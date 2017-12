Úrad chce novú sieť na tajné infomácie

Náklady na ňu Národný bezpečnostný úrad odhaduje na 1,5 miliardy. Súčasný stav prenosu utajených informácii je totiž nevyhovujúci.

8. jan 2008 o 14:30 TASR

Bratislava. Na Slovensku by sa mala do roku 2010 vybudovať nová národná sieť na prenos utajovaných skutočností, ktorej náklady dosiahnu takmer 1,5 miliardy korún. V štúdii vybudovania tejto siete, ktorou sa bude v stredu 9. januára zaoberať vláda SR, to tvrdí Národný bezpečnostný úrad (NBÚ).

Súčasný stav v prenose utajovaných skutočností na Slovensku je totiž podľa úradu nevyhovujúci, keďže sa vyznačuje vysokou roztrieštenosťou, nekompatibilitou a izolovanosťou jednotlivých riešení, pre ktoré v tomto období chýba zjednocujúci činiteľ.

Z materiálu je tiež zrejmé, že na Slovensku neexistuje prenosový systém pre utajované informácie, ktorý by účastníkom poskytoval komplexné bezpečné služby na primeranej technickej úrovni. "Slovenská republika taktiež nemá doposiaľ prepojené národné komunikačné a informačné systémy (CIS) so systémami EÚ a NATO, ktoré spracovávajú a prenášajú utajované skutočnosti," konštatuje NBÚ.

Vybudovaním nosnej siete ako súčasti vládnej siete GOVNET, by sa tak podľa NBÚ vytvorilo spoločne zdieľané komunikačné prostredie pre všetky komunikačné systémy utajovaných informácií. Dohľad nad sieťou a jej prevádzku by zabezpečoval tak ako doteraz Úrad vlády SR, kým dohľad a správu šifrových zariadení NBÚ.

Samotné využitie nosnej siete má byť mnohostranné. "Tento systém vytvorí prostredie predovšetkým pre prenos utajovaných informácií, a to ako národných, tak aj EÚ a NATO, realizáciu komunikačnej siete boja proti terorizmu, utajovanú komunikáciu vládnych a ústavných činiteľov, prenos dokumentov súvisiaci s previerkovým procesom či chránenú komunikáciu v čase krízových situácií," dodáva NBÚ.