Ako motýle klamú mravce

Známy motýlí druh si prekvapivo necháva "kukučkovským" spôsobom vychovať larvy mravcom. Úspešne pri tom využíva chemické klamanie.

10. jan 2008 o 0:00

Znášanie vajec do cudzích hniezd v očakávaní, že ich nedobrovoľní rodičia vysedia a mláďatá potom vychovajú spolu so svojimi, je známym znakom kukučiek. Takto sa správa rad ďalších živočíchov. Napokon občas aj ľudia. Tím Davida Nasha a Jacobsa Boomsmu z Kodanskej univerzity (Dánsko) skúmal túto kukučkovskú vynachádzavosť pri motýľoch modráčikoch horcových (Maculinea alcon). Parazitujú na dvoch druhoch červených mravcov, Myrmica rubra a Myrmica ruginodis. Výskum prebiehal v mokraďových oblastiach Dánska.

Ukázalo sa, že motýle pokrývajú pokožku svojich lariev vyvíjajúcich sa na mokraďových rastlinách špecifickými chemikáliami, ktoré sú obdobou látok na povrchu mravčích lariev. Mravce to natoľko zmätie, že motýlie larvy odnášajú do hniezd a vychovávajú, akoby boli ich vlastné, zatiaľ čo svoje zanedbávajú. Aj mravcom sa však proti tomuto motýliemu "vykorisťovaniu" môže vyvinúť odolnosť zmenou pachových chemikálií. Funguje to však iba vtedy, ak sa kráľovné mravcov, žijúcich blízko hostiteľských rastlín motýlích lariev, nekrížia s mravčími trúdmi, ktoré pochádzajú z miest, kde sa predmetné rastliny nevyskytujú. (urb)

Zdroj: Science