliadač PDF či Nokia Maps, ktoré možno využívať pri satelitnej GPS navigácii.

Telefónny adresár

Telefónny adresár v telefóne je viacpoložkový a ponúka prakticky neobmedzenú kapacitu. Pri vyhľadávaní podľa písmen sa filtrujú kontakty, pri ktorých vyhovuje zadanej postupnosti znakov priezvisko alebo krstné meno. Telefón pracuje s adresárom v telefóne a na SIM karte osobitne. Adresár možno synchronizovať s Outlookom v počítači, aj so vzdialeným serverom.

Správy

Z telefónu možno posielať SMS, MMS a e-mailové správy. E-mailové konto sa vytvára pomocou tzv. wizarda, kedy sa jednotlivé dôležité údaje vypĺňajú postupne. Využiť sa dá protokol POP3 alebo IMAP4. Na odosielanie správ slúži SMTP. V telefóne môže používateľ sledovať niekoľko e-mailových schránok.

Pri písaní SMS správ sa zobrazuje okrem textu a telefónneho čísla príjemcu aj počet ostávajúcich znakov a počet správ, do ktorých sa text pri odosielaní rozdelí.

Editor MMS správ je jednoduchý a podobá sa na editor SMS správ. Rozdiel je len v tom, že sa tu zobrazuje objem správy v kilobajtoch a počet listov správy. Do správy možno pridať obrázok, fotku, video alebo zvukový klip.

Pri písaní správ je k dispozícii slovník T9 s diakritikou. Tú by si však Nokia mohla odpustiť, keďže znaky s mäkčeňom výrazne skracujú každú SMS správu.

Multimédia a Java

Telefón má hudobný prehrávač, ktorý si poradí s formátmi MP3, MP4, AAC, e-AAC+ a WMA. Je veľmi podobný tomu, ktorý je v Nokii N81. Na vylepšenie zvuku je k dispozícii ekvalizér so šiestimi nastaveniami, no používateľ si môže pridávať ďalšie. Okrem toho je tu aj efekt rozšírenie sterea. Samozrejmosťou je náhodný režim prehrávania a opakovanie jednej alebo všetkých skladieb. Nechýba ani hudobná knižnica, ktorá oddeľuje Podcasty a hudobné skladby v telefóne. Jednotlivé skladby sú v knižnici triedené podľa interpreta, albumu, žánru či skladateľa. Okrem toho sú k dispozícii playlisty a zoznamy nahrávok - najhranejšie, naposledy prehrávané a najnovšie.

Na rozdiel od N81 je možné v N82 hudobný prehrávač vypnúť a nebeží stále na pozadí. Hudobný prehrávač mení orientáciu podľa orientácie telefónu. Využíva pri tom vstavaný pohybový senzor.

V telefóne je vstavané aj FM rádio, RealPlayer na prehrávanie videa a Adobe Flash 2.0. Telefón dokáže aj nahrávať zvukový záznam - dĺžka záznamu je limitovaná voľnou pamäťou v telefóne alebo na pamäťovej karte.

Potešil nás 3,5 mm jack konektor pre pripojenie slúchadiel. Používateľ tak nemusí siahať po redukcii z neštandardného konektora na 3,5 mm konektor slúchadiel.

V telefóne je aj multimediálne menu, ktoré je graficky pekne spracované a dá sa cez neho rýchlo pristupovať k multimédiám - fotky, obrázky, hudobné súbory, video súbory a podobne. Vďaka tomuto menu sú všetky multimédiá na jednom mieste.

Nokia N82 je vybavená aj najnovšou platformou N-Gage. Telefón však nemá pre hry určené špeciálne klávesy, ide o fotomobil, nie herný telefón. Hry, ktoré boli v testovanom telefóne, bežali rýchlo a netrhali. Zároveň ponúkali na pomery mobilného telefónu peknú grafiku.

Telefón podporuje okrem aplikácií pre Symbian aj java aplikácie. V telefóne je prostredie Java MIDP 2.0.

S multimédiami súvisí aj pohybový senzor, ktorý využíva N82 najmä na otáčanie obrazu na displeji podľa orientácie telefónu. Obraz sa otočí vždy len do polohy na výšku alebo do polohy na šírku pri otočení telefónu doľava. Pri otočení telefónu doprava sa obraz na displeji neotočí. Napríklad pri mapách a navigácii je však otočenie displeja kontraproduktívne, keďže sa zobrazí menšia časť mapy. Orientácia obrazu sa nezmení pri fotení.

Navigácia GPS

V telefóne je zabudovaný aj prijímač satelitnej navigácie GPS, ktorý spolupracuje s vopred nahranou aplikáciou Nokia Maps. Tá spolupracuje s webovými zdrojmi odkiaľ si sťahuje priebežne mapy. To znamená, že na jej využívanie budete potrebovať aspoň základný 10 megabajtový dátový balík od operátora. Aplikácia Nokia Maps umožňuje sledovanie svojej pozície, no za navigáciu z miesta na miesto sa musí platiť. Nevýhodou Nokia Maps oproti štandardným navigačným aplikáciám alebo samostatným GPS navigátorom je, že sa nedozviete presné číselné údaje o svojej polohe alebo rýchlosti pohybu.

Do telefónu si môže používateľ nahrať aj iné navigačné aplikácie.

Dáta a pamäť

Z pohľadu pripojiteľnosti je na tom N82 dobre. Na sťahovanie dát cez mobilné siete ponúka HSDPA, ktoré umožňuje sťahovať dáta rýchlosťou 3,6 megabitu za sekundu. Mimo pokrytia siete 3G je k dispozícii EDGE a GPRS. K internetu a intranetu sa možno pripojiť aj cez Wi-Fi. Na pripojenie k počítaču možno využiť pripojenie cez USB, na prístroji je microUSB konektor. K dispozícii je aj bluetooth vo verzii 2.0 s profilom A2DP na pripojenie stereo slúchadiel.

V telefóne je zabudovaná pamäť s kapacitou 130 megabajtov a je možné ju rozšíriť pamäťovými kartami typu microSD. V balení je pritom pribalená karta s kapacitou 2 gigabajty.

Fotoaparát

Fotoaparát vstavaný v Nokii N82 patrí k súčasnej špičke. Ponúka rozlíšenie 5 megapixelov, automatické ostrenie či xenónový blesk. Optika fotoaparátu je od špičkového výrobcu objektívov Carl Zeiss, v tomto prípade ide o optiku Tessar. Pri nahrávaní videa ponúka fotoaparát rozlíšenie VGA, teda 640 x 480 pixelov pri 30 obrázkoch za sekundu. Pre plynulý obraz je potrebných zhruba 24 obrázkov za sekundu.

Veľmi pozitívne hodnotíme aktívny kryt objektívu, ktorých ho chráni. Navyše umožňuje rýchle spustenie fotoaparátu a teda používateľovi nehrozí, že by nestihol odfotiť momentku.

Okrem základných funkcií, ktoré už majú aj slabšie fotoaparáty, ponúka N82 aj kompenzáciu expozície, nastavenie ostrosti či kontrastu a zmenu citlivosti ISO. Pri fotení pomôžu vodiace čiary, vodiaca mriežka, ktorá rozdelí obraz na deväť štvorcov.

Výsledné fotografie dokážu nahradiť fotografie z bežného kompaktného fotoaparátu a teda majitelia N82 si nemusia ešte dokupovať samostatný digitálny fotoaparát. Iba ak by malo ísť o vyššiu triedu fotoaparátov alebo o špičkové fotoaparáty. Na bežné fotenie rodinných udalostí či na dovolenku je N82 úplne postačujúca.

Zverejnené fotografie sme zmenšili na rozlíšenie 1024 x 768 pixelov.

Batéria

Nokia N82 je vybavená batériou typu Li-Polymer s kapacitou 1050 mAh, čo je v súčasnosti mierny nadštandard. Bežne sa totiž stretávame s batériami s kapacitou od 800 do 950 mAh. Vyššia kapacita batérie sa prejavila aj v jej lepšej výdrži. Keďže však ide o telefón s množstvom funkcií, Symbianom a veľkým displejom, výdrž dosiahla hodnoty bežné pre telefóny nižších tried. Počítať teda môžete s výdržou na úrovni 3,5 dňa bez vypínania na noc a pri bežnom používaní. Náročnejší používatelia, najmä noční fotografovia a používatelia GPS, budú musieť počítať s kratšou výdržou.

Celkové hodnotenie

Mobilný telefón Nokia N82 je veľmi dobre vybaveným zariadením, ktoré nahradí bežný kompaktný fotoaparát či hudobný prehrávač a je to navyše aj špičkový mobil. Čo nás okrem fotoaparátu zaujalo je zabudovaná navigácia GPS, 3,5 mm jack pre slúchadlá a pohybový senzor. Na druhej strane, slabé stránky N82 sú kryt displeja a klávesnica. Nokia N82 môže byť zaujímavý pre nadšených fotoamatérov, či bežných používateľov, ktorí si chcú zachytiť momentky z rodinných osláv.