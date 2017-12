Šťastnú cestu okolo Slnka

Vedomostný a technologický vývoj v priestore, ktorý hrdo nazývame vyspelé krajiny, obrovsky zrýchľuje. Dávno unikol možnosti jednotlivca stráviť ho čo len na úrovni základných informácií. Dokážeme však poznávať, chápať a žasnúť. "Najlepším pocitom je ...

10. jan 2008 o 0:00

Vedomostný a technologický vývoj v priestore, ktorý hrdo nazývame vyspelé krajiny, obrovsky zrýchľuje. Dávno unikol možnosti jednotlivca stráviť ho čo len na úrovni základných informácií. Dokážeme však poznávať, chápať a žasnúť. "Najlepším pocitom je lúštenie záhad. Neprežívať ho, je ako byť mŕtvy," povedal Albert Einstein. Všetci sa síce nemôžeme zavrieť do študovní či vedeckých pracovní a odhaľovať neprebádané, môžeme sa však učiť obdivovať náš svet očami vedou nadobudnutých poznatkov.

Poznanie a vedomosti sú povznášajúce, obohacujú život, cibria myseľ. A najmä nás chránia pred klamstvom a podvodom. Dobrý ekonóm asi nevloží úspory do nebankoviek, chirurg nepošle pacienta k filipínskym liečiteľom, astronóm určite nebude plánovať svoj život podľa horoskopu, fyzik sa nebude obávať negatívnej energie.

Jednu z ciest, ako dať každému možnosť byť tak trochu fyzikom, chemikom, biológom, sociológom či ekonómom, je popularizácia vedy. Tá však stále blúdi po Slovensku ako zúfalá Popoluška hľadajúca existenčný priestor a ľudí, schopných a ochotných jej pomôcť. Nuž nemá to chudera ľahké. Mnohé vedné odbory si vyvinuli svoj, doslova autonómny jazyk a jeho používateľom neraz robí problém preklad do "ľudštiny". Pripomína to úryvok z knihy To nemyslíte vážne, pán Feynman!, v ktorej nositeľ Nobelovej ceny za fyziku lúšti vetu z článku nemenovaného sociológa: "Individuálny člen sociálneho spoločenstva často prijíma informácie vizuálnymi, obraznými kanálmi." Feynman píše: "Študoval som ju odpredu aj odzadu a preložil ju. Viete, čo tým chcel povedať? Ľudia čítajú."

A priestor? Keby sa na úroveň priestoru na popularizáciu vedy skresal objem informácií z politiky, kultúry, športu či, nedajbože, bulvárnych informácií, zanikli by denníky, stačil by možno jeden-dva týždenníky, televízia a rozhlas by vysielali len chvíľku a možno tiež nie každý deň. Lenže to je takmer ako z katastrofického sci-fi scenára, čo sa na úvod roka, naplneného nádejou, predsavzatiami a plánmi, nehodí. Tak nech sa nám mnohé splnia.

Šťastnú a úspešnú bezplatnú tohtoročnú okružnú cestu okolo Slnka, priatelia!

Dagmar Gregorová

(autorka je vedecká pracovníčka)