Singstar PS3 - moderné karaoke

Ak sa nedá niečo Sony uprieť, tak je to snaha vyjsť v ústrety nielen hráčom ako takým, ale sa zároveň snažia prilákať k obrazovkám a svojmu „PéeSku“ aj bežných obyvateľov obývačiek, jednoducho konzumentov.

7. jan 2008 o 18:56 Ján Kordoš

Playstation 3 verzia Singstaru sa nevyberá inou cestou. Do ruky uchopíte mikrofón a snažíte sa zo seba dostať čosi podobné spevu. Niektorým to ide, niektorým nie. Osamote príšerná nuda, v spoločnosti priateľov (a prečo to nepriznať – i v spoločnosti alkoholu) sa však rozpúta tá pravá zábava. Veľmi ťažko si ktokoľvek predstaví celú rodinku sediacu s mikrofónmi po nedeľnom obede pred obrazovkou, babičku pospevujúc si Toxic od Britney. Je to party titul ako vyšitý a PS3 verzia tomu dodáva na rozdiel od predošlých datadiskov ten správny pocit modernej zábavy.

Zoznam módov a bodový spôsob hodnotenia spevu ostáva pri starom, takže len v skratke. Spievate sami, duet, súboj proti priateľovi (v tomto prípade je to skôr nepriateľ, čo v niektorých prípadoch pri tvrdosti mikrofónu môže vyústiť až vo fyzický atak) alebo si mikrofóny podáva až skupina 8 vychádzajúcich hviezdičiek (alebo priopitých a baviacich sa ľudí). Ak máte doma PS2 verziu, mikrofóny sú samozrejme kompatibilné, v pláne je aj bezdrôtová verzia, no tú sme nemali možnosť testovať. Ako v klasickom karaoke i tu vidíte text, graficky zobrazenú výšku a dĺžku spevu vybraných slov (slabík alebo hlások) a keď sa trafíte, pribúdajú vám na konto body. Ale ako už každý tuší, o nejaké výsledné skóre v mnohých prípadoch vôbec nejde. Je to party hra, ktorá má pobaviť svojou podstatou a to sa Singstaru darí už niekoľko rokov.

Rozhodujúcim bol v minulosti výber skladieb. Na ten sa niekedy nadávalo až hrôza, úplne výborný výber, ktorý by sadol aspoň polovicou skladieb, sa hľadal veľmi ťažko. Tak prečo s rozmachom internetu nedať každému na výber, nech si vyberie svojho favorita každý sám? Myšlienka, po ktorej sa volalo dlho je tu. Na disku síce máte vyše 30 skladieb „zdarma“ a môžete sa v nich zdokonaľovať, no ak vám nevyhovujú, prípadne máte na jazyku iné refrény, stačí si zvolenú skladbu jednoducho zakúpiť cez virtuálny obchod SingStore. Jedna skladba za 1,49 Euro nie je lacná pálka a oplatí sa vyberať s rozvahou, no už teraz je prístupných niekoľko stoviek piesní určených na stiahnutie a dá sa očakávať, že chýbať nebudú ani lacnejšie balíky. Skladbám na disku je bližšie venovaný priestor v tabuľke. Tento model je pre našinca zrejme trochu drahšou záležitosťou, ale ak budete vyberať s rozumom, iste nejakú tú korunu pustíte.

Sieť je však dosť dôležitým faktorom nového Singstaru. Tak napríklad sa môžete zgrupovať s priateľmi alebo pridávať vlastné fotky či dokonca videá na web a ostatní si ich môžu pozrieť a váš výkon ohodnotiť prostredníctvom My SingStar. Cesta k akejsi virtuálne spoločnosti, ktorá sa baví bez zábran „takmer naživo“, hoci sa nikdy nemuseli v skutočnosti stretnúť, má dvere otvorené. A keby to bolo všetko ešte aj dokopané do konca, aj by sme sa všetci mohli radovať. Lenže to tak nie je.

Systém menu konečne dospel, je o nejaký ten kúsok prehľadnejší, vzdušnejší, jednoducho vyzerá „lifestylovo“, o čom vás presvedčí už aj intro. Dokonalí ľudia dokonale spievajúci dokonalé skladby. Cukríková krajina podobná americkým seriálom o deťoch zbohatlíkov. Singstar sa snaží aj vás uviesť do tejto cool roviny, ale už len niekedy zbytočne prekombinovaným ovládaním alebo neskutočne príšerným vyhľadávaním priateľov vracia všetko do praveku. Vďaka za všade prítomnú nápovedu. Je to ťažkopádne, ale prisľúbené bolo postupné vylepšovanie celého systému, aby bol čo najviac user-friendly. Ďalej zamrzí editovanie vlastného videa, ktoré prakticky neexistuje. Nahrávanie sa spustí automaticky, máte 30 sekúnd na prejavenie sa a potom stopka. Ak sa náhodou pri konci pomýlite, nemôžete si video orezať, nemáte možnosť ho upravovať.

Aj tak je však aspoň toto menší krôčik smerom k multimediálnemu zblíženiu sa hudby chtivých mladých pod jednu strechu. Počet noviniek rozhodne nie je závratne vysoký, ale potenciál Singstaru pre PS3 je obrovský už len vďaka tomu, že sa postupne kostnatejúci systém otvoril. Ohľadom nám známych skladieb (čiže českých a slovenských piesní) sa zatiaľ definitívne slovo nepovedalo, Andrej Dula zo Sony to v špeciálnom pokeci pre konkurenčný Sector nahodil dosť odvážne, avšak vyslovene áno alebo nie nepadlo.

Je to Singstar, ten Singstar v podobe, ktorú vo vnútri poznáme, ale zvonku dostala potrebný face lifting. Nie je to síce ideálne, nie je to dokonalé, no ak si chcete zaspievať, nemáte obavy v bláznení sa hoc aj pre kamerou (áno, ani táto podpora tu nechýba), určite pôjde o príjemné blbnutie. Otázne však je ako tento moderný, life stylový spôsob zábavy prijmú naši hráči.

Čo sa výberu skladieb týka, prinášame vám kompletný zoznam. Len malé, neskutočne subjektívne, zhodnotenie. Chýba tu viac hitov, viac skladieb, ktoré majú svoje neoceniteľné čaro. Je síce pekné, že Beep od Pussycat Dolls poznáte, ale kto to bude spievať? Možností je mnoho a preto zarazí výber niektorých skladieb od známych interpretov, či už Blur, The Cardigans alebo aj The Killers, U2 a Gorillaz. Taktiež sú niektoré skladby možno až príliš depresívne a hoci proti Radiohead nič nemáme, trochu sviežosti by neuškodilo. Lenže ako bolo povedané: nepáči sa vám, vyberte si vytvorte si vlastný playlist. A tu je už spomínaný zoznam skladieb: