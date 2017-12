Orange predal za prvý mesiac 70-tisíc iPhonov

Mobilný operátor Orange predal vo Francúzsku za prvý mesiac 70-tisíc mobilných telefónov iPhone od Apple. Denný predaj počas tohto mesiaca postupne klesal.

9. jan 2008 o 11:15 Ivan Kahanec

Mobilný operátor Orange predal vo Francúzsku za prvý mesiac 70-tisíc mobilných telefónov iPhone od Apple. Aj keď by sa to mohlo zdať pomerne veľa, denne to znamená predať zhruba 2300 zariadení. A to je oproti prvým dňom predaja výrazne menej. Orange totiž po prvých piatich dňoch hlásil predaj na úrovni šesť- až osemtisíc iPhonov denne.

Toto zníženie denného predaja môže znamenať, že tí, ktorí iPhone skutočne chceli, si ho kúpili počas prvých dní predaja. Podobná situácia bola aj v USA, kde sa za prvý víkend predalo niekoľko stotisíc iPhonov a potom denný predaj výrazne klesol. Priemer za prvých 74 dní, kedy predaj dosiahol hranicu jedného milióna, bol 13,5 tisíca. USA je zhruba päťnásobne väčší trh, ako Francúzsko.

Aj keď z tohto porovnania vyplýva, že by pokles predaja nemusel vedenie Orangeu a Apple výrazne trápiť, cieľ splnený nie je. Orange chcel totiž do konca roka 2007 predať takmer 100-tisíc prístrojov, čo sa mu nepodarilo.

Orange ani iní operátori nezvykú uvádzať, koľko telefónov danej značky či dokonca koľko kusov daného modelu denne alebo mesačne predajú. Dá sa však odhadnúť, že síce iPhone stále patrí k najpredávanejším modelom, jeho výrobca Apple zrejme nepatrí v krajinách, kde sa iPhone predáva, k najväčším predajcom. Konkurenti majú totiž výhodu v tom, že predávajú mnoho modelov a tie sú zväčša výrazne lacnejšie, ako iPhone.