Matsushita zmení svoje meno na Panasonic

Japonská spoločnosť Matsushita Electric Industrial, ktorá je výrobcom elektroniky značky Panasonic, oznámila, že od 1. októbra zmení svoj obchodný názov na Panasonic.

10. jan 2008 o 12:40 (sita)

Spoločnosť taktiež plánuje zvýšiť vo fiškálnom roku 2008/2009 celkové tržby o 5 %. Súčasťou jej rastovej stratégie je aj výstavba novej fabriky na výrobu čipov v Japonsku, do ktorej plánuje investovať 94 mld. jenov (JPY). Nový závod by mal odštartovať produkciu čipov do digitálnych fotoaparátov v auguste 2009.

Na Slovensku pôsobí spoločnosť prostredníctvom firmy Panasonic AVC Networks Slovakia, ktorá vyrába videorekordéry, kombinované zariadenia video a DVD a DVD rekordéry a prehrávače. Firma Panasonic AVC Networks prišla na Slovensko v roku 2000 pôvodne pod názvom Matsushita.

(100 JPY = 20,75 SKK)