[UPDATE] Take Two expanduje do Čiech

8. jan 2008 o 10:30 Ján Kordoš

Keďže 2K, respektíve Take Two zastrešuje projekty Illusion Softworks, ktorého zamestnanci momentálne pracujú na Mafii 2, dá sa s troškou fantázie predpokladať, že napokon došlo k ďalšiemu premenovaniu externého štúdia na jedno spoločné meno – rovnako ako v prípade Irrational Games. Zatiaľ to však nie je vôbec potvrdené, ide iba o dohady a možno si v Take Two uvedomili, že v Čechách je dostatočne veľké množstvo skúsených a talentovaných vývojárov (zaniklo niekoľko firiem) a zakladajú tu pobočku. Škoda, že u nás nič také nehrozí – bolo by to určite príjemné, štát by mohol pomôcť úľavami na daniach (prípad Kanady, kde vytvárajú pobočky všetky veľké spoločnosti), ale niečo také zrejme v našej spoločnosti nehrozí. [UPDATE 8.1.08 15:50] Napokon bolo oficiálne potvrdené, že Take Two prevzalo pod svoje krídla Illusions Softworks - obe pobočky, čiže v Prahe i v Brne. Názov "nového Illusionu" je jasný (2K Czech). Momentálne 2K Czech pracuje oficiálne len na druhej Mafii, no ide o nesmierne silný projekt, ale možno sa dočkáme aj nejakého prekvapenia. Spokojná je aj druhá strana, P.Vochozka si pochvaľuje doterajšiu spoluprácu a verí v ešte lepšie postavenie. Zdroj: Hratelne.cz , PR