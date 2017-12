Intel: svet bude patriť mobilným internetovým zariadeniam

Výrobca mikročipov a procesorov pre počítače Intel sa v poslednej dobe sústreďuje na mobilné zariadenia. Na CESe predstavil svoj prvý mobilný telefón.

10. jan 2008 o 14:49 Ivan Kahanec

Výrobca mikročipov a procesorov pre počítače Intel sa v poslednej dobe sústreďuje na mobilné zariadenia. Na výstave spotrebnej elektroniky CES v Las Vegas predstavil svoj prvý mobilný telefón. Pomenovanie mobilný telefón zrejme nebude najpresnejšie, keďže ako Intel tvrdí, pôjde o mobilné internetové zariadenie. Aj preto nie je zatiaľ vyriešená otázka pripojenia, spoločnosť sa rozhoduje medzi technológiou Wimax a GSM respektíve 3G/HSDPA.

Tak či tak sa bude dať z tohto zariadenia aj telefonovať, v prípade Wimaxu to bude internetová telefónia. Otázkou je, či je Wimax dostatočne rozšírený na to, aby bolo efektívne pustiť na trh výrobok, ktorý iné mobilné siete nepodporuje. Intel by sa teda nakoniec mohol rozhodnúť pre zabudovanie oboch technológií.

Silnou stránkou mobilného internetového zariadenia od Intelu bude batéria, ktorá má podľa výrobcu vydržať dlhšie, ako je to pri modeloch iných výrobcov.

Konkurenčným zariadením pre to od Intelu by mohol byť internet tablet Nokie s označením N810.

Zdroj (aj foto/video): IntoMobile.com