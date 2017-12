Hacknite si Boeing

Vážna chyba v najmodernejšom lietadle na svete by mohla spôsobiť narušenie systému riadenia lietadla hackermi či vírusom.

9. jan 2008 o 0:00 (tb)

„Našiel som nový hardvér,“ vyhlási notebook pasažiera sediaceho v lietadle. „Je to Boeing 747 – chcete ho pridať medzi nové zariadenia?“ Klasický absurdný internetový vtip sa takmer naplnil: najnovší Boeing 787 Dreamliner má problém, ktorý by mohol pasažierom umožniť pripojiť sa s počítačom do siete ovládajúcej lietadlo alebo tam zaniesť vírus.

Vyplýva to priamo zo správy FAA, americkej vládnej inštitúcie zodpovednej za leteckú bezpečnosť, ktorá výrobcu lietadla nedávno pred chybou varovala.

Časopis Wired citoval správu úradov, podľa ktorej systém zabezpečujúci riadenie lietadla, navigáciu a komunikáciu pilotov nie je úplne oddelený od počítačovej siete pre pasažierov. Sieť pre cestujúcich im umožňuje napríklad surfovať po internete alebo si pozerať filmy.

„Vďaka týmto novým možnostiam na pripojenie pasažierov a integráciu sietí sa môže stať, že kritické systémy lietadla môžu byť zámerne alebo nechtiac narušené,“ píše sa v správe.

Boeing uviedol, že na odstránení chyby pracuje a problém bude „kombináciou fyzického a softvérového zásahu“ vyriešený skôr, než sa prvé lietadlá 787 tento rok dostanú k zákazníkom.