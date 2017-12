Tipy na víkendové surfovanie

12. jan 2008 o 12:00 (mg, tu)

Dokumentárne filmy na voľný čas

Viac ako 650 dokumentárnych filmov nájdete na webovej stránke http://www.bodocus.com/, ktorá sa venuje prírodným vedám, histórii, záhadám a životnému prostrediu. Ak vám neprekáža anglický jazyk a patríte medzi tých, čo prahnú po informáciách, v najbližších dňoch sa zaručene nebudete nudiť.

Pobeží mi hra?

Predchádzajte sklamaniam a skontrolujte výbavu svojho počítača ešte predtým, ako investujete do novej počítačovej hry. Online služba http://www.systemrequirementslab.com/ je vybavená katalógom počítačových hier a ich požiadaviek, aby na jediné kliknutie skontrolovala, či váš počítač vyhovuje nárokom herného titulu. Dozviete sa nielen to, či hra pobeží, ale aj to, čo môžete na svojom počítači vylepšiť.

Vyrobte si šetrič obrazovky

Šetrič obrazovky si môžete vytvoriť z fotografií i bez toho, aby ste museli použiť špeciálny softvér. Online aplikácia http://www.instasaver.com/ má jednoduchú obsluhu a umožňuje využiť pri tvorbe desiatku fotografií z lokálneho disku. Pripomeňte si letné výlety, oslavy a prvé rôčky vašich detí.

Chudnutie online

Stránka www.diettv.com je jednou z najprepracovanej­ších internetových stránok o chudnutí - pomocou interaktívnych sprievodcov vám pomôže vybrať správny druh chudnutia s ohľadom na jedlá, ktoré milujete, poradí s cvičením a športovaním a po bezplatnej registrácii umožní presne sledovať vaše pokroky. Za stránkou sa skrýva komunita ľudí, s ktorými sa môžete porozprávať, prípadne poradiť.

Naučte sa písať rýchlo

Pre tých, ktorí sú si vedomí svojich nedostatkov v rýchlosti písania na klávesnici počítača, odporúčame stránku http://www.keybr.com. Stránka vám ukáže ako na tom v skutočnosti ste s rýchlosťou písania, s chybovosťou a na jednoduchých lekciách umožní trénovať písanie a sledovať pokroky.

Pozadia zadarmo

Hľadáte nové pozadie na svoju pracovnú plochu? Približne dvesto zaujímavých pozadí vo vysokom rozlíšení nájdete na internetovej stránke wallpapers.verhau.de. Autori katalógu mysleli i na tých, ktorí pracujú s neštandardnými rozlíšeniami monitora.

Čerstvé správy priamo na e-mail

Aby vám neunikli aktuálne novinky z vašich obľúbených serverov, môžete si ich nechať zasielať priamo na e-mail i vtedy, ak túto možnosť neponúkajú. Projekt http://sendmerss.com/ zaistí, aby RSS výstupy servera boli priebežne zasielané do vašej e-mailovej schránky. Ak máte aktivované jej preposielanie na mobil, nič vás neprekvapí.

Vizuálny slovník

Máte problémy s technickou a odbornou angličtinou? Vizuálny slovník vám prostredníctvom encyklopedických ilustrácií pomôže pochopiť, čo ktoré slovo znamená a akú funkciu konkrétny prvok plní. Google Images je mocným nástrojom pre získanie rýchleho prehľadu, http://visual.merriam-webster.com/ však rozhodne stojí za to.