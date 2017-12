UbiSoft začína strácať dych

8. jan 2008 o 10:41 Ján Kordoš

R6 Vegas končilo nepríjemnou vetou: To be continued, čo kde koho určite vytočí. Tvorcovia z UbiSoftu tak mali uľahčenú situáciu a rozhodne nepôjde o plnohodnotné pokračovanie. Dokonca sa objavili fámy, že malo ísť pôvodne o prequel, no napokon si niekto spomenul na vyššie uvedené ukončenie, tak sa začalo pracovať na dorobení niekoľkých máp, mierne sa pozmenil príbeh, aby to nebolo príliš okaté a druhý diel bude čoskoro na svete.

A rana pod pás na úplný záver. Určite poznáte seriál Lost. Určite viete, že sa chystá herné spracovanie, na ktoré sa väčšina hráčov celkom teší. A určite viete, že sa hra chystá aj na PS3. Tak na to teraz zabudnite, pretože z centrály Sony vyšla správa o odmietnutí Lost pre PS3, čím vlastne vyslovili zákaz vydania tohto titulu na platformu od Sony. Podľa nich je totiž hra v podobe, v akej ju poslali tvorcovia na schválenie, nudná, nezábavná a práve preto sa neobjaví na PS3! UbiSoft akoby smeroval do horúcich pekiel.

Zdroj: Surfer Girl