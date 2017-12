Mojasvadba.sk: Pozor na svokry!

Na stupnici stresu má svadba 50 bodov zo 100. To je o len o 13 bodov menej, ako keď sa dostanete do väzenia. Uľahčovať osud novomanželom sa snažia zakladatelia stránky Mojasvadba.sk, Mária a Róbert Verešovci.

9. jan 2008 o 0:00 Samo Trnka

Budúci manželia môžu na stránke Mojasvadba.sk nájsť napríklad návod na zostavenie zasadacieho poriadku na hostine, bazár svadobných šiat, katalóg firiem a najmä živú a stabilnú komunitu užívateliek so spoločnými problémami.

Stránka vznikla v roku 2004, Mária Verešová (32) má na starosti správu obsahu a jej manžel Róbert (28) programovanie.

„Nápad prišiel tuším vo vlaku vo Francúzsku, keď sme hovorili o tom, čo by ma bavilo robiť,“ hovorí Mária Verešová. Rozmýšľala najprv o práci profe­sionálnej organizátorky svadieb. Keď však zistili, aká je na slovenskom internete dostupnosť informácií o svadbách, rozhodli sa pre web. Do pol roka server Mojasvadba.sk vraj predstihol návštevnosť konkurencie ako Svadba.sk a odvtedy sa drží ako najnavštevovanejší server so svadobnou tematikou nielen na Slovensku, ale aj ako sesterský projekt Beremese.cz aj v Če­chách.

VIDEO: Verešovci hovoria, s akým predstihom si niektoré dievčatá zháňajú šaty na svadbu a prečo oni sami mali na svadbe 9 ľudí

video //www.sme.sk/vp/2482/

Nevesty radia

„Mysleli sme si, že si u nás nevesty vybavia svoju svadbu a potom odídu preč, ale tie u nás ešte dlho ostávajú a radia iným, čo majú pred svadbou. Niektoré sa dokonca rozhodli, že sa budú venovať organizácii svadieb profesionálne,“ hovorí Róbert Vereš.

Diskusné fóra majú aj terapeutickú funkciu; nevesty sa v nich zdôverujú s pochybnosťami, či je ten ich ten pravý, alebo sa sťažujú, ako rodina ženícha komplikuje prípravu svadby. „Občas dostávame požiadavky, aby sme vymazali príliš osobné príspevky tej-ktorej užívateľky, lebo zistila, že k nám chodí aj jej svokra,“ konštatuje autor stránky.

Špecifikom diskusných fór na stránke je, že sa do nich nesmú zapájať inzerenti, uvedení v katalógu firiem. „Nie je to dokonalé riešenie,“ uznáva Vereš. „ale inak by v diskusii bolo alebo plno spamu, alebo by sa firmy s nevestami prekárali a osočovali.“

Podľa Márie Verešovej sa už stalo, že firmy zareagovali na negatívnu kritiku, ale v konečnom dôsledku si tým iba uškodili.

Jeden z tisíc idiot

Ako každý komunitný server, i tento sa potýka s problematickými používateľmi. „Na tisíc ľudí sa jeden idiot nájde. To je čistá štatistika, tomu sa nikto nevyhne. A ten jeden idiot je schopný to strpčiť zvyšným 999 užívateľom,“ hovorí Vereš. „Používatelia pri registrácii museli odkliknúť, že súhlasia s pravidlami používania stránky, ale tí problémoví sú potom prekvapení, že niekto trvá na ich dodržiavaní,“ hovorí Vereš. Pre lepšiu kontrolu nad diskusiami a ochranu komunity zvažuje stránku prerobiť na systém pozvánok.

Napokon nás zaujíma, či je možné mať svadbu aj bez stresu. „Tá naša taká bola. Mali sme ju zorganizovanú za dva mesiace,“ usmieva sa Mária.

„Svadobný stres súvisí najmä s tým, že do toho chce hovoriť päťdesiat ľudí. Ide o to, ako beriete vážne, čo povedia ostatní. Ak to neriešite, je to jednoduchšie. U niektorých neviest však vidíte, že ide o ich životný projekt. Že mať svadbu a potom môžem umrieť,“ prezrádza Róbert.

Keď sa ho pýtame, či je jediným mužským používateľom stránky, smeje sa a vysvetľuje: „Registrovaných mužských používateľov je päť percent. Z diskusií však vidno, že aktívne sú takmer iba ženy. Pritom keď sa v diskusii zjaví muž, všetky sú veľmi vďačné za chlapský pohľad na vec.“