Webové videá sú ako vírusy

Devätnásťročný Janek Rubeš sa na jednej párty votrie medzi české celebrity. Tvári sa, že je redaktor televízie MTV, ktorý prišiel do Prahy zisťovať, ako sa žije českým celebritám. Tie na jeho návnadu skočia. Janek ich naivné odpovede a kostrbatú angličtinu zverejní na webe. Video je úspešné. Videli ho státisíce ľudí.

Rubeš takéto videá nerobí sám, ale spolu so svojimi kamarátmi. Volajú sa Noisebrothers a za rok existencie nakrútili nielen celebrity, ale aj šéfa českých komunistov, expremiéra a prezidenta. Vedia sa spropagovať a predať.

České médiá si ich začali všímať, keď sa na otázku: „Poznáte Noisebrothers?“ pýtali aj českého vicepremiéra, ktorý v tom čase čelil škandálu. „Dnes už pod nálepkou Noisebrothers nemôžeme spraviť zlé video,“ hovorí Rubeš pre SME.

Vírus na úteku

Noisebrothers sú videofenomén. Ako na svojom blogu píše Patrick Zandl, ktorý založil český videoserver Stream.cz, existuje jednoduchý spôsob, ako zistiť, čo je a čo nie je hodné tejto nálepky. Lakmusovým papierikom je podľa neho záujem klasických médií. Noisebrothers sa dostali napríklad na titulnú stranu Lidových novin.

Noisebrothers však nevznikli v hlavách talentovaných amatérov, ale v profesionálnej reklamnej agentúre a pôvodne mali byť len lacnou reklamou na mobilný telefón Nokia. Rubeš a jeho kamarát zo strednej školy nakrúcali bláznivé videá. Všimla si ich reklamná agentúra, ktorá im dala mobilný telefón, vymyslela im názov a pomáhala s nakrútením videí, ktoré ho nepriamo propagovali. Tie potom zverejňovali na YouTube.

Po štyroch mesiacoch však s Nokiou spoluprácu ukončili pre video, na ktorom otravujú vicepremiéra. „Keď to videla Nokia, povedali: nie, my nechceme žiadnu politiku. V poriadku. Začali sme robiť vlastné veci a baví nás to,“ hovorí Rubeš.

Televízia je mŕtva

Základom úspechu na webe je nápad. Noisebrothers nemajú zaručené recepty na skvelé nápady, väčšina vznikne náhodne. Napríklad ako reakcia na neobľúbenú profesorku, ktorá ich podpichuje, že ich videá sú len zábavou, tak odídu z vyučovania a nakrútia českého vice­premiéra.

Pre Noisebrothers je zároveň dôležité, aby sa ich videá odlišovali od televíznej produkcie. „Televízia je mŕtva, o chvíľu skončí. V televízii je cenzúra a musíte dodržiavať formát. Na webe si človek môže dovoliť viac,“ tvrdí Rubeš. Noisebro­thers majú so Stream.cz dohodu, že svoje videá budú zverejňovať výlučne u nich. Chcú však byť obyčajným užívateľom, nie oficiálnym programom tohto videoportálu. Rubeš totiž nesúhlasil, aby ich videá boli vedľa reportáže o spodnej bielizni celebrít. „Mám s tými reportážami fakt problém. Videli ste ich? Sú televízne,“ pohoršuje sa Janek Rubeš.

Stream.cz za exkluzívne práva na videá Noisebrothers platí. Peniaze však autori podľa Rubeša minú najmä na výrobu videí. Keď cestovali stopom do Paríža, Stream.cz im preplatil letenku naspäť. Väčšie peniaze majú vďaka reklame. Po Nokii propagovali pevnú linku od operátora 02 a dostali za to slušne zaplatené. „Herci hrajú v divadle a potom spravia pár reklám, v ktorých zarobia toľko, čo v divadle za tri roky. Je to ten istý princíp,“ hovorí Rubeš.

Slovenskí kamionisti

Existujú aj na Slovensku videofenomény podobné Noise­brothers? Michal Pastier z reklamnej agentúry Istropolitana D'Arcy tvrdí, že áno: „Najbežnejším príkladom je reklama z televízie, ktorá sa uchytí medzi ľuďmi a začnú si ju sami preposielať. Internet je tiež prirodzeným prostredím na šírenie hudobných klipov.“ Spomína aj príklady: reklamu poisťovne, v ktorej zaspávajú kamionisti, videlo na webe približne 100 ­tisíc ľudí. Klip Horkýže Slíže na YouTube bol prehraný viac ako 600 ­tisíc ráz. A platí aj Zandlova teória – o úspechu oboch videí na webe sa hovorilo aj v klasických médiách.

Inou kávou sú reklamné videá určené špeciálne pre web. Michal Pastier ich v agentúre pripravoval viacero. Najväčším problémom je vraj presvedčiť klienta, že sa oplatí spraviť video aj pre web a postarať sa o to, aby sa šírilo. Pre klientov je to neistá pôda. „Zrazu im zmiznú opory ako ratingy, podiely, počúvanosť. Sú však, našťastie, aj takí, ktorých cieľová skupina je na internete a majú dôvod ju osloviť. Reklamy pre web sú však pre istotu nízkonákladové.“

Ak sa video má šíriť, nesmie mu chýbať „originalita, erotika, záhada, prekvapenie, zábava, zábava a zábava,“ hovorí Pastier.

O reklamnej účinnosti samotných Noisebrothers však pochybuje. „Vedia dosiahnuť, aby sa o nich hovorilo. Myslím však, že robia lepšiu reklamu sami sebe a Stream.cz ako produktom, ktoré dostanú do rúk.“

