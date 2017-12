Championship Manager 2008 - futbalová rýchlovka

Keď kope jedenásť hráčov do lopty, nie je to rovnaké ako keď do nej kope iná jedenástka. Championship Manager 2008 sa vyššie neposunul a zostáva stále len jednoduchým futbalovým manažérom pre masy.

10. jan 2008 o 21:00 Ján Kordoš

Tak, v prvom rade – Championship Manager 2008 nie je vôbec tak hardcore, tak prepracovaný, tak obtiažny, tak zábavný, tak vyladený, tak prehľadný, tak sofistikovaný a takou závislosťou. Je to futbalový manažér pre neznalých, pretože do neho vkĺznu pomerne rýchlo, nepostrehnú niektoré nepríjemnosti v ovládaní, pretože na ihrisku máme jedenásť hráčov, jeden stojí v bráne a kopú do lopty. Útočníka nepostavíme na pozíciu stopéra, pravého záložníka na ľavú stranu a podobne. Pokým splníte tieto základné pravidlá hry, ste z polovice za vodou, pretože úspech sa jednoducho dostaví. Prestupy nie sú náročnou cestou, napokon povolia všetky hviezdy a odídu i za horším (do slabšieho klubu), len treba byť presvedčivý. A ak ich chytíte za lacný peniaz, ešte lepšie. Výsledky sa postupne rodia sami a ono sa dá dosť ťažko presne analyzovať, prečo sa práve stálo to, čo sa stalo, samotná simulácia futbalu je totiž tak podivná, že futbal pripomína maximálna na slovenských ihriskách, kde je možné (až na niektoré výnimky) úplne všetko.

Rozhodne je to jednoduchšie, no otázkou zostáva, či je to aj zábavné. Isteže, máme tu výhody, ktoré len nahrávajú rýchlemu hraniu. Počas nahrávania (rýchle nahrávanie nahráva - haha) sa môžete vo všetkom hrabať, program počíta všetko priebežne. A tak sa len potvrdzuje (continue), týždeň letí za týždňom, výsledok strieda výsledok a sezóna sezónu. Rýchlovka. Nikoho určite neštve, že sa hrá nonstop po celú sezónu (žiadna zimná prestávka), jednoducho každý víkend sa vybehne na zelené ihrisko, či je prvého januára alebo 29.februára. Bez akéhokoľvek vymenovania noviniek sa však dá okamžite z fleku po niekoľkých hodinách hrania povedať, že ovládacie prvky sú zvolené neprirodzene, užívateľský interface nie je až tak prítulný ako pri konkurencii a niekoľko tých klikov navyše hráč spraví. Keby nebolo FM 2008 – alebo keby prišiel CM 2008 do redakcie pred ním – nebolo by to až tak horúce, ale pri priamej konfrontácií to bije do očí.

A poďme na novinky. Databáza klubov, hráčov a zamestnancov sa rozšírila o 25% a ono to je skutočne poznať. Výrazne chabé štatistiky sú tak v niektorých ligách príjemne doplnené a nepôsobí to ako päsť na oko. Keby to niekoho zaujímalo a nevedel by bez toho spávať, pribudla Austrálska liga. Je síce pekné, že môžeme priradiť hráčom niekoľko individuálnych úloh a oni sa ich budú snažiť na ihrisku plniť, ale chod (úspešného) klubu sa dá zvládnuť aj bez toho, aby ste sa priamo v zápase týmito maličkosťami zaoberali. Dokonca ani morálka nie je z praktického hľadiska dôležitá a na pohovory v kabíne (na začiatku zápasu, v polčase a na konci) môžete zabudnúť, vlastne ani nie sú potrebné. Zápasový engine je o realistickejší, nie sú to len náhodné prihrávky, ale vidíte aj hlavu a pätu, no viacero akcií vyznieva dostratena, dôležité sú štandardné situácie. Dá sa teda ovplyvňovať dianie na ihrisku, lenže si vystačíte aj s tým základným.

Prítomnosť výborného nástroja na analýzu zápasu ProZone sa tak javí ako mierne zbytočná. Môžete si prehrávať dôležité situácie, pozerať ako sa na prekvapujúco kvalitnú pozičnú hru hráčov, akým spôsobom ku gólu došlo, kde sa našla trhlina v obrane, kto spravil chybu ako si kto nabehol. Jednoducho si to pozriete všetko v prehľadnom systéme, kde si všetko prehráte, posúvate, vidíte to všetko ako skutoční manažéri v špeciálnych programoch na simuláciu. Je to skvelé, nesmierne prepracované, ale v samotnom koncepte jednoduchšieho futbalového manažéra pre masy to tak trochu stráca zmysel. Tak trochu dosť, pretože tých lepších výsledkov uhráte napokon viac a analyzovať problémové zápasy vlastne nemusíte, pretože na ten post dáte lepšieho hráča a problém sa sám vyrieši. Žiadna kríza mužstva, jednoducho máte lepšie mužstvo, kvalitnejších hráčov (ktorých môžete pomerne poľahky získať) a sme doma.

Už bolo povedané, že prestupy príliš realistické nie sú, nemusíte bojovať o priazeň, snažiť sa zubami a nechtami alebo dlhodobo skautovať. Rovnako je na tom skauting, ktorý tu síce je, no dôvod využívať ho nie je príliš veľký. Divoké výsledky nečakajte, dokonca aj žltých kariet je dosť pomenej, viac ako dve na zápas dostane mužstvo náhodou. Média a ich vplyv či rozoberanie situácie nejde príliš do hĺbky a celá komunikácia s mužstvom je skôr zo optimistického sveta odetého do ružových farieb. Hráč nehrá, tak mu nasľubujete, že jeho čas príde a on to s úsmevom na perách akceptuje a teší sa, hoci celú sezónu si kopol párkrát do lopty a celý čas presedel na lavičke náhradníkov, kam ho umiestnite, aby zbytočne nefrflal. Tréning je prepracovanejší, no je vidieť jeho slabší vplyv na mladých hráčov, ktorí nenapredujú tak ako by sa v mladom veku patrilo. No výkony podávajú vcelku stabilné, len tie číselká naskakujú o niečo pomalšie, než je u vychádzajúcich hviezd vhodné.

Taký je celý Championship Manager 2008. Dá sa hrať, to určite áno, zažijete dramatické chvíle, to taktiež, ale to pravé vzrušenie a namáhanie si hlavy nad vhodnou zostavou je niekde úplne inde. Klasika 4-4-2 uhrá všetko, len treba vhodne obsadiť posty. Voľba miest je príjemná a funguje, ale aj tak sa niekedy zdá, akoby sa to celé hralo tak trochu samo. Je trochu obtiažne hodnotiť CM 2008 s omnoho sofistikovanejším FM 2008, ktorý má vyzretý systém a pevné základy. CM 2008 je jednoduchšou voľbou, pre neznalých, ktorí sa boja úplne ponoriť do sveta navrhovania zostavy. Stále je to však aspoň nejaká alternatíva, to treba brať ako klad. Keby sa zlepšilo ovládanie, určite by hodnotenie stúplo, ale aj tak – Championship Manager 2008 je futbalová rýchlovka.