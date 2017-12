Najšpinavšie miesta na Zemi

10. jan 2008 o 0:00

Pohľad na 30-tisícové banícke mesto La Oroya v Peru, zamorené olovom, arzénom, kadmiom a ďalšími toxickými ťažkými kovmi.(Zdroj: SITA/AP)

Rusko, Čína a India. To sú tri krajiny, kde vedci našli najviac oblastí zničených priemyselnou výrobou. Nejde iba o to, že nebezpečné kovy typu olova, niklu či kadmia tu vo veľkých koncentráciách prenikajú do pôdy, riek či ovzdušia. V týchto miestach tiež žije veľa obyvateľov. Na túto závažnú skutočnosť upozornil časopis Scientific American, ktorý aj zverejnil "špinavú top-ten" najzdevastovanejších miest na našej matičke Zemi. Údaje o najšpinavších miestach na planéte zostavil americký Blacksmithov inštitút. Ten doplnil nevábnu top-ten o ďalších dvadsať extrémne zdevastovaných lokalít. Zobral pri tom do úvahy nielen koncentráciu škodlivín, ale aj množstvo ľudí s vysokým rizikom, že ich jedy zasiahnu, najmä detí. Ani jedna z týchto oblastí nie je v USA alebo v krajinách Európskej únie. Napríklad nikel v amerických či európskych autách pochádza najmä z Noriľska, olovo v akumulátoroch vyrábajú hlavne v Afrike, v južnej Amerike alebo v Číne. Odborníci z Blacksmithovho inštitútu konštatovali, že zmapovali asi iba tretinu najhoršie zasiahnutých miest. Ostatné sú najmä v strednej Ázii či Strednej a Južnej Amerike, odkiaľ sa dostáva do sveta veľmi málo informácií. Napokon trebárs práve Sumquait sa ocitol na "čiernej listine" po prvý raz. Ešte však nie je nič stratené. Existujú čistiace technológie, ktoré by mohli relatívne lacno odstrániť najväčšie nebezpečenstvo, ktoré hrozí ľuďom v zasiahnutých oblastiach a mestách. Odhady na záchranu jedného ľudského života sa pohybujú okolo sumy 200 dolárov. Top ten najšpinavších miest 1. Sumqayit (Azerbajdžan) Mesto na brehu Kaspického mora, centrum chemického priemyslu, kontaminované ropou a chemikáliami, najmä ortuťou. Deti trpia genetickými defektami, extrémne vysoká úmrtnosť na rakovinu detí i dospelých. 2. Černobyl (Ukrajina) Tu netreba veľa slov, postihnutých je vyše 5 miliónov ľudí. 3. Dzeržinsk (Rusko) Centrum chemickej výroby v období studenej vojny. Stredná dĺžka života - 45 rokov - je nižšia ako v Čade alebo v Burundi a takmer polovičná v porovnaní s Japonskom. 4.Kabwe (Zambia) Donedávna jeden z najväčších svetových producentov olova. Kontaminácia celého mesta olovom zapríčiňuje poruchy centrálneho nervového systému už u plodov a u detí. 5. La Oroya (Peru) Ťažká kontaminácia olovom, meďou a zinkom, ktoré ťaží americká firma. 6. Linfen (Čína) Trojmiliónové uhoľné centrum ohrozuje arzén zo spaľovaného uhlia. 7. Noriľsk (Rusko) Mesto za polárnym kruhom má obrovskú kovovýrobu (hlavne nikel) a azda najhorší smog na svete. V okruhu 30 km od mesta nenájdete kúsok živého trávnika alebo kríkov. 8. Sukinda (India) Najväčšie svetové bane na chróm. Údolie s takmer 3 miliónmi obyvateľov ohrozuje karcinogénny šesťmocný chróm v pitnej vode. 9. Tianjin (Čína) Centrum čínskej produkcie olova prekračuje až desaťnásobne povolené normy množstva olova vo vzduchu a v pôde. 10. Vapi (India) Kontaminované odpadom z výroby pesticídov a z petrochemického i farmaceutického priemyslu. (eg, red) Záber zo zdevastovaného Linfenu FOTO - REUTERS