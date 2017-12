Simulácia života The Sims 3 na vyššej úrovni

10. jan 2008 o 20:31 Ján Kordoš

Druhým faktorom je sociálne správanie sa v prítomnosti ostatných. Veľmi dobre si spomíname na chvíle lozenia na záchod a kecanie o nesmrteľnosti chrústa (prípadne zasekávanie sa o všetko možné). Ak je sociálne zariadenie obsadené, nikto vám tam nepríde na návštevu, pretože si postavička uvedomí chúlostivosť celej situácie a vyhodnotí ju ako v skutočnom živote. S tým súvisí aj samostatnosť hrdinov, respektíve mierne RPG prvky. Každý zo simíkov je totiž charakterizovaný niekoľkými vlastnosťami, ktoré definujú jeho osobnosť. Niekto je workoholikom a učí sa pre postup v práci samostatne, nepotrebuje k tomu vaše pracné nanútenie toho, čo by mal robiť, aby poskočil v kariére. S tým súvisí aj princíp sympatií a empatií – niekto má rád to, iný tamto a ak sa stretnú v jeden moment, môže táto konfrontácia vyústiť do nepríjemnej situácie. Ak niektorá postava uznáva ticho a večer s knižkou v ruke, určite ju nepoteší nahlas pustená hudba a tancujúca postava pred reproduktormi. Náležite bude zlepšený aj systém hádok, respektíve pohybov, aby všetko vyzeralo reálnejšie.

Je to síce len zlomok informácií, ale už aj z toho vieme vyvodiť jediné: konečne to nebude vyzerať ako obrovský dom pre bábiky, ktoré priamo ovládate ako na bábky na špagátikoch, ale dostanete pod ruku akoby virtuálny život, do ktorého sa len zapájate a sledujete následky vyplývajúce zo zvolených akcií. Uvidíme ako sa to napokon celé bude správať v praxi, ale ďalší diel nekonečnej série zrejme nebude mať veľký problém odlíšiť sa od predchodcov.

Zdroj: Hratelne