Android od Google je hacknutý. Funguje aj na súčasných zariadeniach

10. jan 2008 o 15:09 Ivan Kahanec

Hoci spoločnosť Google tvrdila, že spotrebitelia neuvidia žiadne zariadenie s operačným systémom Android do konca roka 2008, nie je to tak. Skupina hackerov totiž upravila zverejnené tzv. SDK Androidu tak, aby bolo možné systém spustiť na existujúcom mobilnom zariadení. SDK alebo Software development kit slúži vývojárom na to, aby vedeli, ako vytvárať programy pre daný operačný systém.

Skupina hackerov pochádza zo susedného Maďarska a nazýva sa Eu.Edge. Jej členovia prišli na to, že Android môže fungovať prakticky na každom zariadení s procesorom ARMv5TE. Následne na to sa podarilo programátorom spustiť Android na zariadeniach spoločnosti Sharp: SL-C760, C3000M, SL-C3000 séria a SL-6000.

Toto by teda mohlo viesť k tomu, že sa ešte pred oficiálnym uvedením Androidu na trh objavia neoficiálne zariadenia s operačným systémom Android.

Prvýkrát sa podarilo Android spustiť na zariadení s procesorom Freescale zvanom Armadillo 500 už v novembri. Išlo však len o jedno zariadenie.

Zdroj: EngadgetMobile.com